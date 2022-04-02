实践剧场携手国家美术馆新剧 跨平台游戏剧场体验

《解密美术馆：遗失的百合》不是单纯剧场演出，更是全新形态的艺术展演。运用数码及现场不同媒介，观众和玩家可全程线上参与，或实地走访美术馆寻找宝藏线索，虚实结合两相体验。

在来宾即将见证一幅失传已久的画作隐藏多年的秘密之际，这场看似寻常的捐赠仪式，却遭到捐赠者强行打断。究竟，这幅画和传说中的宝藏有什么关连？你会是成功寻宝的那个人吗？

继2021年推出话题作品互动谋杀悬疑游戏《她门的秘密》，实践剧场今年携手新加坡国家美术馆，为全球观众和玩家带来一场前所未见的跨平台游戏剧场体验——《解密美术馆：遗失的百合》（下简称《解》）。

灵感源自美术馆悠久历史和馆内艺术藏品，结合电影拍摄技巧和游戏机制，《解》不只是一个单纯剧场演出，更是一种全新形态的艺术展演。

《她门的秘密》获媒体盛赞，并受到观众好评，热烈的演出反应启发了新作。“许多观众和玩家花了好几天搜集、研究剧中的证据，只为顺利破案。”实践剧场艺术总监郭践红笑称，“我们始终以打造既是精彩演出，也是一款好玩游戏的作品为目标。”

郭践红（中）与演员们一起工作。（照片由主办单位提供）

新作《解》同样带有特定场域演出性质，郭践红接受《联合早报》采访时说，美术馆的建筑、展品、历史都有其故事性。“一般人平时去美术馆看展、拍照或用餐，但可能较少知晓美术馆的历史。”郭践红说从制作《四马路》时，便有一种好奇心延续到此刻，就是怎样从历史和空间里挖掘时间留下来的丰富故事和人文。“有很多故事不为人知，或我们的印象、所知与真实是相反的。剧场说故事，当然剧场无法将这些故事简短说完，但我们的目的是启发观众看完剧后，对这些地方和故事产生好奇，进而挖掘下去。《解》也是这样的心态和视角去尝试，而这次除了剧场外，我们还加入电影、游戏环节。”

融入预录及后制电影元素

实践剧场《解密美术馆：遗失的百合》以高标准完成摄录。（照片由主办单位提供）

之所以会融入预录及后制的电影元素，是因郭践红觉得如果纯直播，参与程度和创作水平上会有一定局限，电影恰能打开这个局限；剧场本身具即时性和互动性，加之观众和演员交流，会改变体验甚至说故事的方式；游戏则像是延长的“加时赛”。郭践红说：“《解》时长跨度长达两个星期，两个星期内，参与者可以用时间和精力跟我们建立感情，继续对话。”

《解》包含三部分——第一天，观众和玩家线上观赏第一章“揭开大幕”，令人目眩神迷的故事就此展开；接着，参与者投入第二章“寻索开始”，自行安排时间探访美术馆破解谜题，并与剧中角色即时互动访谈，试图找出传说中的宝藏；所有谜团都将在最后一晚的线上演出第三章“重见天日”揭晓。体验时长将根据选择场次和破关速度有所不同，最长可达两周。

运用数码及现场不同媒介，观众和玩家可选择全程线上参与，或实地走访美术馆寻找宝藏线索，虚实结合两相体验。以最快速度破解谜题，并成功找出宝藏的参与者，更有机会抽中达1800新元的现金奖。

适合朋友们共同参与

郭践红鼓励参与者购买“二人行”“三人行”套票，以便多位观众在各自设备上观看。“这样大家能一起讨论、协作、解密。就像玩‘密室逃脱’，一个人玩是不好玩的，一群人去才更有意思。《解》很适合朋友们共同参与，破除地理位置局限，更可以跟海外朋友一起玩。”

不管是何种类型参与者，在《解》都能获独一无二的体验——喜爱密室逃脱及游戏的玩家可在寻宝旅程中，尽情享受解谜和闯关乐趣；历史迷则能在探索中，深入了解本地历史；实地走访美术馆的参与者，结束一整天搜查后，也别忘到Smoke & Mirrors享用一杯以《解》为灵感发想的特调鸡尾酒Alistair's Elixir！

除娱乐和游戏元素，剧场爱好者更可通过这部作品，欣赏来自世界各地专业表演者的精湛演出，令人惊叹的视觉影像设计和引人入胜的戏剧故事。由全方位剧场创作者郭践红领军，《解》集结横跨剧场和电影界的创作人才，包括摄影指导刘素仪、美术指导林煜文、资深编剧林志坚与刘晓义、电影导演兼制片人吴碧婵，及音乐制作人兼作曲家黄祖儿，华丽卡司集结21位优秀演员参演或拍摄。

勇于实验并探索不同艺术形式的实践剧场，自疫情暴发以来即积极开发新形态的艺术展演形式，在国内外引起广大关注和回响。实践剧场执行总监吴维奋指出，“数码剧场形式让我们跳脱物理空间和国境限制，提供了一个前所未有的机会，让剧场创作者接触到更大量、更广泛的观众”。去年《她门的秘密》在为期一周演出中，累积超过3000多名来自全球16个国家和地区的观众和玩家投入，大幅超越疫情期间多数剧院限制的观众人数。

郭践红说数码演出以剧场能量为主力，借用其他领域的经验和人才，创造出“一加一大于二”的新产物。“也因为如此，我们研发了自己的串流科技及硬软件，接下来回到实体演出，固然让人期待，但我们也会兼顾数码平台上的演出，因为它打开了一些天地，建构了一些桥梁。”

美术馆方表示很高兴此次能和实践剧场合作，共同打造独特艺术体验，以创新且令人期待的方式与不同观众互动。

《解密美术馆：遗失的百合》从4月4日演至18日，票价28元起，购票和更多详情可上网：galleryofsecrets.live。