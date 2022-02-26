中国艺术家丁乙个展 “十示”符号交错演变

中国知名抽象画家丁乙（60岁）继2015年后，在新加坡举办第二次个展“繁星交错”。

本次展览展出丁乙的大型绘画作品，主要展出的两张作品创作时期相隔16年，体现了艺术家对他最为知名的“十示”符号的执着，以及创作过程的演变。

“十示”符号作为结构和理性代表

自20世纪80年代后期起，丁乙使用“十”字创作，运用以“+”和“x”符号的变化组成简单构图，作为结构和理性的代表，以及反映事物本质的图像表现的代名词。“十示”最初灵感源自艺术家在工厂工作的个人经历，以及开始艺术实践时期的大环境。始终如一的艺术语言贯穿丁乙创作生涯，并也经历在色彩、技术、媒介等不同方面的变化。这与他在1990年代快速发展的上海所经历的视角变化相呼应。

近距离观察这些画面，每一个形成整体图像的“十”字都是艺术家的毅力、经验、反思和对周围世界的感知的结晶。作为整体，这些意象讲述了艺术家的创作实践和思想哲学。也只有通过结合远近观点反复细心视察，才能完全地体验丁乙的作品，揭开凝聚其中的多维层次。

丁乙办过多次个展，作品在全球主要美术机构和画廊展出，包括香港M+博物馆、上海当代艺术博物馆、德国柏林戴姆勒当代艺术、法国巴黎蓬皮杜（庞毕度）艺术中心、意大利罗马MAXXI博物馆、美国旧金山亚洲艺术博物馆。

展览即日起至3月13日，星期三至日中午12时至晚上6时，在香格纳新加坡画廊（ShanghART Singapore，9 Lock Road Gillman Barracks 02-22 S108937）展出，其他时间只限预约。电话：67349537。