文物局将新辟 圣淘沙历史文化之旅

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2022年2月10日 5:00 AM

国家文物局将在3月中旬新辟圣淘沙历史文化之旅，探索该岛的军事历史（如列为新国家古迹的西乐索炮台）及昔日岛民生活（档案照片）。
国家文物局将在3月中旬新辟圣淘沙历史文化之旅，探索该岛的军事历史（如列为新国家古迹的西乐索炮台）及昔日岛民生活（档案照片）。

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国家文物局旗下的博物馆和机构日前发布今年重点展览、节日与活动。

新加坡将在2月15日正式迎来第74个国家古迹——圣淘沙岛上的西乐索炮台（Fort Siloso）。1878年建成的海岸防御堡垒在日军入侵新加坡时扮演重要角色，是当时绝后岛（今圣淘沙）两个最繁忙的炮台之一。文物局将在3月中旬新辟“圣淘沙历史文化之旅”，探索该岛的军事历史遗址，并回溯绝后岛岛民的生活。

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