1.

又想凋谢一些燕子

让回家的路能放在掌心

往天空丢一把笑声

请黄昏替我诠释家乡

夜晚就突然来了，就如成长、离家

不再强说愁了，学会在咖啡里游泳

想念成匙，搅拌着几撮迷惘

新柔海峡，怎么越隔越远方

沿长堤前进，阻塞的两国车牌列成

我身上的条码。机器扫描过

斑马，没说它更属于哪里

在中间停下，旋转成灰色漩涡

2.

只望见岸上有许多贷认领的壳

楼房、婚姻、孩子

也许该选择一些背成新家

思念自行寄居，不需要再招潮

风，会从家里的老风扇吹来

拂面零星童年和叮咛声音

放两条风筝线，尝试往天空垂钓

太贪心的，总想从两处都拉出一尾晴天

但只有燕尾拉长父母影子将我剪断

“嗯，吃饱了”满腹乡愁竟剪不断

啊 乡愁 还是用了最不想用的词

3.

成长就突然来了，就如离家、夜晚

毫无防备的，就算拖着不吹熄蜡烛

微弱的火也无法阻止岁月的行进

时间，是一意孤行的

当在异乡的蜡烛已熄灭得更多更快

是该送自己一株灯光，那在你们离开

以后，我……还能长出回家的路

复习你们为我点燃的太阳

和挂上的月亮，不禁流出愧疚的夜色

惊起枯树上假扮叶子的群鸦

4.

每次回家，都会去修剪枯枝

也许喜欢短发，很快风干

思念成水时，也不会逗留太久

早该削短丈量，不再想像风的来处

就融进沙发，静候老风扇

潮来一些幼时的午后，让我捡拾

起身站成扫把，扫过你们的日常

计算着寂寞的比例，雪花已变得较多

但你们会用旅行染色，是我忧虑太多

5.

离家又突然来了，就如夜晚、成长

急捉一把门前沙放进自己，往后想念

就倒数成沙漏。巴士启动了

我闭上眼睛，以防晕出愁绪

我等待一路颠簸，翻起徘徊的浪

等待大桥将我分解成过去和现在

等待一首诗，慢慢冲上我的孤岛

等待变成海，也许就能衔接两地

两地风筝终拉扯出翅膀

问刚发芽的燕子如何飞翔

在云朵里储存了笑声

成熟后会替我，飘落在家乡