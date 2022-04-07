华乐团与南艺签合作备忘录 携手培育优秀华乐人才

两个院团的合作，有助于打造良好的华乐生态环境。南艺学生在新加坡华乐团将获得更多学习和实习机会，得到乐团导师的真传。

4月1日晚，新加坡华乐团与南洋艺术学院在李氏基金剧场签署合作备忘录。在该框架下，南艺学生将在新加坡华乐团获得更多学习和实习机会，通过实践性的学习平台，了解乐团的运作和管理，积累行业经验。

这份合作备忘录是在文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉的见证下，由新加坡华乐团行政总监何伟山和南洋艺术学院院长苏惠兰签署。

何伟山在致辞中说：“新加坡华乐团有许多演奏家毕业于南洋艺术学院，多位新加坡华乐团的首席、副首席和演奏家也担任南艺华乐系的客座导师。我们希望加深两个院团的关系，打造良好的华乐生态环境， 培育更多更优秀的华乐人才。”

苏惠兰说：“新加坡华乐团是本地华乐界的行业标杆。我们的学生很荣幸能有机会得到乐团导师们的真传，进一步发展艺术并深入了解华族文化。”

签署仪式后，九位新加坡华乐团演奏家与14位南艺学生联袂呈献一场精彩绝伦的音乐会。师生同台奏响青春的韵律，流溢着本地华乐生生不息的光彩。

学习与实习的机会

作为新加坡唯一接受政府资助并设有华乐系的艺术院校，南洋艺术学院与新加坡华乐团长期保持密切联系。南艺华乐系主任黄晨达说：“自2015年9月首次举行新加坡华乐团与南艺华乐系学生同台的音乐会，至今每年都会有师生肩并肩的联合演出。疫情暴发后，合作也朝线上展演和小重奏拓展。”

二胡专业二年级学生侯宇婕2020年8月入学，至今已经与新加坡华乐团的老师三度同台，包括一年级的大乐队排练（疫情下有所缩编）、去年10月在新加坡大会堂举行的“校园音乐会”，以及上周在合作备忘录签署仪式上的多首小重奏。

合作备忘录在文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（中）的见证下签署，左起为南洋艺术学院院长苏惠兰、 南洋艺术学院董事会主席刘心玲、新加坡华乐团董事主席吴绍均、新加坡华乐团行政总监何伟山。（新加坡华乐团提供）

侯宇婕说：“作为演奏专业的学生，与新加坡华乐团同台的机会十分重要又宝贵。南艺华乐系在校生人数不足以成立大乐队，参加新加坡华乐团的排练不仅是大乐队的实践课，也是‘模拟职场’的实习经历，让我见识到职业乐团的工作节奏和水准。”

疫情暴发后，社交安全距离和聚会人数限制让新加坡华乐团在两年时间里精心打磨小重奏，两院团之间的联合演出也是如此。在侯宇婕看来，这更是一种偏得。

“去年的校园音乐会和上周的备忘录签署仪式音乐会上，我们演奏的都是少则两三人，多则七八人的小重奏。能够近距离和各位首席、副首席老师合作，从排练到演出都是学习的机会。”侯宇婕说：“尤其是在舞台上，眼神气息的沟通和默契非常重要，这些从书本上是学不到的。”

一专多能适应行业需求

已经在南艺完成五年学业取得琵琶演奏学士的王思元，目前正修读中阮演奏学士的第二年（最后一年），她从入学起就是新加坡华乐团琵琶首席俞嘉的学生，目前也在跟俞嘉学习中阮。

王思元说：“黄（晨达）老师一直强调一专多能，要适应时代的发展。学演奏如果一直盯着独奏家看，路就会越走越窄。”

一专多能不仅是南艺的办学方针，也是新加坡华乐团许多演奏家的优秀品质。琵琶首席俞嘉不辍学习，继续深造中国音乐学院的中阮演奏硕士；古筝副首席许徽同时拥有上海音乐学院的打击乐文凭。

在备忘录签署仪式音乐会上，王思元在中阮和琵琶两样乐器中自由切换，参与了七首曲目中五首的演奏，其中还包括一首《江南春》，这是她与新加坡华乐团三弦副首席黄桂芳同台的二重奏。

“黄桂芳老师是享誉极高的演奏家，跟她同台演奏二重奏说实话我是很有压力的。”王思元说：“但是在排练过程中，黄老师不仅非常耐心，而且特别会鼓励人。临上台前她还鼓励我说没关系，让我放开来弹。”

黄晨达说：“合作备忘录的签署是一个里程碑，也是一个新的起点。此后我们不仅会增加联合演出的场次，也会共享资料馆和场地等硬件设施。此外，我们也在积极探讨开放行政岗位实习机会的可能性，让华乐系学生最大程度上获得接触行业的机会，为他们的未来事业打下坚实的基础。”