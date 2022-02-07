25岁华裔小说家林文涛 成美国卡内基奖最年轻得主

美国图书馆协会1月23日宣布，将2022年美国安德鲁·卡内基奖（Andrew Carnegie Medals for Excellence）小说类奖牌颁给25岁的美国华裔小说家林文涛（Tom Lin）。林文涛凭处女作《朱明的千宗罪》（The Thousand Crimes of Ming Tsu），成为该奖项历年来最年轻的得主，获得5000美元（约6700新元）奖金。

《朱明的千宗罪》是一部以美国亚裔英雄为主角的西部小说。故事以1860年代美国犹他州、内华达州和加利福尼亚州为背景，讲述亡命之徒朱明被铁路公司老板奴役十年后，逃跑并成为杀人如麻的通缉犯，但他只向剥削中国工人的贪婪铁路大亨及腐败的种族主义执法者复仇。

林文涛去年接受《纽约时报》访问时说：“我希望读者能够充分沉浸在那个时代和风景当中，这样我就可以尝试把传统的西方英雄偷偷替换成这个美国华裔刺客。”

林文涛1996年出生于中国北京，4岁随父母移民美国纽约，目前在加州大学戴维斯分校攻读英语语言文学博士学位。《朱明的千宗罪》是他的第一部小说，去年6月由利特尔-布朗公司（Little, Brown）出版。

美国安德鲁·卡内基奖设立于2012年。除了奖金，获奖者将受邀出席美国图书馆协会年会。