【早报悦读@NLB】庾潍诚：《易经》融入生活而不自知

庾潍诚博士：《易经》影响了华人的传统习俗。（谢智扬摄）

对《易经》研究者庾潍诚博士来说，《易经》哲学已经融入你我生活中，只是“百姓日用而不知”，此外研读《易经》也可以帮助归纳与推演的思维方式。

上周五（4日）的早报悦读@NLB线上讲座，庾潍诚畅谈他学习《易经》的经验，解读《易经》思想在现实中的应用。

风趣的庾潍诚一开场便约法三章，强调讲座不会涉及政治与赌博。

对他来说，《易经》的意义不是帮你算卦中马票，而是通过其预测，来帮助有需要的人。

《易经》是六经之首，文字最少，但注解最多。

《易经》也最难懂。庾潍诚打趣说，孔子门下3000人，但典籍记录，能够精通六经的只有72人。以现在的评估制度来看，一个老师的优秀生比例只有2%，恐怕是不及格的。

当然这可能是因为大家的兴趣不同，并非每个人对《易经》感兴趣。

庾潍诚讲解《易经》方位图时说，古代中国总是坐北朝南，原因是中国在地球北纬23度半的位置，日照的角度，是南方明亮温暖，朝北则寒冷。这是地理造成的民俗习惯。不过这在中国适用，但拿到澳大利亚就必须相对而改，成为坐南朝北了。

《易经》的易，对庾潍诚来说，就是日与月。一开始他不理解日月的意义，直到有一天他到中国广东台山拜访亲戚，那个晚上他从村口走回屋子，第一次认识到什么叫“伸手不见五指”。他说：“那两三百米的路程，我摸着墙壁回去，那种恐惧不是笔墨可以形容。突然之间，我看见月亮出现，才知道，对古代人来说，太阳和月亮是明灯……小时候我们听老人家说，不可以指月亮，会割耳朵，其实是因为以前人们非常尊重太阳和月亮。”

庾潍诚介绍农历月份与易经卦象的关系。（视频截图）

《易经》要活学活用

但是学习《易经》不能拘泥于古，必须对照当代生活，活学活用。

他将《易经》比喻为一本地图集，关于天地宇宙，天是乾卦，地是坤卦，以此类推。《易经》这本地图集可以帮助大家了解天地宇宙的道理，也能给人指引方向。

庾潍诚相信《易经》是用来助人的。他举例说，有个朋友的朋友，年纪30岁，结果算命先生告诉他活不过35岁，他从此以后变得消极。

他说：“我们任何人，上至高官，下至平凡人，即便困难，没有人会走到绝境，一定会遇到贵人的。”

不过他强调，《易经》又不同于市面上那些短小励志的心灵鸡汤，《易经》的哲学内容涵盖范围非常广，它只是借助普世的形式传达思想。

另一方面，在个人生活中，庾潍诚说，《易经》让他学会归纳与演绎，就像汉语字典里，我们归纳部首，每个部首演绎出很多汉字一样。

《易经》也影响了华人的传统习俗。比如农历正月新春，所谓三阳开泰，是因为农历正月属“泰卦”，这一卦中有三个阳。五月则被称为恶月、毒月、凶月。俗话说农历五月出生，男的做大官，女的败家门，其实源自“姤卦”，是从一个阴开始，接着五个阳。因为崇阳抑阴的思想，才有了前述的俗话，加上华人传统喜欢反着说，便称之为“端阳”。

至于应该如何学习《易经》，庾潍诚认为读者应该先将《易经》的白文背熟，先试图诠释，心存疑惑，之后再参考注解，会获益更多。