鬼魂不散 ——读《流俗地》赠黎紫书一首诗

锡都是一座山城

城内近打组屋闹鬼

这次，穿着校服飘过走廊

怀里抱个婴儿

抽泣

大辉悄悄就飞去日本

古银霞感觉到女学生到身边

对她说：你这样很好

迦尼萨大神给古银霞

敏锐的听力，过人的记忆

她因此明白，活着

要拿出自己的常识

近打居民只是超度

都一颗心啊

一起市井就一起风俗

至于那个鬼世界

不敢去知道多少

而古银霞用夜色

引一只猫叫普乃

人静时从窗口跃进

一缕白色轻烟，有时一团瘴气

猫知道食物摆在那 里

古银霞知道吃饱走了

浅浅，月光的流淌

一起经营神秘的必要

古银霞知道伊斯迈不会摧残

一朵灿烂辉煌的大红花在绿叶丛中冒现

那台柏金斯点字机知道古银霞和伊斯迈

潜心用布莱尔盲文正完成一件至善至美

蛇就滑进来，笛音呦呦

血液变得燥热

古银霞从此再不去密山新村点字学校

而拉祖拼力做一名律师

为正义斗争，必需胆识

他惨遭暗杀

当时暮色很重

没听到发出声音

一只白鸽没入蔚蓝的天

普乃就失踪了

曾经，古银霞和拉祖和细辉

一起走过旧鸡场和壩罗华小

一起撑伞走过童少

下雨，刮风，快乐

喔，大辉也回来耶你哥哥

我看见他了，在南天洞

我不让他看见我，细辉说

若看见便看见我是怎么样转过头去

古银霞明白细辉的意思

一浪推一浪，又一浪

古银霞惊醒

普乃悄悄回来

叫它，普乃说：喵呜

大红一朵朵爆开

撒落满地花碎瓣