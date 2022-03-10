南华潮剧社与麦波申交响乐团 跨界合作重塑潮乐

《重塑传统——潮乐中的女性》把潮州音乐与西方古典音乐相融合，是充满挑战的新尝试，也是让人耳目一新的跨界合作，同时给参与演出的指挥、编曲人、制作人、乐手等带来新的体验与感受。

传统潮州音乐和西洋交响乐相遇碰撞后，为本地一群音乐工作者激荡出很不一样的火花；有人找到失落已久的母文化，有人因这不可思议的融合“脑洞大开”，还有人重拾昔日对音乐的那分激情。

南华潮剧社3月17日（星期四）将与麦波申交响乐团首度合作，在滨海艺术中心呈献《重塑传统——潮乐中的女性》音乐会。要把地方色彩浓郁的潮州音乐与西方古典音乐相融合，绝对是一次充满挑战的新尝试，也是前所未有的跨界合作。

南华署理主席兼社长卓林茂说：“这么做的目的是希望能开拓和吸引新观众群，让潮州音乐爱好者感受不同的艺术结合，重新体验潮州音乐。”卓社长最心心念念的，是古老的潮州音乐能借助各种创新方式传承下去。

聚焦潮乐中的女性角色

演出刚好碰上妇女节，合作双方决定聚焦在潮州音乐中的女性角色，最后敲定潮州大锣鼓《花木兰》，潮州弦诗乐《昭君怨》《柳青娘》，交响曲《睡莲》《潮人旅程》，以及折子戏《桃花过渡》。当中的《花木兰》和《桃花过渡》由两个团体合奏。

上述曲目让人联想到代父从军的花木兰，与匈奴和亲的王昭君，技艺超群的唐代名妓柳青娘和活泼机灵的桃花，而作品要带出的，正是这些古代女性的勇气、力量、韧性与魅力。

负责把潮乐和交响乐编在一起的，是毕业自杨秀桃音乐学院的骆思卫。这名年轻作曲家是资讯通信媒体发展局（IMDA）的奖学金得主，目前在纽约大学修读电影音乐作曲硕士学位。麦波申交响乐团找他创作，是因为他曾和新加坡华乐团、鼎艺团等合作，熟悉华乐。

这次跨界合作不仅能让观众耳目一新，也给参与演出的指挥、编曲人、制作人、乐手等带来新的体验与感受。

麦波申交响乐团音乐总监、也是《重塑传统》指挥康翔（40岁）在这次合作中找回失落的母文化。原来康翔的母亲是潮州人，但他这些年浸泡在西洋古典音乐里，没有机会接触潮州文化。与南华合作后，他不仅能好好感受和诠释传统潮州音乐，还再次听到外公的潮州话。

融合效果出乎意料

他表示麦波申交响乐团过去曾为华乐演奏家伴奏，但这次是两个乐团一起合奏，合作空间更大，他必须做更大调整和找到平衡点，但令他欣喜的是潮乐与交响乐融合后产生让人出乎意料的效果，感觉很棒。

高锐楷（22岁）今年1月应聘到南华担任潮乐团司鼓时，完全没想到第一个大型演出任务是率领南华潮乐团与西洋交响乐团合作，这于他而言是前所未有创新，也是让他“脑洞大开”的不错体验。

四年前毕业自揭阳艺术学校的高锐楷说，即使是中国潮汕地区，也没做过这样的创新尝试，最多是和华乐团合作。但要把七律潮乐和十二律交响乐相结合，需要很多磨合与沟通，当中也确实遇到不少困难，需要双方一起研究，想办法解决。拿重新编曲的《桃花过渡》来说，演员在唱腔、念白和动作方面都要配合交响乐部分，节奏和时间的掌控必须更精准。《花木兰》是潮州吹打乐，和交响乐配搭起来容易一些。加上交响乐后，原本恢宏澎湃的潮州大锣鼓显得更有气势。

麦波申交响乐团的小提琴手张婷婷是这次演出的制作人，也是促成这次合作的牵线人。她认识南华社长后便有了合作念头，双方在2019年谈好合作内容，定好在2020年10月演出，却因冠病疫情一延再延。

麦波申交响乐团是本地最年轻的交响乐团，成立于2017年，但在短短几年，团员从40人增至今天的70人。受防疫措施限制，这次上台的只有20多人。张婷婷形容这是一次跨界、跨代、跨文化的互动，来自不同文化背景的音乐工作者有机会同台演出，她过去从未像这次如此亲近华文和潮州文化。交响乐团也有非华人参与演出，他是圆号手Ryan Hidayat。

非潮州人也玩潮乐

南华潮乐团则有不少非潮州人在玩潮乐，例如擅长吹唢呐和笛子的高海（41岁）。祖籍中国东北辽宁的高海毕业自北京中央音乐学院，是一名音乐老师。对这位北方人而言，源自南方边陲地域的潮州音乐其实很陌生，但接触后发现这古老乐种有很经典、很光彩、很独特的一面。高海觉得潮乐很人性化，有其独特魅力，例如潮乐在加花方面就很自由、很随性，完全看演奏者的技术与水平。

潮乐团的扬琴手谢金昇（50岁）还没服兵役时就已经加入南华，曾经向潮汕名师林益树等人学过扬琴，但后来为了家庭和事业，有很长一段时间把嗜好搁置一旁。孩子长大后，他开始联络当年的乐友，去年被生意伙伴拉去南华看看，却在南华副首席执行长陈巧香的游说下，重新加入南华潮乐团。

谢金昇观察到今天的南华有很多人才，乐手们很年轻，水平很不错。和年轻乐手一起玩潮乐时，燃起他对传承潮乐的希望。

《重塑传统——潮乐中的女性》将在3月17日（星期四）晚上7时30分在滨海艺术中心音乐厅登场，门票分80元、50元和25元，可上网订购。