野米剧场夏日上演三剧

野米剧场的夏日剧季，推出三部英语剧作，其中黄淑贞的喜剧“Faghag”，和林汀文的《伪装直人》都是探讨性少数族群议题的作品。音乐剧“Don't Call Him Mr. Mari Kita”则是向已故本地作曲家朱比赛致敬。

随着防疫措施松绑，本地艺文圈似乎逐渐焕发往日神采，不少戏剧团体近期纷纷公布今年接下来的演出日程，演出市场正在恢复。

英语剧团野米剧场尤为活跃，端出三部英语剧作，迎接即将到来的夏日剧季。这三部作品分别是“Faghag”、《伪装直人》（Straight Acting）和“Don't Call Him Mr. Mari Kita”。

该团创团艺术总监王爱仁说：“我们很自豪能够展示这些佳作，它们是新加坡精致戏剧的代表，值得向更多观众推广。”三部演出都将在野米剧场辖下的义安公司剧院@野米上演。

打头阵的是黄淑贞（Pam Oei）的喜剧“Faghag”，这部作品讲述了她成为性少数群体——同性恋、双性恋与跨性别者（LGBTQ）盟友和活动者的历程。

这部作品今年5月12日起重演，因疫情造成干扰，去年的排演过程可说是一波三折。去年7月，因进入高警戒解封第二阶段，这部作品的现场演出期只能缩短；而去年11月，“Faghag”本来准备以“安可场”（encore run）形式重演，但黄淑贞在公演数天前冠病检测呈阳，因此演出又不得不取消。

“若第三次再有情况，就有点匪夷所思了吧？”黄淑贞笑说：“像在本地和世界各国受疫情影响的每个人一样，这场大流行一再试图让我们失望。因此，我们此刻比以往任何时刻都更需要爱、笑声和光明，这就是观众将从‘Faghag’这个节目中感受和得到的。”对于黄淑贞来说，这个演出现在再次登场，甚具意义。

“因为要让我们的性少数群体获得应得的平等和尊重，还有很长的路要走。”黄淑贞说：“在那一天到来之前，我将自豪地表演‘Faghag’，并继续分享爱、自豪和接纳的信息。”

《伪装直人》去年首演 门票很快售罄

接下来，年轻剧作家林汀文的剧作《伪装直人》将从6月16日起，演至7月2日。无独有偶，该剧也是一部探讨性少数族群议题的作品。这部剧去年首演，并大获成功，所有场次的门票极快售罄，令不少向隅的观众感叹一票难求。这部极受欢迎的作品，今夏回归，可谓徇众要求。



林汀文的剧作《伪装直人》去年首演，轰动一时。（主办单位提供照片）

《伪装直人》以既真诚又幽默的方式，向观众介绍了两对性少数族群夫妇，他们两两结合组成“形婚”，之所以不得已伪装成异性恋伴侣，是为组建家庭和共同生活。这部剧因诚实率真又充满同理地描绘少为人触碰的社会议题，而得到主流媒体的剧评和观众的一致好评。

“我很高兴有机会重新审视这部作品，并尝试一些自去年首演以来，我脑海内涌现出的新想法。”林汀文说：“现场演出毕竟非常依赖舞台上的演员与席上观众之间的互动——所以这一次，我很开心在观众席可被坐满的情况下，将这个作品再次介绍给大家！”《伪装直人》此次的全新版本，值得期待。

音乐剧缅怀国歌创作者

7月，野米将舞台留给音乐剧“Don't Call Him Mr. Mari Kita”，该剧向已故本地作曲家朱比赛（Zubir Said）致敬。朱比赛是新加坡国歌《前进吧，新加坡！》（Majulah Singapura）的创作者。

这部令人振奋、鼓舞人心的作品，是对本地音乐宝藏的一场探索，由音乐才子黄有杰创作并演出。少为人知的是，他创作该剧，是为缅怀自己老师的老师——朱比赛是数位本地音乐家的老师，包括已故音乐家、文化奖获得者伊斯干达（Iskandar Ismail），而伊斯干达则是黄有杰的老师。而某种程度上说，朱比赛也是黄有杰音乐事业上灯塔一般的人物。

黄有杰借音乐剧致敬本地音乐先驱朱比赛。（主办单位提供照片）

“我希望向观众展示，朱比赛不仅是国歌创作者——他的音乐、生活、牺牲、信念和勇气同样令人感佩。”黄有杰说：“在一个持续充满不确定和分歧的时代，我认为没有比他更好的作曲家，可以让我们团结起来。”

“Don't Call Him Mr. Mari Kita”今年7月将首次向公众演出，该剧原定于去年公演，但由于疫情防控限制收紧，而不得不推迟，并最终取消，而仅有过四场私人表演，是为野米筹款而制作。

“终于能将‘Don't Call Him Mr. Mari Kita’带给观众，这令人开心。”将执导该剧的王爱仁说，“这个非常特别的剧目，是一封写给新加坡音乐和历史的情书，对于任何以新加坡为家的人来说，都是不能错过的演出节目。”

三部戏剧现已开始售票，购票方法和更多详情可上网：wildrice.com.sg