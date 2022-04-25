纪伊国屋裕廊分店将关闭

迫于租金上涨等原因，纪伊国屋书店裕廊分店将在5月9日结束营业。

集团亚太执行董事川上幸弘受询时直言：“是的，租金上升是分店关闭的关键原因。”

此外，区域的商业结构改变也影响了集团的决定。川上幸弘说：“地点方面，吉隆坡与新加坡之间的高铁计划突然取消也影响了我们在该区域发展的前景。秉持‘改善法’（kaizen）的精神，我们将持续加强我们的营运策略与模式——我们从未停止在新加坡寻找商业机会，这里对好书、好文具有很强且持续的零售需求。”

分店与本店畅销书有差异

纪伊国屋书店发言人也指出，裕廊分店与乌节路本店的畅销书有共同之处也有差异。在社交媒体TikTok的BookTok平台流行的小说作品占据了近年书店畅销榜。漫画书的情况也类似，当季动画改编作品的需求一直很高。

“非小说类比较卖不动，但流行文化、潮流产品绝对是裕廊分店受众的最爱。”

据《海峡时报》报道，分店员工将被调配到其他部门。

本地英语作家尼尔·汉弗莱（Neil Humprey）上周在个人面簿撰文感慨裕廊分店关闭与本地阅读文化息息相关，呼吁民众正视书店业的特殊性质，并鼓励阅读。

裕廊分店2013年6月在Jem商场开幕。目前纪伊国屋书店仅剩乌节路本店与白沙浮分店。2019年随着亮阁购物中心（Liang Court）的关闭，纪伊国屋书店也结束了商场内的店面。该店面是纪伊国屋书店在日本以外，亚洲的首家分店。