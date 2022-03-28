2022年世界书香日暨文学四月天导读活动

2022年“世界书香日暨文学四月天”系列活动即将开启。

“世界书香日暨文学四月天”系列活动由教育部推广华文学习委员会与国家图书馆管理局和华侨中学联合主办，本地各个读书会、文化团体和各个学府鼎力支持。详情如下。

官方网站：https://www.wbd2022.sg

导读会完整资料：https://www.wbd2022.sg/readingprogrammes.html （网站将于4月1日正式开放）

1. 品读《有一只怪物叫……》

主办单位：书写文学协会

日期：2022年4月2日（星期六）

时间：下午2时30分至4时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/societyofliterature

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：每个孩子内心都有点小恐惧，我们要怎样才能让孩子的小恐惧消失？这是一本让孩子内心强大，为孩子减压的心理图画书。让我们一起为孩子的心理健康努力，引导孩子战胜“害怕”这个小妖怪。

导读团队：书写文学协会

2. 《墨魂：百岁林子平》分享会

主办单位：八方文化创作室

日期：2022年4月2日（星期六）

时间：傍晚5时至晚上7时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/globalpublishing42

联络邮址：nliang@wspc.com

联络电话：8313 3706

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：本书是对林子平百岁文艺复兴的致敬。通过追溯他早期艺术创作的艰难岁月，回顾艺术家在中国传统书法上的突破而引发的争议，更为他的艺术创新而庆贺。不仅关注林子平的艺术创作，也深入探究艺术家的人格魅力及其家庭对他艺术生涯的影响。

导读者：孙培森（编辑）

《墨魂》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-wth

3. 与你说情——赤道风108期发布会

主办单位：赤道风文化协会

日期：2022年4月3日（星期日）

时间：下午4时30分至傍晚6时30分

形式：线上 Zoom

报名邮址：https://go.gov.sg/chidaofeng

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：我们从蔡家梁的《与你说情——致我爱和爱我的岁月》的组诗，探讨诗人与岁月之间的美丽私情。

导读团队：谢征达、周德成、陈帅

分享嘉宾：蔡家梁（封面人物）

朗诵：梁泽洪

《赤道风》第108期期刊馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-asl

4. 导读本地诗人原甸新著《爱也文学恨也文学》

主办单位：新加坡炎黄文化研究会

协办单位：马来西亚拉曼大学中文系文学组

日期：2022年4月9日（星期六）

时间：下午3时至5时30分

形式：国家图书馆大厦16楼观景阁、线上 Zoom

报名网址（现场）：https://go.gov.sg/yanhuangculture

报名网址（线上）：https://go.gov.sg/yanhuangculturezoom

联络邮址：yanhuangculture@live.com

联络电话：8198 3907

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：原甸，诗人、小说家，一生逾半世纪从事文学工作。创作时空跨度极大，见证了英殖民与新马独立，经历了中国大陆文革与香港生活，出版作品20余部。本书《爱也文学恨也文学》是自传。作者戏称这是他在人生的文化工作舞台上一曲“最后的探戈”。

导读团队：原甸、张森林、李叶明、拉曼大学许文荣教授、刘海莲教授

《爱也文学恨也文学》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-yd

5. 线上导读《中西文明的对照》

主办单位：萃英读书会

日期：2022年4月9日（星期六）

时间：下午3时30分至5时

形式：线上 Zoom

Zoom 链接：https://bit.ly/cuiyingclub

联络网址：admin@kongzi.org.sg

联络电话：9276 8256、6338 5110

面簿直播：https://facebook.com/nanyangkongjiaohui

内容简介：西方人和中国人为何有不同的思想，如何有不同的价值观？作者许倬云带我们穿越历史，从古至今，解释地理环境和生态气候如何衍生中西文化的属性，然后将这两大文明各自在发展过程中与彼此之间所产生的交流碰撞和相互影响加以阐释。

导读者：冯少明

6. 《商业艺术同荣：张东孝回忆录》分享会

主办单位：八方文化创作室

日期：2022年4月10日（星期日）

时间：下午2时30分至4时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/globalpublishing

联络邮址：nliang@wspc.com

联络电话：8313 3706

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：本书记录发生在张东孝家庭的一些重大事件，在追溯其家族发迹史中，我们看到了同荣集团崛起之路，探究他们代代相传的传统美德。作者从家庭视角出发，对19世纪至21世纪新加坡和中国两地的生活面貌提供了独特的见解。

