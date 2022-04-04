从相馆和沙龙两大脉络 回顾本地摄影史

悦读@NLB主讲人庄吴斌认为，商业性、专业性的相馆摄影与业余、休闲、艺术性的沙龙及画意摄影，贯穿了本地摄影的发展历史。

从殖民到建国初期，摄影这门生意与艺术为新加坡留下印记，也参与了个人造梦与国族想象的工程。

上周五（1日）的悦读@NLB讲座上，本地独立研究者、摄影师、策展人庄吴斌从两大脉络梳理新加坡的摄影历史：商业性、专业性的相馆摄影；与业余、休闲、艺术性的沙龙与画意摄影。虽然庄吴斌以两个脉络铺陈，但他提醒观众，切忌将它们二元对立。

最早在本地设立相馆的都是白人男性，第一家名为新加坡南末公司（G.R. Lambert & Co）。他们拍摄的照片，成为人们想象新加坡的媒介。庄吴斌以一张题目为《华人戏》的照片为例，照片中不止华人观众，但题目却引导了观者的想象。

“这张照片某种程度传达了可被争论的想象。为什么我们定调成华人戏？观众未必是华人。另一种解读是，当时戏台的空间是开放的，不仅是某个族群的空间，可是标题却把场面局限了。这些相片通常会被游客购买，带回自己的国家。这也是新加坡的形象在国外流传的方式。”

此后，日本人与华人开始垄断本地的相馆生意，华人中又以广东人为主。其中以容芳相馆、李氏兄弟的李昆昌相馆最为有名。广东人的垄断直到1931年才被海南人开设的达开尔照相馆打破。

这些相馆往往设在骑楼楼上，庄吴斌解释，当年电源不稳定，相馆必须开天窗借天光来拍照。他们也将照片摆放在楼下，可以说在20世纪初，照片在本地已随处可见，任何人都能接触。

庄吴斌说，早期人们拍照留念互赠，能够巩固人与人之间的关系。但也有人类学家提出，相馆是制造梦想与可能性的地方。他展示两张经过修图的黑白照片：有人飞在极乐寺之巅，有人站在一朵花上，这些超现实想象源自人们对现实生活的不满。

谈及沙龙摄影，庄吴斌除了介绍华人摄影家如朗静山、何藩与叶畅芬，他也聚焦本地的摄影协会俱乐部的功能。

他说，当年摄影师经常组团拍照，因此沙龙摄影作品中经常会出现主题、对象重复的作品，只是各家取角不同。

“猎影”是沙龙摄影要素

而“猎影”是沙龙摄影的重要元素，其中有猎奇的意味。庄吴斌认为，影像是官方与民间想象国族身份的重要媒介。他以1953年新加坡摄影学会举办的首届泛马摄影展览会为例，活动开宗明义“推行马来亚化的摄影”，虽未解释何谓马来亚化，却已潜移默化参与了国族想象。

庄吴斌最后以本地摄影家郭尚慰的生平与贡献作结。这名出生于越南，祖籍广东，国籍新加坡的摄影家，不仅参与沙龙摄影，后来也投身相馆，积极在报刊撰写摄影评论，并开辟了本土景观纪实的工作，可说是将庄吴斌勾勒的两个脉络，合二为一。