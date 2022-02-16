她突然想起那只走廊的黑壁虎，她不怕与它对视，曾经窜逃中怕过她的脚背，她才觉得暗处都爬满壁虎。她怕黑，尤其是光亮……

1.

究竟是哪一步走错了？柏油路翻新几天，下午刚被压实，颜色比其他路段要黑得鲜艳，她趿着拖鞋被红绿灯推着过马路时还能感觉地底冒出的热腾，像极了中元的鬼火，试图攀附路过的腿，蔓延上身。她的眼线被不断分泌出的油脂晕开到下眼睑，眼珠子仍咕噜噜得闪着水光，暗示着她的年轻和灵气。

巴士呕出低沉的排气后，车门开启，哥哥和朋友Teo从隐隐的热浪里穿来，塌在身上的阿兵哥制服都像融蜡一样有些波动。她视线和Teo短暂交换后，假装不经意滑过看自家哥哥，抬手接过军绿色背包，宽宽的背带压在细薄的肩，衣服扯平将发育得刚好的胸形压出弧度。

“妈叫你去找阿嬷，包我帮你背回家。”她闷闷出声，滑着手机，眼神却不经意飘向一边不苟言笑的Teo，日光笔直尖锐，扎在他略带粉刺的肉鼻上，油光中还有一点汗珠，几乎是少年人的标志。或是感受到她目光，Teo转头颔首，外突丰厚的下唇在阳光下显得分外光泽，即使见过几面，她依旧摸不透Teo，但两人总在无意间交换磁场，她将轻微的不适视为来自Teo的暗恋，内心不免有些得意又慌。

“做什莫？”

“我哪里懂？你自己打去问啦，我要回家了。”说着又走向红绿灯，原路返回。

“Walao，你这样闲你不可以去啊！”

“我才不要去给她骂！”她皎洁一笑露出粉嫩的牙龈，听哥哥咒骂了几句，摇头对Teo说：“我去一下子，我看你跟我妹先回家放包。诶，你带他啊。”

各自滑着手机回家，一路无话，尴尬的氛围一直持续到无人的家中，打开电视等了一下，拿着体恤和短裤到厨房的厕所才终于喘口气，宁愿坐在马桶上用不舒服的姿势滑手机，也不想窒息在和陌生人共处的空气里。

生锈铁门随着厕所内的热气升高总会发出一些声响，安静里显得尤为突兀，隐隐的不安全像淋浴般浇湿她，发丝泡沫滑下前额，她抹去，视线在雾气里清晰一顿，见细微的黑影从下门缝闪过，她吓得全身一抽，脑门发麻，心脏突突捶着。匆匆套上衣服，厕所天花板还黏着几年前从走廊爬来寄居的黑壁虎，鼓鼓的眼珠不畏与她对视，看她抖着手给哥哥发去简讯：“你几时回来？”

她抬头再看一眼壁虎，它不被注视时飞速爬去水管，跑出一些距离又被她目光盯住不动，她不禁吐了一口气，是壁虎啊。但还是心有余悸催促：“你快点回来啦，你朋友还在等你。”

水顺着她的发丝滑过她秀气的锁骨，宽松的体恤盖过她的短裤，或是觉得不妥，她罕见把过长的下摆塞入裤腰，确保没有任何让人浮想联翩的细节后才出来。

老款三房式格局，厨房连着客厅，Teo和进门时一样笔挺坐着，军帽已取下，头皮渗出一些晶莹。

“要开冷气吗？”她仍礼貌询问。

Teo扯出笑，眼神坦然对上她：“不用紧，等你哥回来先。”

不等他说完，她已绕回房间把门带上，搜着韩国综艺放松心情。

下午的天光和雨树上的鸟儿相互累赘，她打着哈欠，哥哥依旧没回。

2.

