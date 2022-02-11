潘靖颖：写日记自我挖掘也练笔

姓名：潘靖颖

年龄：26

职业：记者

出生：新加坡

晚间报纸的新闻为我带来许多震撼，许多社会面貌是我从未看过的，接触了各种各样的人事物，感觉对这片土地有更深的认知和连接。

问：短篇小说有过辉煌的时代，契诃夫、莫泊桑、弗兰纳利·欧康纳、雷蒙·卡佛到爱丽丝·门罗，华文现代小说也从短篇开始，鲁迅、沈从文、张爱玲……今天似乎已化为文学奖比赛的猎枪，有了标准距离，机械化程序。对你而言，短篇小说是怎样的文体？

答：我觉得短篇小说本质没变，我始终相信，书写是为了记录各种大小时代的人事物。现在网络发达，娱乐方式多样化丰富了我们的生活，却也培养出急躁的人，阅读是要时间跟精力的。我也常常面临这样的问题，在阅读时手机如果有新的简讯或咨询，也会立即点进去回复或观看。

或许对于认真对待写东西的人，仿佛也就剩下文学奖的平台。所以写作的动力大大减少，间接导致写作风格的多样化减少，变得格式化。

我依旧认为短篇小说适合现在的环境，相较于长篇小说投入的情感，以及闪小说内容的局限，短篇小说似乎兼具两者的优点。我最近有点深陷短篇小说的魅力中，以前念大学时，时间很充足，可以花费好几天阅读长篇小说。现在工作后，短篇小说更符合上班族的作息，当作睡前读物，或是公交上阅读，可以一气呵成，既满足好奇心，也能够深入思考。

相对稳定的土壤上探索人心

问：从前有政治审查、文学派系斗争，如今写作环境似乎平静得很，有更多空间（如网络）发表，这种无拘束和自在，是不是写作的最好时代？

答：每个时代都会面临那时代的问题，我对网络空间是向往的。我也在instagram追踪不少从社交媒体起家的作者，像是张西、不朽等，她们精准抓住现代人多愁善感的一面，在近乎每天更新的社媒中，写出对城市或个人生活的反思，很能引起共鸣。又或是西方这几年崛起的booktuber/booktok都是令人鼓舞的现象，正因为有了这一批热爱阅读和持续输出的人，重新点燃新一代阅读的动力，又或是让阅读成为“很潮”的事，扩大了读者群。

我们这个时代虽然没有政治审查、文学派系斗争，但也有各种实验的自由（读者是否买账另当别论）。

大学那年上黄凯德老师的创作班，我们尝试各种写作方式，有图文并茂的创作，有歌词创作，有两三句小诗。在这个相对稳定的土壤上，我记得东西老师曾说，我们只能更深入去探索人心来写，我也在努力摸索中。

答：因为我喜欢华文？哈哈哈！所以才选择进入中文系，不过用华文写作好像是很自然的事情，可能周围的朋友和家人都用华语交流。但也想要记录下什么东西吧。

阅读以女性作家作品为主

答：我是个不称职的读者！好像没有读过太多作品，如果要说近期印象比较深刻的作品，还是埃莱娜·费兰特的那不勒斯四部曲，里头女性的刻画印象深刻，对于女性友谊里的小心思描绘淋漓尽致，既有相互妒忌及勉励，两个女孩成长轨迹的交织，到女性欲望作为掌控命运的手段，以及身体所受到的暴力等等，都有很多耐人寻思的地方。

可能对女性议题会更关注，所以大部分阅读的也都以女性作家为主，我蛮喜欢艾莉芙·夏法克（Elif Shafak），这位土耳其作家的故事大部分都叙述土耳其社会的边缘人物，大多以女性视角书写，有陈尸在街头的妓女，遭儿子荣誉谋杀（honor killing）的母亲等，笔锋犀利但也不失温度，还有探讨自身身份认同的问题。

问：接下来有什么写作计划吗？

答：没有具体的写作计划，但正在坚持每天写日记，无论是长篇大论地书写，还是潦草的几句话。那是自我挖掘和反省的过程，也算趁机练笔，工作有时无法给予我足够的时间静下心写。

过了很久翻阅日记，总有很多惊喜，包括一些我当下无法准确描绘的情感，突然有了清晰的轮廓，让我起了动笔的念头。

晚间报纸的新闻为我带来许多震撼，许多社会面貌是我从未看过的，接触了各种各样的人事物，感觉对这片土地有更深的认知和连接。但新闻的时效性，加上社交媒体的冲击，我们须紧跟资讯的万变做出应对。

这种快节奏的新闻报道和写作是有冲突的，所以我能做的，是在想法闪现的时候，在手机记录下来，等到休假再挖出来看看，能否找回当时的感觉，写出什么。往往很多时候，都是起了头无法收尾。新年新希望，有了并肩向前的小伙伴，好像也能继续写。