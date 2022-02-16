林艺君：书写者须敢于对“普遍性”提出思考

来自 / 联合早报

文 /
陈宇昕

发布 / 2022年2月16日 5:00 AM

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Ｍ可以是元（meta），多元（multi），这些前缀的概念落实到一代人身上，成了虚拟乌托邦式的元宇宙（metaverse）谵妄，成了能者多劳（multitasking）的社会功能操作。

在新加坡的多元文化语境下，就连身份、语言也都可以是多元、层叠、矛盾又融洽的状态。

《文艺城》从2月4日开始，推出“小说m世代”系列，七位本地年轻写作者，以短篇小说展现各自关怀，与时代对话。

姓名：林艺君

笔名：天星

年龄：28

职业：记者

出生：中国

文学作品都是“文化圈”的一个产物。我认为，它须要借影视化能力或其他手段来普及到其他层面。

问：短篇小说有过辉煌的时代，契诃夫、莫泊桑、弗兰纳利·欧康纳、雷蒙·卡佛到爱丽丝·门罗，华文现代小说也从短篇开始，鲁迅、沈从文、张爱玲……今天似乎已沦为文学奖比赛的猎枪，有了标准距离，机械化程序。对你而言，短篇小说应当是怎样的文体？

答：从部分层面，我同意上述说法，短篇小说沦为文学奖的猎枪。但我认为在持续的比赛中，这些作品可以成为子弹，在文学奖以外，社会须要举枪时，至少还有强而有力的子弹。

问：从前有政治审查、文学派系斗争，如今写作环境似乎平静得很，有更多空间（如网络）发表，这种无拘束和自在，是不是写作的最好时代？

答：动荡的时代往往是写作最好的时代，经常会出现“现代人应该为什么而写”，和平的年代代表着无拘无束，但我觉得写作的人必需有批判的角度看待这个世界，留下这个时代的眼，敢于对“普遍性”提出思考，新常态中识别不平常。

许多时候，我们的写作被政治意识形态给影响，写作时“自我审查”也许是最大的枷锁，因此我觉得没有所谓的自由，每个年代都是最好的年代。

问：如今又是注意力最涣散的年代，写了作品谁来读谁来看？更兼本地华文阅读人口减少，气氛总是悲伤。对你来说，以华文书写的最大动力是什么？

答：实际上，不论是五四时期还是现在，文学作品都是“文化圈”的一个产物。我认为，它须要借影视化能力或其他手段来普及到其他层面。维持“文学生态”的活跃是重要的，也许在新加坡这个生态有些被固化，但还有很多人在不断去推动它，那它就有继续发展和发光的机会。

问：哪些作家或作品对你影响较大？为什么？

答：写作有很多不同派系和写法，是很广大的层面。我觉得从一手获取信息是至关重要的，闲暇之余我喜欢看纪录片，了解一个人在什么情况下会做出什么样的思考和抉择，我觉得这是人物更贴近生活的重要思考。

问：接下来有什么写作计划吗？

继续磨炼思考能力，揣摩人物思想，练习。

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