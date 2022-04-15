早报文创空间讲座带你重新认识组屋底层的文化

由《联合早报》与新加坡华族文化中心联办的“早报文创空间”首场大型讲座，探讨这10多年来，新加坡如何把组屋底层，演变成国人发挥文化创意的空间。

从1963年惹兰克利尼第26座成为首个有底层空间的组屋，到1976年组屋底层（void deck）一词首次出现于建屋局年度报告，如今组屋底层早已成为国人日常生活的一部分。文史工作者李国梁在讲座中将进一步追溯这个公共空间的起源，以及回看七十年代至今的用途转变。



摄影爱好者陈俊杰以最简单的设备，走遍各个社区，通过拍摄设计独特、颜色搭配缤纷的组屋底层墙壁与石桌椅，让人们注意到这个空间的不平凡。他鼓励人们用心观察，并以自己的方式记录下这个无时无刻都在变化的空间。



新加坡失智症机构顾问邱敬啾将分享机构如何运用大家再熟悉不过的壁画图案，如：九层糕、饭馃、汤圆等，在构造极其相似的组屋区底层，为患失智的老人提供温馨的指引，创造一个更具包容性的生活环境。



Very Small Exhibition创办人李伟烈则通过短暂的灯光艺术展，在夜深人静时悄悄以色彩点缀组屋底层，希望启发大家关注自己的生活的环境，以及勇敢实践自己创意。



早报文创空间讲座



讲题：组屋楼下的文化与创意



主讲：李国梁（文史工作者）、陈俊杰（摄影爱好者）、邱敬啾（新加坡失智症机构顾问）、李伟烈（Very Small Exhibition 创办人）



日期：4月16日（星期六）



时间：下午2时



节目将通过《联合早报》面簿首播。记得点击关注，在节目开播时段上网观看。