大腿根部传来的凉意打断她的午后憩息，综艺加工过的笑声不敌午后鸟鸣的睡意，她下巴抵着枕头，手指还定在握手机的姿势，手机早已滑出，聒噪的综艺对话持续。棉短裤的裤腿因为趴着的姿势有些移位，只要稍稍俯身平视就能看见少女稚嫩的春光。

她很浅眠。从门把被小心翼翼转动发出声响，她就略微有所察觉，但没醒得彻底。直到盖住下半身的薄被从床尾处被轻轻往下拉扯，她脑子轰得炸开，手脚瞬间冰冷起来，她害怕眼珠子的颤动出卖她此刻的慌张，她不知该做什么反应，心脏已跳上喉间，她想作呕，全身细胞却又像被固化了一样。

大脑转动得比任何时候都要快，也比任何时候都要混沌，如果跑，她能跑多远，会不会引致更多伤害。如果不跑，他可能看一看就走了……当下她无法做出任何反应和思考，她想佯装翻身把被子拉上，又不敢相信自己的演技，喉间的不适变得更为尖锐，她细细吞下干燥的痰水。被子已到了脚踝，所有学校传授的自救在这一刻都显得那么苍白，外面的鸟儿依旧“诀诀诀”地叫着，偶尔会有乌鸦拉长的低唤，像极了半夜的救护车鸣响。

少年克制的喘息在这一刻都显得尤为凸显，略带汗渍的味道渗着油腻在房间散开，她仿佛又看到他冒着粉刺的肉鼻，突突的心脏感觉已要跳出，她几乎渴望又害怕地期望她活不过这一个下午。她能做什么，应该做些什么，她只是紧紧闭着双眼，混乱的气息早已出卖她。但少年这一刻的兴奋足矣忽略掉这一点。床尾传来的喘息愈加粗重，一丝陌生的气息和氛围在她周遭扩散，近乎冰冻的指尖开始不听使唤地颤抖起来，喉间的心脏突在这一刻炸裂，她忍不住咳起来，败露的那一刻迅速从床上弹起，她只能发出几声颤动的呜咽，却喊不出“救命”，双腿发软让她摔下地仍奋力爬去，Teo快她一步抓起她的肩，捂住她的嘴。

树枝上的鸟儿也似是畏惧屏息，午后的光亮炽白又干净，黑暗的角落也被照亮，就像那条翻修后的柏油路，总有一些胆小的野兽在伺机。

少年序乱的喘息出卖他的紧张，显然他也是个新手，或是害怕那纯净的眸子，将她摔上床后，他凭着训练有素的体力全面压制她，胡乱抓起一旁的枕头压住她的呜咽声。一辆摩托引擎不羁地滑过天空，他唯一坚守的弦被扯断，这一刻，他仿佛完成兽的变身，天光在一瞬间又亮了几分，摇曳在她身上不断索求更多释放和欢愉。

枕头厚厚的棉花让空气变得稀薄，她奋力拳打脚踢挣脱无果，下体被狠狠撕裂后，她才找回声音，颤抖的尖叫声被闷入枕头。她突然像菜板上的一块肉，枕头内的瞳孔仍瞪得大大的，即使她什么都看不清了。

她突然想起那只走廊的黑壁虎，她不怕与它对视，曾经窜逃中怕过她的脚背，她才觉得暗处都爬满壁虎。她怕黑，尤其是光亮。

或是见她不挣扎了，Teo动作开始变得轻柔，近乎爱侣之间的抚慰，他衣服依旧工整，胸脯贴着她的，凑近，有浑浊的口气：“我知道，你也喜欢我……”

突如其来的光亮令她不适，她微微垂着眼眸，用力地透过没有关紧的百叶穿盯着走廊外的黑壁虎。她过去经常会想，走廊的壁虎怎会甘愿被豢养，她还没找到答案，但这一切都不重要了。

她咬着牙，只盯着，没有任何想法。

家里的门铃早就坏了，父母说敲门更有温度，此刻她也听到了，本能反应知道是哥哥，敲门声紧追着手机来电震动，综艺戛然而止，她才发现，原来综艺一直在播着，房间开始变得虚幻，就好像这迟到的温度，足矣烫伤她。

嗡嗡的震动打断铁床的咿呀，Teo慌乱抽离，百叶窗里渡来一只眼，似是黑壁虎的窥探，她霎时间所有的意识回笼，酸涩刺痛她的鼻腔，喉间干涩又嘶哑，像一把调得过紧的弦，干燥的眼珠子被许多咸湿的泪液打得生疼，呜咽干呕咳嗽与尖叫搅浑整个下午，房间的腥味散不去。太阳也卑鄙逃亡，匆匆坠下，仿佛一下午的亮光都不复存在，温暖的余晖又柔又暖，漆黑的暗处只会更漆黑，夜间的白光都是人工的。

她不知怎的就想起跟阿嬷逛巴刹的羊肉，电话不知怎么拨通，她嘶吼着求她报警，电话突地被挂掉……

一切似乎要恢复正常，就像对面那条柏油路一样。

3.