导读者：唐正明（责编）

《商业艺术同荣》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-zdx

7. 线上导读《恋恋浮城》

主办单位：新智文教读书会

日期：2022年4月14日（星期四）

时间：晚上8时至10时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://forms.gle/XYvpFxwHKvYFPxJy9

联络电话：8850 8265

内容简介：以荒诞，吊诡，反讽等手法呈现，反映岛国的现象如母族文化的偏移，道德价值的坠落等问题，引发思考。

导读者：许雅菁

《恋恋浮城》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-xine

《恋恋浮城》Libby电子书：https://go.gov.sg/wbd22-3581181

《恋恋浮城》HyRead电子书：https://go.gov.sg/wbd22-212897

8. 书香伴我走出荒城

主办单位：星作家出版社

日期：2022年4月15日（星期五）

时间：晚上8时至10时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/star415

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：直面百年一遇全球疫情的文字，《荒月之城》记录与冠状病毒共存的起起落落，有一种疫情中的心灵状态叫“宽余时光”。这是自媒体微刊《宽余时光》的十几万字疫情随笔，阅读与写作已成为“疫情时代”的一种生存方式。

导读团队：黄梵、罗伊菲、刘荒田、陈帅、孙姝纳、张荣、张一帆

《荒月之城》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-sk

9. 线上导读《请问你要去哪里？》

主办单位：杨厝港阅读会

日期：2022年4月15日（星期五）

时间：晚上8时至9时30分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/yiochukang-readingclub

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：林容婵的父亲曾是一名德士司机。《请问你要去哪里？》是林容婵献给父亲的退休礼物。小说反映了德士司机阿发在马路上的拼搏生涯。作者描写了主角与乘客、家人和同行之间的互动，从中带出德士司机的快乐与心酸。

导读者：罗美荔

《请问你要去哪里？》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-lnrc

10. 李美蓉散文集《走过南眉的岁月》导读会

主办单位：新声诗社读书会

日期：2022年4月16日（星期六）

时间：下午2时30分至4时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/xinshengpoets

联络邮址：poetry106@yahoo.com

联络电话：9768 2938

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：三位导读嘉宾将分享书中自然朴实、抒情言志的小品文。勾勒出作者从童年在农村，中年定居岛囯都市，而今步入桑榆之年的生活轨迹，反映作者跨越30年时光幅度的心路旅程，以及所涉及的人文、社群和对自然生态的关怀。

导读团队：温昌、林丽卿、陈翠香

《走过南眉的岁月》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-lmr

11. 与时代财智创办人宋娓对话：未来媒体把我们带向哪里？

主办单位：友联书局

日期：2022年4月16日（星期六）

时间：下午3时至4时15分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/union416

联络电话：6460 0125

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：阅读习惯不知不觉在改变，从读书到听书，元宇宙技术将来又将人类带入一个新时代。本期导读时代财智2022年最新精选文章，以媒体人的新视角，从阅读中沉淀学习他人经验，为未来面对和适应新科技挑战，增添信心和勇气。

导读团队：宋娓 （时代财智杂志）、马晓敏（友联书局）

《时代财智》第83期期刊馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-ft

12. 宋怡慧╳李俊贤——“阅读超有料，教学潮人志”

主办单位：新文潮出版社

日期：2022年4月17日（星期日）

时间：下午2时至3时30分

形式：国家图书馆大厦16楼观景阁、线上 Zoom

报名网址（现场）：https://go.gov.sg/trendlit417

报名网址（线上）：https://go.gov.sg/trendlit417zoom

联络邮址：jinyong@trendlitpublishing.com

联络电话：9658 4946、6980 5638

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：资讯时代里，阅读是否还有价值？宋怡慧老师与李俊贤老师，在推广阅读、创作和教学方面，都有丰富的经验——如何让阅读有深度且深刻，却又不失趣味，并鼓励、引导忙碌都市人和莘莘学子阅读，且听两位老师现身说法，让阅读从此不单调。

导读团队：宋怡慧、李俊贤

《教学不易，请温柔以对》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-ljx

13. 千心共通处——《论语心》导读

主办单位：性情家长读书会

日期：2022年4月17日（星期日）

时间：下午3时至5时

地点：（怡丰城）港湾图书馆

报名网址：https://go.gov.sg/growing-parents

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：《论语心》作者劳悦强教授认为要了解华夏文化，最简单直接而又公平可靠的方法就是虚心读《论语》。虚心体会孔子的境界，我们的精神境界与人生体验都会大不相同。让我们藉《论语心》一起看看孔子的思想如何与人心相通。

