每逢榴梿季节，旧义顺村连接万礼路一带的丛林总会吸引一大批人来捡拾榴梿……

“这真的是我的老家。你看看，看看那屋基，洋灰水泥加砖块，但都只剩下残垣断瓦，被杂草、乱藤、枯叶遮盖了。被迫迁时匆匆忙忙，只来得及把细软和供奉的祖先牌位带走。不是我吹牛哦，当时在旧义顺村，我们可算是体面的宅子了。哦哦，还有那口枯井，如今积满淤泥枯叶，那可是我们费尽九牛二虎之力挖掘出来的。当时可没拖拉机、铲泥机，全靠锄头耙子，一手一手挖掘。井挖得够深，井水清澈甘甜，连左邻右舍都来跟我们取水灌溉、洗衣冲凉、煮饭。噢，噢，看到那个墙角的凹洞么？我儿子黑仔小时候爱玩弹珠，常常把赢来的弹珠藏在墙角的缝隙凹洞里。这……这真的是我们的家呀，屋子四周围都是我们栽种的榴梿，长了累累果实，他们却要来抢，我当然要跟他们拼命啦！”

Tom瞄了瞄老者的身份证，华文名是：林亿顺。

林亿顺，与开埠的林义顺只有一字之差。是否他爷爷、老爸很崇拜林义顺，所以为儿子取了这个名字？Tom把身份证还给老者，继续听着老者的叙述及辩解，再看他所指向的地方，都是郁郁葱葱的密林，参天树木遮盖了天空，尽是榴梿树、面包树、峇遮里树，还有波罗蜜树，以及杂七杂八的矮树丛、野芋、羊齿植物。哪有什么乡屋的遗迹？哪有洋灰水泥砖块？哪有断瓦残垣，还有枯井？

老者身上还带着伤，脸被揍肿了，嘴角淌着血。

Tom摸了摸手铐，提醒他：“要不要先去医院？”

老者抹了抹嘴角的血迹，捂住下巴的瘀青，若无其事，继续他的举证与供证，以证明他并非“闯入保留森林，捡拾榴梿，并参与群聚和械斗”。

林亿顺似乎在强抑激动，手在微微颤抖：

“马打（警察），你看看，我没有骗你。以前我真的住这里。我爷爷、我爸爸都是林义顺橡胶园的工人，替他卖命了几十年，做胶工，割胶、管理胶园，后来部分芭地改种植甘蜜，我爸爸升任卡巴拉（督工），才在这沼泽地一角分配得这块小小的地，得以建立家园。因为是沼泽地，得清除杂树、杂草，还得填土，打上地基，才建造好这间像样的屋子！屋子建好之后，自然而然我们要挖井，也栽种了蔬菜、香蕉、波罗蜜。哦哦，你说榴梿啊，那是后来才栽种下去的。那时候旧义顺村闹迫迁啊，听说发展商要赶我们走，是根据一棵果树赔多少钱这样子，我们跟邻居一样，一窝蜂的，急急忙忙就把榴梿树苗栽插下去了，栽插得密密麻麻的。再后来，我们都到义顺新镇分配到一间组屋，就含着泪搬离我们的老屋了。不管是地基、水泥墙，一砖一瓦，或者是水井，都是我们流血流汗，一手一脚造就出来的，你说，怎么可能没感情？没眷恋呢？但迫迁的人就是这么无情，没得商量，铲泥机驾进来，伸出铁爪般的铲泥臂，像怪兽一般，两下子就把老屋吞噬得干干净净！30年过后，我们再回来，整个旧义顺村已经变成莽莽森林了，变成国防部的军事训练营地了。榴梿树都长高了，结果子，但已经是属于公园局的了。”

“所以你就跑回来捡榴梿？”

“这本来就是我栽种的榴梿，捡榴梿，有什么错呢？”

林亿顺振振有词。

他环视一下四周，纷争已经平息了。树下有个简陋用树枝破帆布搭出来的小帐篷，四处散跌着一些榴梿，还有些巴冷刀、水管，以及木棍。刚刚洒过阵雨，湿漉漉的草地上还沾着斑斑血迹。查案的警察可能感到惊讶，这个老者，自称是“我家榴梿的守护者”，年龄应该有七张了吧？形销骨立，弱不禁风，怎么也想不到还这么彪悍，面对那四五个流氓，毫无惧色！拼个势均力敌！难道他年轻时曾经参与帮派械斗？还是一直有健身？学搏击？

