Lirica Arts呈献《幸福的谎言》 歌剧与戏曲撞出火花

意大利作曲家罗西尼的歌剧《幸福的谎言》将在新加坡首演。本地歌剧团体“Lirica Arts”将早期的威尼斯歌剧揉进中国戏曲的生旦净丑，呈献一场东西文化交汇的视听盛宴。

融合了交响乐、声乐、舞蹈、美术、时装等多重元素的欧洲歌剧向来被誉为古典音乐桂冠上的明珠。也正因如此，百年流传下来的音乐故事总能在舞台上融入新时代与跨文化的构思，焕发蓬勃新生：如法国巴黎歌剧院2017年制作的《波西米亚人》（又名《艺术家的生涯》）把舞台布景搬到了外太空的空间站和月球上，几位主唱演员身着宇航服出演。乍看之下虽然离奇出圈，却更让人感受到艺术家生涯中的步履艰难和孤独困苦。

3月5日和6日，由本地歌剧团体“Lirica Arts”呈献意大利作曲家罗西尼的歌剧《幸福的谎言》（L’inganno Felice）将把早期的威尼斯歌剧揉进中国戏曲的生旦净丑，碰撞出东西文化交汇的视听盛宴。

公爵夫人的复仇攻略

恶人奥尔蒙多（Ormondo）垂涎公爵夫人伊莎贝拉（Isabella）的美色，遭到拒绝后心生恶念，向公爵贝特朗多（Bertrando）进谗言，导致公爵命令手下巴托内（Batone）将伊莎贝拉扔进大海处决。大难不死的伊莎贝拉被海边的矿工塔拉博托（Tarabotto）救起，从此伪装成塔拉博托的侄女过活……

担任本场歌剧制作人的男中音歌唱家吴翰卫介绍说：“上述背景发生于剧幕拉开的十年前。十年后的一天，前来视察矿场的公爵被伊莎贝拉暗中看到，于是她和塔拉博托展开了一系列的复仇计划。意大利语‘l’inganno’的字面意思是欺骗、谎言，这里或可作‘计谋’‘攻略’之意。”

剧目角色与戏曲贴切

一女四男一台戏，每个角色近乎脸谱化的鲜明个性，让导演汤新新一下子抓到了舞台的设计灵感：“五个人物设定几乎完美嵌入中国戏曲的生旦净末丑五个行当——剧中唯一的大女主毫无疑问是大青衣（旦），反派奥尔蒙多肯定是大花脸（净），矿工塔拉博托比较像个丑角，公爵贝特朗多和手下巴托内则是文武两生。”而吴翰卫甚至联想到潮剧《秦香莲》中的“杀庙”一折：“但跟秦香莲不同的是，公爵夫人虽然受尽委屈，却仍不忍‘谋害亲夫’，故事结局以大团圆收场。”

刚巧吴翰卫是本地京剧团体平社的资深票友，凭着多年交情顺利借到京剧行头。角色扮相则偏向浙江的越剧，汤新新说：“越剧的扮相比较素雅，演员毕竟是唱意大利歌剧出身，过于繁缛的装扮也会影响演唱。歌剧必然还是以音乐为核心内涵。”

汤新新指出，把意大利歌剧揉进中国戏曲并非吸引眼球的猎奇之举，而是剧目、角色恰巧贴切，放在其他歌剧作品就未必适合，是天时地利之作。

剧中饰演伊莎贝拉、贝特朗多、巴托内、奥尔蒙多和塔拉博托的歌唱家分别是李彤、郑渊智、吴翰卫、林伟林和陶正明。

《幸福的谎言》诞生于1812年，在威尼斯的一座小剧场里首演。作曲家罗西尼当时年仅19岁，凭借这部作品一炮而红，作品旋即在巴黎、伦敦等地上演；他日后更引领意大利歌剧进入“美声歌剧”（bel canto opera）的全盛时期。

只是当时还名不见经传的罗西尼必然要顾虑演出成本，因此这部作品的乐团编制不大，仅需二十几人。而在当下的疫情时代，这部作品是难得可以原版上演的歌剧，将由本地青年指挥家连汶华执棒“Wayfarer Sinfonietta”乐团演奏。

第二部在本地上演的罗西尼歌剧

吴翰卫指出，这是《幸福的谎言》的新加坡首演，也是第二部在本地上演的罗西尼歌剧。“明快跳跃的罗西尼风格家喻户晓，却很少在本地上演。究其原因是他的美声歌剧对歌手的技术要求极高。”

由吴翰卫发起并担任艺术总监的歌剧团体“Lirica Arts”去年成立，致力在本地推动美声歌剧。他说：“这场制作和演出标志着新加坡的歌剧演员有足够的实力挑战高难度的美声歌剧。”

“相较于后来瓦格纳歌剧的宏大、普契尼歌剧的逼真，美声歌剧还是以追求舞台上艺术化的意象和美感为主要风格。”吴翰卫认为中国戏曲中有些程式化的象征与美声歌剧也有共通点，比如两面绣着车轮的旗子就可以代表一辆车，提起马鞭即表示骑马等。

吴翰卫之前也不曾看过意大利歌剧与中国戏曲的结合之作，因此作为制作人和演员，他十分期待看到这场制作能够迸发出怎样的花火。

《幸福的谎言》

南洋艺术学院李氏基金剧场

3月5日（星期六）

晚上8时

3月6日（星期日）

下午4时

28元至128元

购票：sistic.com.sg/events/blissful0322