导读团队：罗晨曦、杨静

14. 权力的游戏——导读《明朝那些事儿》

主办单位：书写文学协会

日期：2022年4月17日（星期日）

时间：傍晚5时至6时30分

地点：国家图书馆大厦5楼 Possibility & Imagination Room

报名网址：https://go.gov.sg/societyofliterature417

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：利益，是政治的最终目的。在近300年的明朝里，皇权、相权、宦官、外戚、勋贵、官僚等势力相继交替争夺主宰大明王朝。在这权力的游戏中，谁才是让大明王朝败于关外满清的罪魁祸首？到底又是谁，掀起了百万流寇的狂澜？

导读者：羽云

《明朝那些事儿》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-dnm

15. 后疫情时代，活出生活的意义

主办单位：新阅读书会、新加坡趁早读书会

日期：2022年4月22日（星期五）

时间：上午10时30分至中午12时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/chenzao422

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：后疫情时代，面对重重困难，我们如何像纳粹时期的犹太心理学家弗兰克尔一样，哪怕被禁锢在集中营，仍然能获得精神上的自由，对未来的憧憬；甚至走出集中营后，面对希望的幻灭，一步步走出阴霾，最后在80岁高龄实现攀登阿尔卑斯山的壮举。

导读者：郭琳静

《活出生命的意义》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-fra

16. 人间四月锡山情

主办单位：锡山文艺中心读书会

日期：2022年4月22日（星期五）

时间：晚上7时30分至9时

形式：线上 Zoom

报名邮址：https://go.gov.sg/bukittimah-literary

联络邮址：goodluckmi33@gmail.com ；quekys1951@gmail.com ；zhenghui_1129@yahoo.com

联络电话：9430 6989

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：伍木将导读希尼尔小说和诗歌中的反战思想与人道主义精神。周德成将探讨诗作中的审美效果和生命关怀。孙宽将从看青春的创作力量与散文发展远景来导读。郑晓虹从创制思路角度帮助理解戏剧部分。

导读团队：伍木、周德成、孙宽、郑晓虹

17. 《回望加利谷山》新书分享会

主办单位：八方文化创作室

日期：2022年4月23日（星期六）

时间：下午2时30分至4时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/globalpublishing423

联络邮址：nliang@wspc.com

联络电话：8313 3706

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：这是第一本详细记录新加坡广播电视发展史的重要中文书籍，是50多位曾在加利谷山新传媒中文节目组的台前幕后人员撰写的集体记忆，图文并茂地讲述了80年来发生在加利谷山的重大事件和许多不为人知的故事。

主持：曾月丽

导读团队：梁萍、云大篪、郑丽贞、洪荣狄、李宁强、姚天福

《回望加利谷山》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-ref

18. 汉文化读书会线上导读《楚辞》

主办单位：汉文化读书会

日期：2022年4月23日（星期六）

时间：傍晚5时至6时30分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/hancultural

联络邮址：twkmobile@gmail.com

联络号码：9435 9199

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：《楚辞》是中国第一部浪漫主义诗歌总集和骚体类文章的总集。与《诗经》同为华夏文学的起点，让我们一起来阅读古代的南方之歌吧！

导读团队：汉文化读书会

《楚辞》Libby电子书：https://go.gov.sg/wbd22-2938454

世界书香日暨文学四月天开幕典礼线上直播

主办单位：推广华文学习委员会、国家图书馆管理局、华侨中学

日期：2022年4月24日（星期日）

时间：上午9时30分至11时30分

主宾：孙雪玲女士

主讲嘉宾：宋怡慧女士、林得楠先生

报名网址（线上直播）：https://tinyurl.com/wbd2022reg

2022年世界书香日暨文学四月天公开演讲

日期：2022年4月24日（星期日）

时间：下午2时30分至4时30分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/wbd2022publictalk

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

讲题：文豪经营人生的智慧

主讲者：宋怡慧女士

文豪面对梦想和人际关系时，会如何掌握先机、赢得胜局？对于我们今天所在意的重大议题，早在千百年前，文豪们就已在作品中探讨过，也曾毫不藏私地分享过他们人生成功的方程式。

