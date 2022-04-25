第15届台北国际书展大奖 甘耀明、伊格言与陈雪获小说奖

第15届台北国际书展大奖日前公布，台湾作家甘耀明、伊格言与陈雪获颁小说奖。

甘耀明凭长篇小说《成为真正的人》第三度得奖。之前两部得奖小说为《杀鬼》与《邦查女孩》。

《成为真正的人》以二战结束后发生的三叉山空难与山难为背景，甘耀明刻画一对原住民密友间的复杂情愫与悲剧性结局。

伊格言得奖作品《零度分离》被誉为华文世界的《黑镜》（Black Mirror）。小说家虚构了一位未来作家通过深度报道撰写了六篇名为“零度分离”的访谈，探讨横跨人与人工智能、生态、物种的关系。伊格言称之为“虚构的非虚构写作”。

伊格言在个人面簿发表感言时反问读者：“你上次和人类以外的物种说话是什么时候？”

他希望这本小说能够帮助读者找回纯真。

陈雪这次是第五度入围书展大奖小说奖，终于如愿得奖。陈雪在小说《亲爱的共犯》中调度悬疑、推理等类型文学形式，褪去“纯文学”包袱，被评论者视为完全转型之作。

获奖后陈雪在个人面簿说：“这个奖的意义，不只是奖励了我个人，更是在鼓励许多仍在摸索，徘徊，寻觅着的写作者，文学是什么，小说可以怎么写，专业写作是可行的吗？故事性与文学性能否并存，好看的文学是可能的吗？好看与深刻能不能都有？寻求与读者沟通，不代表只能降维，精彩的小说也未必只能用浅显的文字写就。”

三作品获非小说奖

台北书展大奖“非小说奖”颁予小高潮色计事务所《动物腥球图鉴》、陈德政《神在的地方：一个与雪同行的夏天》与刘致昕《真相制造：从圣战士妈妈、极权政府、网军教练、境外势力、打假部队、内容农场主人到政府小编》。

“儿童及青少年奖”得奖作品为张友渔／猫鱼《我的同学是一只熊》、黄春兴／Sonia Ku《中小学生经济生活观察日记：时间和金钱有限，学习做最好的选择》与猫鱼《怪兽妈妈》（远见天下）。

“编辑奖”首奖则归胡淑雯主编的《灵魂与灰烬：台湾白色恐怖散文选套书》。

台北国际书展将于6月2日至7日在台北世贸一馆举行。书展大奖10位首奖得主皆将获颁奖金10万元新台币（约4700新元）及奖杯一座。