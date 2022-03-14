胡晓真线上开讲：清代女作家以弹词小说想象世界

著有《才女彻夜未眠——近代中国女性叙事文学的兴起》等文学论著的台湾中央研究院中国文哲研究所特聘研究员胡晓真即将线上开讲，向本地读者介绍中国清代民间女作家们如何通过弹词小说想象国家与世界。

弹词是流行于中国江南的说唱艺术，弹词小说则是以弹词格律书写的韵文体小说。

胡晓真受访时说，虽然男女性都曾写作弹词小说，但传播形式不同，男性多以此卖文赚生计，女性一般私下传抄。她以《红楼梦》为例，贾母曾找了“女先儿”到贾府讲故事，因为戏曲较复杂隆重，古时候若非重要活动，不会邀请戏班子，弹词较方便，遂成为一般娱乐。

女扮男装故事多

弹词小说有个特点，女扮男装的故事特别多。这种男扮女装的故事与梁祝的传统有何异同？

胡晓真说：“两者内涵相近。祝英台想要离家求学而不是请老师来家里。她除了想读书，还想要进入男性的世界，甚至可能想象自己有一天读好书能求取功名，进入公共领域。不过祝英台的这个渴望，在很早的阶段就结束了，她并未继续追求，欲望转向了，她要追求的是感情。在弹词小说中，女扮男装，女性想要走到只属于男性的公共领域。这些女作家，接受了教育，对自己有所期待。在现实中，18、19世纪的女人，不像19世纪末的女人能有管道，她们还停留在想象的世界里面。可是这个欲望非常强烈，所以利用小说，把这些想象力推向极致。”

如果对弹词小说感兴趣，胡晓真向读者推荐陈瑞生的《再生缘》。此外，在讲座中她也会介绍李桂玉的《榴花梦》，小说长达500万字。

《再生缘》是弹词小说中的名篇，主人翁孟丽君女扮男装考取功名，在宦海同其他男性斗争，对当时可说惊世骇俗，却受民间欢迎，地方戏曲争相改编。

胡晓真说：“人类的情感结构与认知，经过长期积累、淘汰、选择而成，我们就在这一层层历史进程中，两百年前的事情绝对跟你我有关。特别是作为女性，我们现在享有的一切、思考方式，并不是自古以来就有的……并不是某天上帝开了恩，女性就解放了。我们也看到现在女人受到不合理的限制、道德的枷锁。所以去了解以前女人怎么了解她们的时代，同时保有希望，并以某种形式把她们的渴望或不满写下来，流传下来，那本身就是努力和追求。”

新加坡国立大学吴德耀文化讲座

讲题：南国才女的天下梦——清代女性小说中的国家与世界

主讲：胡晓真

时间：3月19日（星期六）早上10时

报名：bit.ly/3CzSWlw