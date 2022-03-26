红点巴洛克携手杨秀桃音乐学院 复古风格呈献巴赫清唱剧

复古音乐在亚洲仍处于起步阶段，红点巴洛克（Red Dot Baroque）是本地第一支古乐团。4月9日，红点巴洛克将和杨秀桃音乐学院的师生共同呈献巴赫的清唱剧，这也是本地首场以复古风格演奏《约翰受难曲》。

复古风格演奏（Historically informed performance）是二战后在欧洲逐渐兴起的音乐思潮和运动。倡导者们主张使用与作品创作同时期的古乐器，特别是对18世纪及以前的巴洛克音乐，考证并重现当时的演奏风格。

古乐运动在理论学界虽有争论，却有不错的市场反响。经历半个多世纪的发展，欧美主要城市如今大都有多个活跃在当地的古乐团，古乐研究也在世界主流音乐院校成为常设学科。然而复古音乐在亚洲仍处于起步阶段。

2018年由杨秀桃音乐学院校友、本地青年小提琴家朱舒訸发起的红点巴洛克（Red Dot Baroque）是本地第一个古乐团，去年获委成为杨秀桃音乐学院的驻校乐团之一。4月9日（星期六），红点巴洛克将携手杨秀桃音乐学院的师生共同呈献巴赫创作于1724年的清唱剧《约翰受难曲》。

学生报名反响热烈

这场节目是红点巴洛克作为新晋驻校乐团与师生的首次合作，同时庆祝学院的声乐系成立十周年。声乐系主任Alan Bennett将亲携16位声乐学生登台献唱，并有九位在校弦乐系学生参加演出。

“学生的反响非常热烈。”朱舒訸说：“在杨秀桃音乐学院，每学期开学时，学生以填志愿的形式报名参加本学期内的节目。这场音乐会非常受欢迎，有落选的学生还特别写申诉信，最后我们又添加了两个席位。”

这样的场景让朱舒訸感慨万分。在他就读于杨秀桃音乐学院期间，学校还没有类似的课程和表演机会，甚至还没有声乐系。“这说明学生对接触古乐知识有热切的期盼，古乐演出在本地和区域内还有很大的发展潜力。”朱舒訸指出：“红点巴洛克在2018年刚刚成立的首几场音乐会，票房都是顷刻售罄。”

值得一提的是，这场演出获得本地已故提琴收藏家、企业家林启明创立的“Rin Collection”支持，为学生提供复古乐器。因此这也是本地首场以复古风格演奏的《约翰受难曲》，是具有里程碑意义的巨作。本场演出提供英文字幕。

被问及是否会在学校开设古乐课程，朱舒訸表示目前还没有明确的合作框架。但他透露，今年8月，红点巴洛克将在杨秀桃音乐学院开展为期一周的古乐音乐节。朱舒訸说：“这对于本地的古乐运动是很好的开端。”

2016年，日本著名古乐指挥铃木雅明在杨秀桃音乐学院指挥巴赫作品。 （杨秀桃音乐学院提供）

重现古乐的精神风貌

关于古乐运动，学界普遍的争议是：仅凭过去百余年的所知，无法有效还原当时音乐的全貌。因此所谓的“本真”（authentic）主义，既不具有绝对性，也没有必然性。

对此，朱舒訸认为古乐运动并非追求历史原貌的完美复刻，而是通过乐谱和乐器的考证，寻回作品原有的精神风貌。他说：“古人的耳朵（审美）和现代人大相径庭，而且‘受难曲’都是用德语演唱，在本地我们说的是英语和华语，听众的语境也完全不同。我们能做的，是捕捉作品原有的音乐内涵。”

朱舒訸指出，巴洛克音乐和后来的浪漫主义音乐有着鲜明的风格区分，在演奏逻辑上也不同。他说：“巴洛克音乐具有独特的修辞性（rhetorical），简言之，巴洛克音乐的演奏逻辑更像是一场演讲，追求乐句的抑扬顿挫，而后世的音乐则更像歌唱。

“接触过复古风格的演奏家即使在现代乐器上演奏巴洛克时期的作品，听起来也会大不相同。这就是我们推动古乐演奏的意义，为时代性的音乐提供恰当的解读逻辑。”

另一方面，古乐运动会让人发现许多湮没于历史尘埃中的遗珠之作。朱舒訸说：“提起巴洛克音乐，人们最熟知的就是巴赫和维瓦尔第。其实他们已经是巴洛克晚期的代表人物，在此之前，还有很多意大利、法国、英国和其他民族的作曲家，同样为古典音乐的发展做出关键性的贡献，值得被后世纪念。”

明天下午（27日），红点巴洛克将在滨海艺术中心音乐厅演奏意大利作曲家佩尔戈莱西（Pergolesi）的《圣母悼歌》，这是滨海艺术中心年度的宗教圣乐系列节目“Tapestry”的一场，入场免费。

朱舒訸认为，古乐运动是认知古典音乐的另一扇门，也将进一步丰富本地的文化生活。今年5月和6月，红点巴洛克将分别演奏法国女作曲家Élisabeth Jacquet de La Guerre的巴洛克作品，以及莫扎特、门德尔松和西班牙作曲家Arriaga等人在少年时期创作的弦乐作品。

“约翰受难曲”

维多利亚音乐厅

4月9日（星期六）

晚上7时30分

票价：10元

订票：bit.ly/37PffZa

实时直播：youtube.com/ystconservatory

“圣母悼歌”

滨海艺术中心音乐厅

3月27日（星期日）下午5时

入场免费

索票：bit.ly/3uum5ei