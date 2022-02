新加坡芭蕾舞团(Singapore Ballet)将举办今年舞季的第一场演出“Singapore Ballet Gala”。

这场演出将带来能代表该团艺术身份和精神的三个作品,包括已故本地舞蹈家吴诸珊的“In the Glow of the Night”,新古典芭蕾名家乔治·巴兰钦(George Balanchine)的“Theme and Variations”,以及一支专门为舞团定制的作品——英国编舞家提摩西·罗什顿(Timothy Rushton)的“Evening Voices”。这三支作品,都可谓新加坡芭蕾舞团的得意之作。