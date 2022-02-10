文物局将新辟 圣淘沙历史文化之旅 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2022年2月10日 5:00 AM 国家文物局将在3月中旬新辟圣淘沙历史文化之旅，探索该岛的军事历史（如列为新国家古迹的西乐索炮台）及昔日岛民生活（档案照片）。 字体大小: 小 中 大 国家文物局旗下的博物馆和机构日前发布今年重点展览、节日与活动。新加坡将在2月15日正式迎来第74个国家古迹——圣淘沙岛上的西乐索炮台（Fort Siloso）。1878年建成的海岸防御堡垒在日军入侵新加坡时扮演重要角色，是当时绝后岛（今圣淘沙）两个最繁忙的炮台之一。文物局将在3月中旬新辟“圣淘沙历史文化之旅”，探索该岛的军事历史遗址，并回溯绝后岛岛民的生活。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 历史 英国 圣淘沙 建屋局 科技 展览 国家文物局 东南亚 大巴窑 国家古迹 兀兰 儿童 甘榜 建筑 贸易 马西岭 博物馆 亚洲文明博物馆 翻新 文物局 新加坡国家博物馆 天主教 土生华人 马来文化 红灯码头 传统文化 新加坡品牌 翻新工程 火车 港口 记忆 文化之旅 华艺节开幕礼 听华乐看街舞 费罗尔·达玛个展“景观” 要“回收”棕榈树象征权