无论你选择主流还是非主流的人生，只要找对文豪盟友，就可以跟着他们的人生智慧迈向“利己利他”的双赢人生。

讲题：诗情·人情·世情

主讲者：林得楠先生

林得楠先生的诗经常天马行空，穿越古今，也让我们看到梦与现实如何环环相扣。少年时即开始写诗的他，三十多年来写世俗，也写梦境；写岁月，也写当下；写天下，也写自我。诗境中的历史、梦境中的历史与实境中的历史，常在林先生的文字中交响。在这场公开讲座中，他将通过作品为出席者呈献一场结合创作阐述、诗歌朗读与诗歌影音的“诗歌下午茶”。

19. 随笔南洋读书会导读本地校园小说《中四》

主办单位：随笔南洋读书会

日期：2022年4月24日（星期日）

时间：傍晚5时30分至晚上7时30分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/sgwritings424

联络邮址：li_yeming@hotmail.com

联络电话：9736 2908

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：校园小说《中四》的主人公是家中独子，追求独立自由，一边又渴望被了解、被接受。爸妈什么都给他最好的，却不是他想要的。他和父母开始疏离，在学校混到中四，成绩差得可以。爸妈要他重读，他却想走自己的路……

导读团队：邹璐、陈凯盈、王晓培

《中四》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-cnie

20. 《瓦罐煮诗》诗会——导读《奇迹集》

主办单位：草根书室

日期：2022年4月29日（星期五）

时间：晚上7时30分至9时30分

形式：草根书室面簿直播

面簿直播：https://www.facebook.com/grassrootsbookroom

内容简介：《瓦罐煮诗》将以对谈的形式，邀请本地和国外的诗人嘉宾分享对诗的看法。本次活动的嘉宾为林高和黄灿然。黄灿然是中国诗人兼翻译家，他认为他的诗集《奇迹集》不应只放在一般意义上的诗歌范畴里去理解，也希望它能打动不读诗的读者。

导读团队：瓦罐煮诗团队（陈志锐、林仁余）

21. 线上导读《古月照狮城》

主办单位：金文泰联络所华语读书会

日期：2022年4月30日（星期六）

时间：上午9时30分至下午12时30分

形式：线上 Zoom

报名邮址：mpchow@hotmail.com

联络电话：9380 3748

内容简介：《古月照狮城》是新加坡南洋胡氏总会75周年特刊，内容包括三部分：“总会今昔”勾勒出南洋胡氏总会的发展轨迹；“先贤异彩”记载了23位本地胡氏先贤的奋斗故事；“文史拾遗”收录了10篇与胡氏宗族有关的文章。本特刊的主编为胡建弟，副主编谭成发，学术顾问为蔡志礼。

导读者：胡建弟

22. 六世轮回，生死疲劳

主办单位：第三代读书会

日期：2022年4月30日（星期六）

时间：上午10时至11时30分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://forms.gle/dKokv5vjWZBBMJL9A

面簿直播：https://facebook.com/3g.reading.club

内容简介：《生死疲劳》是首位获得诺贝尔文学奖的中国作家莫言的作品，讲述了一位冤死的地主——西门闹，死亡后六世投胎转世的故事，依次从驴、牛、猪、狗、猴等动物视角，描摹出一幅中国自1950年到千禧年的50年历史变迁图景。

导读团队：第三代读书会

《生死疲劳》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-moyn

《生死疲劳》HyRead电子书：https://go.gov.sg/wbd22-266703

23. 总裁书香轩·导读《登高望远》

主办单位：新加坡现代企业管理协会总裁书香轩

日期：2022年4月30日（星期六）

时间：下午2时至5时

形式：醉花林俱乐部（现场座位有限，开放给首200名公众报名参与，请尽早报名，以免向隅。）、线上 Zoom

报名网址：https://bit.ly/3IJQJFZ

联络电话：6743 6838

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：这是吴作栋主政时代的故事。一起了解他在继续推动新加坡蜕变为环球都市的进程中，鲜为人知的内情与真相。

司仪：陈金燕

导读主席：郑来发

导读团队：程宇超、叶锦川

座谈者：白胜晖（作者兼主持人）、戴恩德、利蕙阑、罗亦俊

特别分享嘉宾：荣誉国务资政吴作栋

《登高望远》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-psh

《登高望远》HyRead电子书：https://go.gov.sg/wbd22-245966

24. 《北国南洋》《在雨中》新书发布会

主办单位：高艺出版社

日期：2022年4月30日（星期六）

时间：下午2时30分至4时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/superskill

联络邮址：sbtan@superskill.com

联络电话：9298 8989

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：《北国南洋》包含五十篇散文，作者回忆北国故乡的自然风物与血肉亲缘，记录南来狮城迄今职场成长的心路历程。《在雨中》包含六十余篇散文，从美食、阅读、文艺、师友等不同角度记述作者在风下之地的文化随想。

