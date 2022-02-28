早报悦读@NLB 庾潍诚：让人看到希望和转机 《易经》不只是心灵鸡汤

《易经》是中国古代经典也是中国哲学思想的源头。除了卜筮功能，《易经》的思想还能运用在工作和现实生活中。来临星期五的悦读@NLB讲座，庾潍诚博士将分享他研究《易经》的心得。

“《易经》是用来帮助人的，不是拿来吓人的。”

研究《易经》的哲学博士庾潍诚如此说道。

在他看来，一个人若求助于《易经》，一定是遇到了人生困境，而《易经》可以让人知道柳暗花明，让人看到希望和转机，避免钻牛角尖而走向自我毁灭。

记者问：这算不算是心灵鸡汤？

庾潍诚回答：“这看起来是心灵鸡汤，但往往《易经》讲的是天时地利人和。一个卦有六个爻，二四六，天时地利人和，它给你一个心灵鸡汤，但是如果你没有人为的因素，你怎么会成功？我举个例子，即使我给你六个Toto号码，你也要去排队买。我们说，一分耕耘一分收获。大家不要觉得这只是大家都知道的道理……话说回来，如果一个人，人生走到绝境，你给他的已经不是心灵鸡汤了，因为我们现在的心灵鸡汤读得太多了，对我来说很多是心灵的毒鸡汤。而《易经》里讲的，不只是简单的心灵鸡汤，而是通过普世的（道理），带出它的整个哲学。”

居安思危的哲学思想

《易经》其中一个哲学是：危者使平，易者使倾。

让陷入危机的人可以得到平静。此外，即便你位居高位，生活安逸，也有倾覆的危险。

居安思危不也是我们在冠病疫情这两年中得到的教训？

《易经》是中国古代经典，是六经之首，承载古代先民的智慧，也是中国哲学思想的源头。

除了卜筮功能，《易经》的思想还能结合应用到现实工作和生活当中。

来临星期五的早报悦读@NLB线上讲座邀请到庾潍诚博士分享他研究《易经》的心得。对中国历史、文化和哲学非常感兴趣的庾潍诚，曾出版《胡煦易学研究》，那是他的博士论文题目。这位马来西亚出生的学者，对《易经》的初印象，是父亲旅游韩国后买回家的一面韩国国旗，可说是非常奇妙的机缘。高中时读理科，18岁毕业前往中国吉林大学读大学，他选择了历史系。阅读中国经典时他发现《易经》非常困难，一股求知欲望推动他寻找名师了解《易经》，最后他追随吕绍纲教授学习。

先背原典不读译注

庾潍诚如今还记得他向吕绍刚拜师的时候，对方只说了三句话，说完回头抽了一晚的烟。

第一句就是让庾潍诚把《易经》六十四卦背得滚瓜烂熟。

这一点他做到了。

那是1995年，他用卡带录下《易经》里的文字，每天煮饭吃饭入睡前都播放，真正耳濡目染，一字不漏烂熟于心。

庾潍诚认为这是学《易经》最有效的办法：先不要阅读译文、注释。把干干净净的原典背起来，先通过自己的想象去诠释，之后再比对其他专家的研究文字，会更有收获。

他指出，经与传是分开的，原典上的各种注释，其实是后来儒家学者的诠释，所以我们会看到很多关于君子德行方面的解说。

“首先不能否定的是，《易经》是算卦的书。算卦的原理所表达的哲学，用一句《易经》的话就是：神道设教。这些古代哲学思想，要借助宗教的外衣来传达。”

此外他提醒，学《易经》不可以太过功利，心态要摆正，不是为了算卦和风水。更重要的是《易经》中精彩的哲学思想。

研究六年胡煦易学思想

2000年，庾潍诚来到新加坡国立大学修读博士学位，研究清朝乾隆皇帝的老师胡煦的易学思想。他说，很多朋友都开玩笑问他为什么花六年时间研究这么一个人物，他总是自嘲说：“我连他有三个老婆都一清二楚，还去他的坟墓，到访他的家乡，不敢说读万卷书，但肯定行了万里路去了解这个人。”

说到底，就是求知的热情。

访谈过程中，庾潍诚喜欢以说故事的方式解释《易经》道理，比如：三个秀才要去上京考试，路过道观，找道士算命，看谁能中状元。结果道士举起手指，比了个“一”，什么也没说。其实那是一种暗示，看你如何按照天时地利人和去诠释，“一”可以是三人一起中举，或是一起落榜，或一个人中，或一个人不中。这好比人们现在去求签，签上写着一首诗，而不是直接告诉你不能做什么具体的事。这种心理暗示能够帮助人们回答各种问题。

庾潍诚相信大道至简，希望可以深入浅出、化繁为简，让读者了解《易经》的哲学。

早报悦读@NLB线上讲座

讲题：《易经》思想的现实应用

主讲：庾潍诚（哲学博士）

日期：3月4日（星期五）

时间：晚上7时

节目将通过《联合早报》面簿直播。点击关注，在节目开播时段上网观看。