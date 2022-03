《刘擎西方现代思想讲义》以通俗晓畅、深入浅出的方式介绍19位横跨多个学科的思想家,勾勒近百年西方思想史轮廓。读者将踏上一次思想历险,固有的认知与思维方式受到挑战,但这一切都是为了看清生活,打通思想与现实的关联。

别让高冷的书名和严肃的封面令你望而却步,或误以为思想与日常生活毫无关联。你所有的行为都被思想支配。小至社群,大至国家,思想直接影响个人与群体的命运。

《刘擎西方现代思想讲义》开卷点明,人类有别于其他物种,既能“做事”,又会“想事”。读完全书你会体悟,人做什么事,为什么如此做,都取决于在特定历史语境下怎么“想事”。

所有选择背后,必然有价值体系的驱动,这些体系及相关的思考,已有一些很会“想事”的人帮我们琢磨透(或挖得很深)。此书介绍这些思想家与他们的学说,让我们在熙攘纷扰的世界里做个清醒的现代人,打通思想与现实的关联。

法国作家罗曼·罗兰说:“世上只有一种英雄主义,就是看清生活的真相后依然热爱它。”《刘擎西方现代思想讲义》提供读者的,就是“看清生活”的镜片。

防止迷失的“路标”

这是本讲解20世纪西方思想家的入门读物。作者以通俗晓畅、深入浅出的方式介绍思想家的核心理论,勾勒近百年西方思想史轮廓。

介绍的人物来头不小,作者无法稀释或降低所涉思想的高度与复杂性。尼采说:“一个人能承受多少真相,是对他精神强度的考验。”——借此名言温馨提醒:虽然这是入门读物,但你仍将踏上一次充满大脑风波思想历险,高度刺激你的思辨能力,全面挑战你对自己与周遭的认知。

书中登场的有韦伯、尼采、萨特、马尔库塞、罗尔斯等19人。他们来自英、美、德、法等不同国家,分属哲学、社会学、心理学、思想史和政治学等多个学术领域。他们的学说论述深刻地介入了现代生活的重要议题,获得了超越特定地域和具体学科的巨大影响。

如何确保读者启程后不迷失?书中四种“路标”起到关键性作用。

本书按主题与历史进程分五大部分,每部分开头都有“路标”,这是作者对接下来要介绍的思想家、理论、时代背景的概括性简介,以及这些内容要回答的核心问题。

另外三个“路标”没被作者挑明,但读者会发现它们同样有指引作用,包括思想家生平介绍,他们彼此的对话,以及作者的声音。

刘擎并非刻板陈述思想家的生平事迹,而是有所取舍,服务于要介绍的核心内容。譬如存在主义较为复杂不易解释,作者因此用了大篇幅介绍萨特其人,一方面萨特的人生确实精彩,另一方面,他的重大抉择都是存在主义思想的实践,通过他的经历一窥他的思想,生动有趣不少。

同样是萨特,他的理论受到尼采影响。刘擎也将两人的学说联系上,让思想对话,展示整个体系的发展传承脉络。书中一些思想家彼此认识,他们的对话、争论也被作者整理归纳,让读者看到多角度的论述。

作者的声音没被淹没

最后,作者自己的声音并没有被淹没。他用简洁易懂的语言萃取复杂理论的核心,再将它们有条不紊地整理衔接,起到穿针引线的作用。介绍各种思想理论后,刘擎也会“现身”谈谈他的感悟,分享个人经历,引导读者反思。

英文有句话“you can't have your cake and eat it too.”大意就是鱼与熊掌不可兼得。作者如何确保内容通俗易懂的同时,保留其深度与复杂性?答案恰好与蛋糕有关。

刘擎在第四章介绍政治哲学家罗尔斯,没有照本宣科地讲理论,而是从一个场景开始:一场生日派对到了分蛋糕环节。有人说按蛋糕大小平分最公平;有人反对,说大家胃口大小不一,应按需求分;又有人说蛋糕是大家制作的,应按贡献多寡分;另有人说他没参与做蛋糕却最辛苦,整个派对是他张罗的,所以应该分最大块;最后寿星忍不住说,是他过生日,怎么分应当他决定。

刘擎说,如此争论下去没完没了,分蛋糕是小事,分社会财富、国家资源则不然。怎么分才算公平?罗尔斯就提出了“无知之幕”。读者就顺着读下去,带着问题去理解何为“无知之幕”。此类“蛋糕”以各种形式在书中出现。

全书结构都以问题为核心,以人物为线索来编排组织的。“我们还有共同的真相吗?”“怎么才能不变成坏人?”“最自由的国家是什么样子?”——问题意识贯穿全书,也是牵动读者继续阅读的线索。

刘擎并非抛出一个深奥的哲学问题或政治难题,而是尽可能将问题缩小,贴近我们日常生活,让读者理解问题本质后,再逐渐将其放大。

从音频到文字

《刘擎西方现代思想讲义》中大部分内容源自刘擎在中国知识付费平台“得到”上开设的音频课程《西方现代思想40讲》。书本主体部分删减或调整了少数过于口语的表达,也补充了一些较为理论性的论述。

这门音频课上线后广受欢迎,也有不少学员提问,书中收录了补充讲解与答疑部分。这些互动本身也能帮助读者进一步理解书中内容。书末也附上参考材料与推荐书单,方便读者进一步钻研。

刘擎是华东师范大学教授,主要研究方向包括政治哲学、西方思想史、现当代西方思潮与国际政治问题,代表著作有《纷争的年代》《悬而未决的时刻》。

他曾担任电视节目《奇葩说》导师,多年来努力通过各种方式将深邃难懂的理论概念普及化,受不少年轻人欢迎。此书是他这番努力的另一成果。