导读团队：王虹宇、赵宏

25. 太极拳道抗疫情

主办单位：太极读书会

日期：2022年5月1日（星期日）

时间：下午2时至3时30分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/wbdtaiji-bc

联络邮址：taijiinstitute@yahoo.com

联络电话：8693 0288

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：《武当赵堡承架太极拳阐秘》是一部由赵堡传人说赵堡故事的书，道出拳理不通艺难精的精华，内容涵盖动作要领与技击用法的特征与精髓，介绍从入门学习到技击实践的应用。书中也介绍赵堡太极拳的源流与发展路线，和其他派系的关系。

导读者：刘一龙（武当赵堡太极拳传承人）

26. 《倍万自爱：学着苏东坡爱自己，享受快意人生》线上导读会

主办单位：文图学会

日期：2022年5月1日（星期日）

时间：下午2时30分至4时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://forms.gle/UHGUf63c3qman5ch9

面簿直播：https://facebook.com/TextandImageStudies

内容简介：书信末尾，你说“敬祝安康”，苏东坡说“倍万自爱”。生命不够爱你一万年；人人都要爱自己一万倍。衣若芬老师亲自导读《倍万自爱：学着苏东坡爱自己，享受快意人生》，读者真情分享：阅读如何救了我？

导读者：衣若芬教授

《倍万自爱》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-yrfbw

27. 书写文学期刊发布会

主办单位：书写文学协会

日期：2022年5月1日（星期日）

时间：下午4时30分至傍晚6时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/societyofliterature51

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：《书写文学期刊第十期》除了有小说、诗歌、散文外，还有《纪念英培安特辑》。《书写文学期刊第十一期》则有《希尼尔小说专辑》和柳青的《静安别墅》专辑。

导读团队：书写文学协会

28. 分享王文华的《康熙：开创康乾盛世》

主办单位：分享读书会

日期：2022年5月4日（星期三）

时间：上午10时30分至中午12时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/wbdshareread

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：康熙8岁当皇帝，14岁亲政，16岁除掉不可一世的鳌拜，24岁战胜能征善战的吴三桂，平定三藩。他热爱读书，命人编撰了《康熙字典》，派人编成当时很科学的地图《皇舆全览图》。我们将分享康熙开创康乾盛世的内容和读后感。

导读团队：分享读书会

《康熙》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-wwh

29. 线上导读《高粱三题》

主办单位：碧山民众俱乐部妇女组导读会

日期：2022年5月4日（星期三）

时间：晚上8时至10时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/bishancc-readingclub

联络邮址：readchinese@nlb.gov.sg

内容简介：寒川出生于金门，五岁南来在新加坡成长、受教育和工作。他自小深受传统中华文化的熏陶，努力汲取文学营养。《高粱三题》是他个人的第七本诗集。读者可以从这本诗集里，了解诗人跨地域的丰富生活阅历，感受诗中蕴藏的真挚情感。

导读者：寒川

《高粱三题》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-hc

30. 属于本地中学生的故事——《苍岩露营记》《面包特工队》导读

主办单位：友谊企业有限公司、耕读园

日期：2022年5月6日（星期五）

时间：晚上8时至9时30分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://tinyurl.com/yuyi-220506

联络邮址：online@yuyi.com.sg

联络电话：6336 5222

面簿直播：https://facebook.com/yuyibook

内容简介：一群中学生在圣淘沙参加露营时穿越到明代的苍岩山，他们会不会遇上古代的武林高手？两个学生在搭地铁回家时无意间进入了理解篇章的世界，他们又会有哪些奇幻的经历？让作者买咯冰带你进入属于本地中学生的“穿越奇遇”！

导读者：买咯冰

《苍岩露营记》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-milbcy

《面包特工队》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-milbmb

31. 《成幼殊诗集》线上导读会

主办单位：星作家出版社

日期：2022年5月6日（星期五）

时间：晚上8时至10时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/star56

联络邮址：kuansun68@gmail.com

联络号码：9029 4305

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：《成幼殊诗集》四卷，359首，创作历时80年。诗人成幼殊曾获第三届中国鲁迅文学奖，中国女外交官。导读会将介绍诗人生平及诗集与新加坡的渊源，诗集出版始末及在新加坡出版的意义。诗歌所代表的跨时代特色及卓越的文史价值。

