新港学者办线上讲座 探讨双语阅读教学

本地与香港学者著书探讨两地双语课题，来临星期六（12日）早上10时举办线上讲座“有关双语阅读的教学与培养”，活动由友谊书斋主办。

《现代双语阅读能力发展评估与方法——从新加坡和中国香港的经验出发》（光明日报）去年底出版，作者分别是来自新加坡南洋理工大学国立教育学院副教授陈志锐、香港大学教育学院副教授林苇叶、香港大学教育学院前副院长谢锡金教授和研究项目主导人胡向青博士。剑桥大学汉语及语言学、丘吉尔学院院士暨学术督导袁博平教授为本书写序。

本书以新加坡和香港的经验，介绍现代双语阅读能力发展的评估与方法，理论结合实践。四位学者有多年的双语阅读教育和学术研究经验。

陈志锐认为本书除了可以作为学术研究的工具书，还能对双语教学和家庭教育有所启发。

发布会上，四位讲者将以四个分题探讨“新加坡双语阅读教学与培养的情况”“双语阅读课题的通用研究工具”“双语阅读教学与培养的意义”和“双语阅读能力的开发与方法”。这些内容包括：新加坡孩子的双语背景，双语资料平台，学校教学及家庭教育和培养等情况，国际双语阅读课题研究的情况，双语阅读能力的开发和策略，影响双语阅读能力发展的因素，结合人工智能的未来展望等。

感兴趣的读者可上网报名。