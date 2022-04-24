环岛徒步推“爱” 用彩虹照亮生活空间的魔法师

装置艺术家李伟烈宛如一名在夜间变出彩虹的魔法师。

疫情期间，全岛气压低靡，他夜深人静时在居住的丹戎禺组屋有盖走道和楼梯间装置七彩灯，仿佛在居民郁闷的心中升挂一道彩虹，照亮他们幽暗的心灵。无法在现场观赏的民众，透过网上广传的照片体会这夜间奇景。这两件游击式的作品让李伟烈的工作室“Very Small Exhibition”在坊间一夜蹿红。



装置艺术家李伟烈的创作过程很环保，用的都是现场的灯管以及可随时拆除和循环的彩色塑料片。（蔡家增摄影）

李伟烈原本想见好就收。但公众对作品的反应很踊跃，询问下次哪里还能看见。于是他开始找寻一些新奇的公共空间，每个月做一次，让更多人能体验到，至今做了20多个。他说：“有人特地从很远的地方下来就是为了在现场看到彩虹灯。也有人环岛追看我的作品，让我很感动。有的甚至买水来，跟我说：辛苦你了，让我们这座组屋变得这么美。有父母带孩子下来看，作品让孩子很开心，为家人制造了回忆。这些反应都是出乎我所预料。”

近年，一些艺术家在公共空间作画、创作艺术，未得到有关单位批准而踩到地雷，引起“艺术创作或破坏公物”的争辩。李伟烈选择了昙花一现又不留痕的“零干扰”创作方式，似乎让他巧妙地避过了这个地雷区。

或许因为李伟烈懂得怎么不让公众感到不便或被冒犯而投诉，他至今非但没遇到阻挠，还获得不少官方单位如科学馆、马来传统文化馆和PLQ商场等邀约，把彩虹带进他们的空间，可见我国官方对公共艺术也有所改观，在不断的对话过后，管制也明显放松。

李伟烈为他的“把爱带到四方”流动装置艺术设计粘贴纸，让公众跟他的作品互动，写下对爱的感言，贴在灯箱上。（蔡家增摄影）

李伟烈最近将行为艺术表演“把爱带到四方”（Bring Love Everywhere）与他的彩虹灯装置结合。他循环塑料瓶，砌成LOVE（爱）字。今年1月23日，他推着“爱”的灯箱，展开了长达6晚的徒步环岛行，每晚步行几小时，所经之路在地图上组成一个心形。第六晚，他把“爱”的灯箱摆在鱼尾狮公园，在桥上做七彩灯光装置。他笑说：“彩虹给人带来快乐，跟爱是一致的，所以两者结合很理所当然。”

华灯初上，李伟烈推着七彩的“爱”行走，更成为城市一抹动人的移动风景。（蔡家增摄影）

李伟烈把彩虹带入组屋楼下的空间，带给居民焕然一新感。（Very Small Exhibition提供）

李伟烈最早的作品之一是在他的组屋楼下有盖走廊装置彩虹灯。（Very Small Exhibition提供）

疫情期间，李伟烈在他居住的组屋楼梯间装置彩虹灯，照亮居民的心灵。（Very Small Exhibition提供）

李伟烈今年1月徒步推着“爱”环岛行走，第六天在鱼尾狮公园做了彩虹灯装置作为完结。（Very Small Exhibition提供）