导读团队：孙宽、林剑、许利华、黄梵、柳青、陈子弘、陈朋山、陈香棣

32. 琴声共鸣——谈郭强生《寻琴者》

主办单位：新加坡台北工商协会品读人生书友会

日期：2022年5月7日（星期六）

时间：下午3时至5时

形式：国家图书馆大厦16楼观景阁、线上 Zoom

报名邮址（现场）：https://go.gov.sg/taipeibas

报名邮址（线上）：https://reurl.cc/QjbA52

询问邮址：tpebiz@singnet.com.sg

询问电话：6338 3916

面簿直播：https://www.facebook.com/TaipeiBAS

内容简介：《寻琴者》的主角是自视音乐天才的调音师，他与甫丧妻的男子在琴房相遇，因共同喜爱音乐，进而发展成企业伙伴。作者透过细腻的文字，将音乐的流动与人生历程融合为一，是少见而独特的将音乐元素融入小说创作的佳作。

导读团队：品读人生书友会

主讲嘉宾（线上）：邱贵芬（国立中兴大学讲座教授）

《寻琴者》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-goqs

《寻琴者》HyRead电子书：https://go.gov.sg/wbd22-210796

33. 黄梵《意象的帝国：诗的写作课》导读

主办单位：南洋理工大学孔子学院、翰林书会

日期：2022年5月7日（星期六）

时间：傍晚6时至晚上7时30分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/hanlin-ntuci-zoom

联络邮址：cifp@ntu.edu.sg

联络号码：6514 1398

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：作家、诗人黄梵潜心力作，2021年8月出版。作家用自身写作体悟、创意写作课实践，教你如何写诗；并上升到“写作不只是关乎尊严、声名，也关乎人的生活需要”的精神境地。写作的安静心态，批判性思维习惯等会一一出现。

导读者：张志华

主持人：明永昌

对谈者：张志华、明永昌

34. 《山回路转》分享会

主办单位：八方文化创作室

日期：2022年5月8日（星期日）

时间：下午2时30分至4时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/globalpublishing58

联络邮址：nliang@wspc.com

联络电话：8313 3706

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：本书是新加坡剧团“海燕等人”的第四部剧作集，收录了该团2006年以来所上演的五部原创舞台剧作品，包括：《再见白蛇传》《世婚大会》《十年之痒》《小六会不会考》及《守机碍情》。剧本可读性强，带着浓厚本土色彩，贴近生活。

作者：林海燕

主持：王嘉翊

对谈嘉宾：韩劳达

演读/对谈：林海燕、王嘉翊、李集庆、陈伊清

演奏：张耀天

《山回路转》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-cir

35. 《妈妈的PSLE会考日记》导读分享会

主办单位：玲子传媒

日期：2022年5月8日（星期日）

时间：下午3时至4时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://forms.gle/YuE7u7eafYc9vULN9

联络邮址：info@lingzi.com.sg

面簿直播：https://facebook.com/lingzimedia

内容简介：作者以日记的形式叙述自己与孩子在小六会考前共同“备战”的经验。本书也映射着有相似经历的母女和家庭，间中有奋斗、焦虑、矛盾、吵闹、亲情、友情，更有着天下父母对子女共通的关爱。作者于晓丹将亲自导读本书。

导读者：于晓丹

《妈妈的PSLE会考日记》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-yxd

36. 线上导读绘本《找到了》

主办单位：新智文教读书会

日期：2022年5月12日（星期四）

时间：晚上8时至10时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://forms.gle/ejMT3Vs86P4RtWbN8

联络电话：8850 8265

内容简介：恬恬和阿德跟着婆婆和妈妈一起去看街戏。但在街戏开演前，婆婆和妈妈却发现他们两人不见了！婆婆和妈妈找遍了整个戏台，就是找不到他们。结果街戏开演了……

导读者：李国民

导读嘉宾：黄淑萍

37. 《一个时刻》新书发布会

主办单位：新文潮出版社

日期：2022年5月14日（星期六）

时间：下午2时至3时30分

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/trendlit514

联络邮址：jinyong@trendlitpublishing.com

联络电话：9658 4946、6980 5638

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：《一个时刻》不是一个成熟的作品集，但它是一个起点。2015年的某个深夜，作者王哲写了《后巷》。那以后，他穿梭上海与新加坡。2019年，疫情让他有更多的动机去思考人与这个世界的关系，而他能做的——只是书写当下这个唯一的时刻。