“他明年当完兵就要去大学，未来前途无量，要说还是你女儿有眼光，以后嫁过去只会享福。”Teo和他父母都没来，反倒是他热心肠的二婶秀凤，下午就敲着门，哐哐哐地登门而入，笑得过分亲热。

事情已过去两天，Teo和哥哥昨天已回去兵营报到，她理工学院本就还没开学，要不是身体还记得，她都要忘了这件事。刻薄的阿嬷第一次没骂她，说要报警就匆匆挂断。后来被双方父母强硬拦下，“传出去以后怎么嫁人，再好好想想，好好想想……”秀凤把带来的补品和好酒都摆上茶几，陈母这两天特地请假在家陪女儿，原本情绪已恢复一些，秀凤来后又面色苍白躲入父母房内，自那件事后，她和陈父换了房间，暂时与母亲同住。

隔音很差，她蜷缩在冷硬的瓷砖地板上在门后听着。

“两个孩子本来就互相喜欢，我们也年轻过，年轻时候冲动哎哟很正常。你看……不然可以先订婚？等他年龄到就去BTO？现在年轻人很多都这样……”

陈父一辈子在半导体公司颠倒昼夜，陈母则在食品工厂，夫妇平时也就从报纸看过这种事情，真正遇到哪里还有主意。事情发生当天，陈母就和丈夫小声提过，Teo家境不赖，听说家族出律师，不如大事化小，保女儿名声。陈父有动摇，后又听到母亲电话里一贯的刻薄又坚硬：“报警，做人父母，这件事你们免想女儿嫁过去！”

陈父陈母低着头不说话，秀凤见状愈发有底气，从Teo从小到大的好成绩和谦卑有礼娓娓道来，似乎有一瞬他们都要认为Teo是最好的女婿人选。如果没听错的话，中间似乎还说着现在女孩子穿着暴露又早熟的话。

她最近总会在夜里惊醒，然后耳鸣，主人房望出去是一棵葱郁的雨树，即使有微弱的路灯光亮，也都是黑漆漆的，树干这样，新叶更是如此。夜晚更容易穿过树缝看清天空，一切的边界都很清明，她想过无数种结束生命的方式，但又害怕老师同学和朋友……最后只能不停的耳鸣。

4.

陈父戒烟已有十多年，倒不是健康，就是为了省钱。

身下的铁床已换上新床单，他曾在妻子更换时瞥见镀在床垫上的血迹，想到这他又用力咬了腮，下颌线和树叶一样在夜晚分明，一明一灭的红在夜里格外清冷。他想起母亲细弱又霸道的背影，总在父亲醉酒后将他护在身后。在那个无法轻易提及性爱的年代，他一次在家祠里从舅婆嘴里无意得知他是强奸来的孩子。这几乎颠覆他所有的认知，一个会背着母亲偷藏私房钱塞给孩子的人，从他有记忆以来都挂着和善和懦弱的表情。倒是母亲，一身的刺，街坊邻居无不退让三分。他倒也惊讶女儿第一个打给了那个强势又固执的母亲。

半夜的鸟化作虫鸣，嘶嘶作响，静悄悄得很。父亲在事发隔天倒和母亲一起来过一回，倚楼着背坐在红色塑料椅上，听母亲执意要报警，敛着布满斑点和扁平疣的眼皮埋在烟雾里，一次也没对上女儿肿胀发红的双眼。

依稀想起外婆曾谈及母亲成家前的温柔，还有那个谈吐斯文的大学男友。

他坐在家祠门口，大人或没注意他，舅婆低着声音仍穿透在祠堂里：“妖寿……就是那个不成囝，喝醉把人睡了……没啦，强的！……就没多久就摆桌结婚……所以啊……命注定啊，歹命啦。”

陈父曾经还有一个妹妹，他突然不敢想那是否也是婚内强奸的产物，很小就夭折了，他只知道母亲在那之后就愈加强势。

陈父只觉得脑子浑胀，遥遥看着那棵泛着蓝光的树，那是邻里警局灯牌散出来的光亮，沾染到树叶。

也只有在夜晚，人吐出来的烟雾才会是灰色的。他熄灭手里那一点红，似乎有了决定。