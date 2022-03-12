新加坡华乐团 倾力连办“协奏之夜”

新加坡华乐团迎来无社交距离限制的“春天”。84名演奏家时隔两年后将再次齐聚舞台，倾全团之力，在来临的四个月里准备了三场“协奏之夜”，还在5月特别准备了两场节庆音乐会。

阔别已久，思之若狂。随着新加坡逐步迈向与冠病共存的新常态，国家乐团迎来无社交距离限制的“春天”。本月底，新加坡华乐团的84名演奏家时隔两年后将再次齐聚舞台，新加坡大会堂音乐厅也将开放全部座位迎接观众。

为欢庆这个历史性的时刻，新加坡华乐团在来临的四个月里准备了三场“协奏之夜”，呈献11首高潮迭起的协奏曲。新加坡华乐团音乐总监叶聪说：“在如此密集的时间里请出八位首席、两位副首席和一名优秀演奏员，倾全团之力拿出看家本领，这在新加坡华乐团25年的历史上是史无前例的。”

阔步迈向新常态

协奏曲是由独奏乐器领奏，大乐队协奏的乐曲体裁，既能展现大乐队磅礴厚重的交响感，又能突出独奏乐器精湛细腻的技巧和风韵，往往是一场音乐会中的压轴之作。

在“协奏之夜”系列音乐会中，乐团首席李宝顺、笛子首席尹志阳、扬琴首席瞿建青、古筝副首席许徽、唢吶 / 管首席靳世义、中胡首席林杲、三弦副首席黄桂芳、二胡首席赵剑华、琵琶首席俞嘉、笙首席郭长锁，和唢呐演奏家孟杰将呈献描绘江南西湖雪景的《雪意断桥》、丝路风情的《西域随想》和来自中国东北黑土地的《红红火火二人转》等11首万种风情的协奏曲。



扬琴首席瞿建青认为演奏《凤点头》一曲具有涅槃重生的美好寓意。（新加坡华乐团提供）

叶聪说：“这四个月是华乐团从恢复全团到迈向新常态的关键过渡期，随之将迎来7月推出的新乐季。乐团祭出如此重磅的节目，既是希望把华乐团的老朋友请回来，也希望吸引更多新朋友走进华乐的音乐厅。除了3月、4月和6月的协奏之夜外，我们在5月还特别准备了两场节庆音乐会。”

5月7日，本地歌手董姿彦将首次与新加坡华乐团合作，呈献每年一度的母亲节品牌音乐会“妈妈的爱”；5月20日至22日一连三晚，新加坡华乐团将作为2022年新加坡国际艺术节（SIFA2022）的首发乐团，在巴西班让发电厂（Pasir Panjang Power Station）呈献多媒体巨作“MEPAAN”。

“MEPAAN”在婆罗洲原住民卡扬人的语言中有“永恒”之意。新加坡华乐团邀请来自婆罗洲的艺术团体“The Tuyang Initiative”参与表演，融入具有现代色彩的多媒体元素，并委约Eric Waston、王辰威、高程锦、唐建平和孔志轩五位作曲家创作音乐。叶聪指出：“这部作品意在探索人类如何与自然，特别是东南亚的海洋和岛屿永恒共存的愿景。”

首场曲目寓意积极

3月26日晚举行的首场“协奏之夜”将有四位独奏家登场。古筝副首席许徽将以一曲《苍歌引》奏出人们对春天的赞美与向往；接着由笛子首席尹志阳演奏的《雪意断桥》，则讲述一段发生在西湖柳畔的爱情故事，让人心动如潮。

乐团首席李宝顺演奏的二胡协奏曲《诗咏国魂》由新加坡华乐团邀约中国作曲家刘锡津创作，作品2017年在本地由新加坡华乐团携手中国著名二胡演奏家于红梅世界首演。李宝顺说：“近来我一直在和作曲家频繁的沟通、探讨。这部作品所展现的坚韧不屈的精神正是我们当下所需要的，希望通过这首乐曲带给现场观众积极面向未来和新常态的力量。”

最后，扬琴首席瞿建青将带来的扬琴协奏曲《凤点头》，是由新加坡华乐团委约中国作曲家徐昌俊创作，2003年由瞿建青在本地首演。这是扬琴文献中具有里程碑意义的作品，如今已是每一位扬琴演奏家必弹之作。

瞿建青说：“转眼近20年快过去了，每次演奏这部作品我都深有感触。首演之初有业内学报评价这部作品‘大繁若简’，因为这部作品采用了当代极简主义的风格，而我同时认为这部作品‘简而意深’。‘凤点头’本为京剧的曲牌，作曲家的妙笔赋予其更丰富的内涵，展现了音乐无国界的深远境界。”

“凤凰在东西方都是有吉祥寓意的圣物，尤其是凤凰涅槃与浴火重生的典故象征着勇敢奋斗的坚强意志。在恢复全团的首场演出上演奏《凤点头》，我认为具有非常积极且美好的寓意。”

新加坡华乐团行政总监何伟山说：“新加坡华乐团所有演奏家最后一次齐聚舞台，是2020年1月的‘春花齐放’音乐会。在过去两年里，乐团通过各种方式将华乐带给大家，包括线上演出以及在安全管理措施允许的情况下举办音乐会。

“如今政府决定放宽安全距离措施，我们不仅非常期待再次看到音乐厅满座的场面，也会继续保持线上和线下双线并行。这样做一是考虑到有些观众对于疫情或仍有顾虑，另一方面也是为了把新加坡的华乐传播给海外的乐友。这也将是我们在新常态下继续探索的音乐会模式。”

就在今天（12日），新加坡华乐团将在线上播出2022年作曲家工作坊。上午9时至11时，华乐团将在叶聪的指挥下试奏在工作坊中提交的八部精选作品；下午2时30分至6时，音乐总监叶聪、驻团作曲家王辰威、乐团的声部副首席以及演奏家将为试奏作品给予回馈，并与作曲家交流作品的创作理念。

·协奏之夜

新加坡大会堂与线上直播

3月26日 晚上8时

15元至38元

sistic.com.sg/events/concertos10322

·MEPAAN

巴西班让发电厂

5月20日至22日晚上8时

58元

tickets.sifa.sg/e/SIFA2221

·新加坡华乐团2022作曲家

工作坊

3月12日上午9时至11时/ 下午2时30分至6时

免费

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