导读团队：洪均荣、王哲

38. 12345，出发！我们一起文字旅游

主办单位：友联书局

日期：2022年5月14日（星期六）

时间：下午3时至4时15分

形式：线上 Zoom

报名邮址：https://go.gov.sg/union514

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：过去两年因疫情缘故，国人都只能留在新加坡，你是否发现新加坡比你想象中的有趣？这本书，用文学的方式记录了旅行的发现，希望也能激发你的旅行灵感，让我们在自家门口，也能有在远方的体会。

导读团队：陆冠豪、叶家维、叶孝忠（作者）

《12345》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-yxz

39. 导读衣若芬著《陪你去看苏东坡》

主办单位：交流点读书会

日期：2022年5月18日（星期三）

时间：下午1时至3时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/wbdinteracting-bp

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：作者在追寻“东坡梦”的足迹中，与苏东坡的诗文、人生经历联系在一起，写成这部结合文学、地理、史料，并穿行于古今文化的散文式游记。书中有奇遇和感人的故事，让读者从中感悟并学习苏东坡怡然自得、坦然处之的态度。

导读团队：交流点读书会

《陪你去看苏东坡》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-yrfpn

40. 线上导读《作家鸡汤》

主办单位：杨厝港阅读会

日期：2022年5月20日（星期五）

时间：晚上8时至9时30分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/yiochukang-readingclub520

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：作家鸡汤是慈善家卓顺发的行善之举，他将慈善与文学结合，落实在这碗补汤里。这是一本作家们的人生格言，它汇集了各位作家的金玉良言，简短精悍，激励人心，尤其在这疫情中，让读者读后能对心灵有所启发，稳健走出疫情。

导读者：丁雁

《作家鸡汤》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-zjj

41. 线上导读《拉择》

主办单位：金文泰联络所华语读书会

日期：2022年5月21日（星期六）

时间：上午9时30分至下午12时30分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/clementicc-readingclub

联络邮址：mpchow@hotmail.com

联络电话：9380 3748

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：拉择是一名有特殊需要的男孩。社会对拉择的症状缺乏理解和同理心，使母亲娜妮感到沮丧。娜妮同意向传统马来治疗师寻求帮助，是基于害怕也可能是内疚。治疗师认为拉择被驯服了是进步的迹象。但是不得已的默许，真的是解决问题的方法吗？

导读团队：周明峰、萧锦成

《拉择》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-sae

《拉择》Libby电子书：https://go.gov.sg/wbd22-7669880

42. 导读《亲子共学弟子规》

主办单位：翰林书会

日期：2022年5月21日（星期六）

时间：下午2时至4时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/hanlin

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：本书是新加坡小记者网戴凯的原创作品，她以20年本地华文教学经验以及作家的视角对《弟子规》作现代解读，引导亲子共学中华文化启蒙教育，培育好品德，促进沟通理解，使初学者乐学华文，听说读写都轻松掌握。

导读团队：冯焕好、戴凯

主持人：杜培荣

司仪：莫凤玲

43. 导读《兴国太后：孝庄》

主办单位：新加坡清史研究学会

日期：2022年5月21日（星期六）

时间：傍晚5时至晚上7时

地点：国家图书馆大厦16楼观景阁

报名网址：https://go.gov.sg/bookclub-qinghistory

联络邮址：admin@qinghistorysg.com

联络电话：8571 4533

面簿直播：https://www.facebook.com/qinghistorysociety

内容简介：经历三代皇帝，辅佐两名幼主。她是康熙之祖母，顺治之生母，皇太极之妻。她被誉为“清朝兴国太后”，是中国历史上罕见的蒙古族女政治家。如果没有她，就不会有名垂青史的康乾盛世。

导读者：范洁诗

《兴国太后》Libby电子书：https://go.gov.sg/wbd22-5841089

44. 导读《召唤独角兽》

主办单位：友谊企业有限公司

日期：2022年5月22日（星期日）

时间：上午11时至11时30分

地点：裕廊区域图书馆1楼节目区

报名网址：https://go.gov.sg/yuyi522

联络邮址：online@yuyi.com.sg

联络电话：6336 5222

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：作者 Apple 将跟小朋友们一起召唤出一只独角兽，看看独角兽能为大家变出什么魔法！

