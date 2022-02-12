阅文集团首次与国大南大培育网络文学作者

中国阅文集团旗下国际平台起点国际（Webnovel）与新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学启动2022年全球作家孵化项目（Global Author Incubation Project，简称GAIP）。

GAIP旨在从零开始培育网络文学作者，为学子提供一系列课程与工作坊。

启动仪式星期五（2月11日）在新加坡滨海湾金沙举办，同时也举行Webnovel Spirity Awards 2021颁奖典礼。

该征文比赛是第三年举办，收到近8万部小说，为历届之最，其中68%作家是首次在起点国际平台发布作品。最终，Elyon、Xietian、KazzenIX分别凭借英文玄幻小说《重生之最强系统》《天启：血术士征服之旅》与《情迷》获得金奖。Elyon的注册地点为菲律宾，Xietian、KazzenIX则以“国际”（Global）为注册地点。

阅文集团总裁、腾讯在线视频副总裁侯晓楠致辞时说，阅文希望能以网络文学的产业创新，为全球文化生态探索新模式与可能；以跨文化的开放共创，为文化交流互鉴探索出一个数字化方案。

截至2021年6月，起点国际有近19万名中国以外的创作者，其原创作品超过28万部，以英文为主。