每逢榴梿季节，旧义顺村连接万礼路这一带的丛林总会吸引一大批人，或驾着车，或骑着脚踏车到来捡拾榴梿。明知道捡拾榴梿违法，他们仍然趋之若鹜。不仅仅是榴梿好肉，也因为特别眷恋着往昔的旧义顺村的味道吧？因为人多，便常常引起争夺榴梿的纷争。但都是些零星的冲突，通常私下解决。但感觉像此次的群众殴斗，“血溅榴梿园”，则实属罕见了。

警察后援到了，在做搜证的工作。

救护车也来了，载走一些伤者……

Tom仍然陪着老者，可能都是义顺人吧，他特别能体会老者的悲愤与无奈。那被蔓草、杂树、葛藤淹没的老屋遗迹，一点一滴，一砖一瓦，都轻易勾起他的愁绪。那口枯井，让他惦记起邻居们的守望相助，而在“泪水径”事件中，怎样抵御异族的攻击，组成了巡逻队，维持了旧义顺村的治安与区域安宁。也在干旱时节，怎么结合众人之力，把水井掘深，让井水源源不绝。那墙角的缝隙凹洞，让他忆起儿子黑仔的弹珠。老者喃喃地回叙着：“黑仔读书不好，后来当了职业军人，但在一次运输队中被鲁莽的运输车撞伤，在医院弥留三个月去世。我很伤心，老伴也因此郁郁得病。我还有个女儿，很忤逆，执意嫁给洋人，移居澳洲去了，再也没回来。老伴病逝，饲养的菜狗也活了15年寿终。我越来越感到孤寂，每天活得浑浑噩噩，不知道为什么而活着。唉，蓝色、红色药丸不知是否忘了吃？……总之这些记忆，常常萦绕在我梦回中，老屋的遗迹，一点一滴渗透出来的是伤感，是无奈，是悲凉啊！”

——虽然记忆暗哑，不堪回首。

——但屋檐的水滴，怎可抑止？

□

除了水井、墙角凹陷，他当然记得还有后面的柴房。

柴房当然是堆放杂物与农具的地方，但它曾经用来藏匿人。

老者永远永远记得，那人是他的船厂同事，名叫阿魏。曾经是工潮运动的一分子。他们同是烧焊工，阿魏积极拉拢他加入工会，但他顾着饭碗，明哲保身，因而犹豫不决。船厂工作环境恶劣，一次发生船厂爆炸，死伤数人，阿魏带头，煽动工友酝酿罢工！但突然间，大逮捕开始了！警方的解释是某些工会成员是颠覆国家分子，企图利用罢工运动，瘫痪全国的工业。

一晚，狗在激烈地吠。林亿顺看到一个黑影朝小径而来。他喊住狗，一看，原来是阿魏！阿魏脸色惨白，神情慌张，背着个小布袋。他也不拖拉，坦白说警察在找他，他须要找个地方躲一躲，然后伺机逃到州府去。

他没理由拒绝他吧？同事一场，总不能眼巴巴看着他被抓吧？

……啊，记忆有点模糊了。

他只隐约记得，他把他安排在柴房里，早晚给他食物，还有报纸、书籍。新闻报道提到阿魏的名字，警方呼吁他自首。林亿顺越看新闻越寝食难安。阿魏在柴房躲了三天，他都不敢找他，怕被他“洗脑”，也不知怎么安慰他，或者帮助他。在船厂做同事时，阿魏老损他胆小怕事，个性懦弱，不能干大事。也许他真的是懦弱，小时候用笼子捕到一只大老鼠，爸爸煮了一壶开水，要他把老鼠烫死，然后把鼠尸丢弃，他提着那壶滚烫的开水，挣扎了很久，竟然把老鼠放了。

已经30年前的事了，记忆早已褪色像泡在水里的书信文字了。

像是躲了七天吧？忘了是阿魏自己，还是他帮他打的电话。

当晚有一辆霸王车驶进乡路，司机什么也没说，静静地熄了车子引擎，等着。他通知了阿魏，阿魏蹑手蹑脚从柴房钻了出来，林亿顺一看四处没人，赶忙把阿魏推进霸王车里！这个“麻烦人”终于被送走了，他松了口大气，总算对得起朋友了。阿魏潜逃到州府后，便不再回新加坡，也完全音讯全无了。30年后，他收到信，知道他已经是州府某某政党的一员！还计划出来竞选州议员！他仍然不能入境新加坡，只能约林亿顺在新山见面，说要答谢他对他落难时的帮助。他没有回信，也没有赴约，就让这些故事犹如被撕去的累赘的那一页吧！