导读者：Apple Lim

《召唤独角兽》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-las

45. 《查无此人》新书发布会

主办单位：新文潮出版社

日期：2022年5月22日（星期日）

时间：下午2时至3时30分

地点：国家图书馆大厦5楼 Possibility & Imagination Room

报名网址：https://go.gov.sg/trendlit522

联络邮址：jinyong@trendlitpublishing.com

联络电话：9658 4946、6980 5638

面簿直播：https://facebook.com/trendlitpublishing

内容简介：在《查无此人》里，诗人企图用诗的各种意象拼凑对父亲的记忆和怀念。他曾经那么害怕的父亲，长大后才发现自己如此深深地受他的影响。同时发现除了父亲，自己也被先祖，被那个遥远广袤的大地，它的人文历史潜移默化地影响着。

导读团队：洪均荣、曾国平

46. 汉文化读书会线上导读《东周列国志》

主办单位：汉文化读书会

日期：2022年5月28日（星期六）

时间：傍晚5时至6时30分

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/wbdhancultural

联络邮址：twkmobile@gmail.com

联络号码：9435 9199

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：周幽王烽火戏诸侯，使武王伐纣后所建立的伟大王朝步上了不可逆转的下坡路。华夏民族自此卷入其有史以来的第一个乱世——春秋战国，同时也迎来百家争鸣的大时代。让我们一起看看原本淳朴的周代是如何经历纷乱的春秋，走向血腥的战国吧！

导读团队：新加坡汉文化协会

《东周列国志》Libby电子书：https://go.gov.sg/wbd22-1275984

47. 导读《清代后妃宫廷生活》

主办单位：新加坡清史研究学会

日期：2022年5月28日（星期六）

时间：傍晚5时至晚上7时

地点：（怡丰城）港湾图书馆

报名网址：https://go.gov.sg/qinghistory528

联络邮址：admin@qinghistorysg.com

联络电话：8571 4533

面簿直播：https://www.facebook.com/qinghistorysociety

内容简介：很多清朝后妃，包括皇太后都有自己的私膳房，为的是弄些新鲜可口菜肴，以满足自己的奢侈生活。慈禧太后的“西膳房”曾网罗天下名厨，能做4000多道菜肴、400多种点心。像这类清宫生活细节，你有兴趣知道更多吗？

导读者：沈斯涵

48. 德士师傅与好友读书会线上导读林志强《尘封轶事》

主办单位：德士师傅与好友读书会

日期：2022年5月28日（星期六）

时间：晚上7时至9时

形式：线上 Zoom

报名邮址：https://go.gov.sg/taxishifu

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：千年以来，华人不断涌向南溟，在国乱纷纷之际寻找一片新桃花源，因此武吉布朗每座墓茔都隐藏着海外华人开埠垦荒的心声血迹。《尘封轶事》以坟山人物为起点，结合各类史料，追溯新加坡近两个世纪被遗忘的人物事。

导读者：林志强

《尘封轶事》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-lzq

49. 随笔南洋读书会导读校园小说《马贼》

主办单位：随笔南洋读书会

日期：2022年5月29日（星期日）

时间：下午3时至5时

形式：线上 Zoom

报名网址：https://go.gov.sg/sgwritings529

面簿直播：https://go.gov.sg/chinese-library-services

内容简介：校园小说《马贼》写一名酷爱脚踏车的大学生，把脚踏车骑出了灵魂，自己似乎成了“骑手”。他坚持把被毕业生遗弃的脚踏车“偷”走，让它们重生。可校园里也有江湖，有“黑手”，有“官府”，“马贼”却成了侠客，平静的校园生活掀起波澜……

导读团队：陈帅、夏蝉歌

50. 女子监狱读书会导读《当下，把心放下》

主办单位：新芽读书会

日期：每月第二和第四个星期六

时间：下午2时至4时

地点：樟宜女子监狱

内容简介：你有没有检查过自己人生的“背包”，你的背上扛了多少不必要的包袱？生命的过程就如同一次旅行。如果把每一阶段的“是非得失”全都扛在肩上，今后的路要怎么走？很多事一直放不下，是因为一直没有活在当下。

导读团队：新芽读书会

如果有兴趣加入导读团队，请联系新智文教读书会。您可以到新智文教读书会的脸书 https://www.facebook.com/SingZhiXinZhi 留言。

《当下，把心放下》馆藏：https://go.gov.sg/wbd22-hqf