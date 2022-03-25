河水涨了

溢过堤岸，漫淹青色不语

岁月洒下无邪

被我逐一捡拾

收在飞满风语的心谷

我看见水中那轮沉沦的太阳，温温吞吞煮着早晨，墨绿色的河水为这点光芒编织梦巢，摇晃间，荡出美丽涟漪。

在时光不停歇的长河里，我抚摸着当下，向记忆前进。脚下再踩不到百年前的黄泥，眼里再寻不回曾经热闹的港脚。没有甘蜜，没有胡椒，这里是新生的实里达河，不是隔着栏干无法亲近的河上春光。

沿着河，宽阔的走道，只有清风在说话，一只飞鸟唱着歌在前引路。我不会迷失，因为一路有指路的站板。从汤申路上段到伦多路，几乎一眼望穿，过去的故事不再挡路，我的前方想到哪里就到哪里。

但我还是迷失了。

河上的木船消失了。船上的海人消失了。所以我迷失了。

我是真正深度地迷失了。

我走在春叶公园的今天，忘了这是曾厝港的昨天。我的相机翻拍站板上的旧照片，只是想留住过去的一厢情愿。我甚至无法确定这一切是否曾经存在，因为忘记总是比记得还要飞奔得快。

当我在追忆的弯角寻思，一辆迎面而来的脚踏车惊醒了我，很想问它在前方看见了什么，但没人想停下来，一阵风就已过去。

河上的残荷枯枝被阳光尽情写意，几幅泼墨渲染颇具创意。沉醉在美的画面里，难于想象海人划着载满甘蜜胡椒的木舟消失在朦胧的柔佛海峡。

直到遇见石岸边的一块木牌，它告诉我世界正在隔离，一米距离是必须的生活准则。此刻，我醒了，像电影镜头的跳接，记忆片段终止，风仍旧是风，河水仍旧是河水。

往回走，当下越是分明，实里达河默默不语，陪我回到河口。

一辆救伤车哀号而过，惊醒站在栏杆上的两只八哥。故事仍旧是故事，只是题材不同。

走到春叶地铁站，所有的河上追忆都荡然无存了。

经过两家安邦酿豆腐，猛然想起这也是移植的旧故事。找到一档潮州卤鸭，那个站在砧板前挥刀斩鸭的老叔会不会是曾厝港老乡的后裔？