□

Tom的同伴维文来了，问了老者一个问题。“你是怎么跟他们打起来的？”

“我捡榴梿，他们也来捡榴梿，不是起冲突咯。”

“可是榴梿是国家公园局的……”

“不不！这一带的榴梿都是我栽种的，别人休想来跟我抢！”

活得浑浑噩噩的林亿顺，每逢榴梿季节，总是风雨不改，骑着脚踏车从义顺新镇来到这旧义顺村的丛林，占据了一方，守着老家的数十棵榴梿树。阳光晒，但有树遮荫，也怡然自得。一下雨，则躲进简陋的破帆布小帐篷。捡了榴梿，或自己吃，或送给新镇组屋的左邻右舍。但这天，刚下过阵雨，榴梿掉得频密，他捡榴梿捡得不亦乐乎，几个乘坐“必甲”的家伙也捡榴梿来了，他们用巴冷刀砍掉杂树，拨开野芋藤蔓 ，一路跋涉，来到他的“老屋”前。非但大咧咧攫过他的榴梿，开了吃，还呛他：“喂，老的，你捡了那么多榴梿，反正吃不完，我们帮你吃。嘿嘿，这榴梿真的好肉，比猫山王还好吃哩。”

“你再伸手，我砍你！”老者抓起巴冷刀。

“哇塞，这么凶？榴梿树又不是你的。”

“就是我的！这周围，每一棵榴梿树都是我栽种的！你看看，你睁开狗眼看看清楚，这周围，就是我老家！这里是客厅，这里是厨房、房间、杂物室。看到地基没有？水泥墙没有？还有那口水井，是我们挖的，甘甜的井水，供应了我们和邻居几家人。还有屋外的果树，不管是波罗蜜，还是红毛丹，龙眼树，每一棵，都是我们栽种的！他妈的你看清楚了！”

“看什么？都是些杂树、野藤，哪看到什么老屋？”

“他吹牛吧？”

“疯老头，别理他。”

“来来来，开榴梿。”

那班家伙竟然大咧咧拿起榴梿，继续开了吃。林亿顺怒气涌上来，像火山熔岩，等他们再伸手攫取榴梿，他的巴冷刀就砍过去。他们当然没把这个“疯老头”放在眼里，挡住他的刀，群举围殴他，一阵拳打脚踢。老者没有示弱，抓起棍子反击。尽管他老迈了，体力不济，但往年的苦日子，练就他一身硬骨头。从船厂被裁退，一直在打散工，扛过米，当过保安，也当过酒吧的巡场。结交三教九流的朋友更不用说了，他懂得这个世界的残酷性，有时拳头就是真理。

——儿子死了，老伴也病死了。

——女儿远嫁，不回来了！

——还有什么可失去的？……

拼了吧！

他挨了几下，也还击了几下。血溅榴梿树。

他突然一阵天旋地转。

呜呜呜……

救护车终于来了，颠颠簸簸，穿过矮树丛，碾过泥泞，勉强开进了森森密林。救护车车顶上的红灯在闪烁，“呜呜呜呜”直鸣，他眼睛被红灯照得晕晕眩眩，搞不清楚到底发生什么事。恍惚间，他被医护人员扶着，踉踉跄跄走向救护车，顿时乍然震醒……呃，哪有殴斗？哪有流血？哪有抢榴梿的流氓，哪有他记忆中的老屋、枯井、柴房、榴梿树？他再一阵更激烈的晕眩感，便瘫在地上。一个警察急忙上前扶住他，“老伯，您没事吧？我们送你去医院。”

“我……我到底是怎么了？”

“哦哦，你在树林中迷失了七天，我们好不容易才找到你。”

“迷路？七天？哪有的事？”

“老伯，你现在很虚弱，不要说话。”

救护员忙着把老者抬上救护车，插管输液。

但老者似乎有几分清醒，仍然惦记着他捡的榴梿。

“榴梿，榴梿，我的榴梿还没拿！”

“榴梿？那不是你的，是国家公园局的。”