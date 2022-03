本地社会学者张优远于2018年出版的英文著作“This is What Inequality Looks Like”有了繁体中文版,由台湾联经出版社推出,新版书名为《不平等的样貌》(本报前译“原来不平等长这个样子”),方祖芳翻译。

张优远副教授是南洋理工大学社会系主任,本书是她在2013至2016年间与本地低收入阶层相处后的观察调查结果,英文原著一出版就引起热议成为畅销书,甚至在国会上被讨论。