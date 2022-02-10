文物局将新辟 圣淘沙历史文化之旅

国家文物局旗下的博物馆和机构日前发布今年重点展览、节日与活动。

新加坡将在2月15日正式迎来第74个国家古迹——圣淘沙岛上的西乐索炮台（Fort Siloso）。1878年建成的海岸防御堡垒在日军入侵新加坡时扮演重要角色，是当时绝后岛（今圣淘沙）两个最繁忙的炮台之一。文物局将在3月中旬新辟“圣淘沙历史文化之旅”，探索该岛的军事历史遗址，并回溯绝后岛岛民的生活。