现代社会任何东西都不缺，几乎已经没有人觉得“有”是件奢侈的事，反倒是“无”更显得奢侈的真实。

童年和耄耋合抱，永远不分离： 天使们围拢来舞蹈，群魔辟易！ ——屠岸《灵恋》

在《讲义》杂志里，看到有一篇“总编辑的话”，题目是《一个生日的里程碑：80岁了》，讲的是《纽约时报》有位撰写个人养生专栏（Personal Health columnist）的睿智女士的故事。后来上网看了《纽约时报》这篇“A Birthday Milestone: 80” 原文，觉得Jane E. Brody的生日感言，颇具人生的哲理和意趣，我将她的名字，译为“真一博谛”，聊表心有戚戚焉。

真一博谛：每天不做规律锻练，会失去活力和耐力，协调和平衡感，甚至骨力、心血管和呼吸功能，也会每况愈下。（互联网）

在80岁的生日感言中，她道出当她还在念中学时，49岁母亲因为罹患癌症不幸离世，但母亲的早逝也教会她一个至关重要的道理：“把每天当做我的最后一天，再不然，就把眼光专注在未来。”最后还说，假如她真的退休了，希望当青少年的志工。因为她觉得，“他们让我的步伐轻盈，温暖我的心房，丰富我的灵魂。”在她眼里，年轻人对人生充满热情，又天生好奇，将给世界带来更美好的未来。

真一念大学时，原本期望将来能当生物化学家，想探究如何消灭癌症；后来发现实验室里的工作，既无聊又孤单，察觉自己真正热爱的工作是去了解他人的新发现，然后和大众分享。因此，她毅然转换跑道，凭借对生物化学的专业知识，加上新闻写作的才能，把事业的重心转而放在个人和公众健康的领域。找到一个既惬意又满足的科学结合写作的人生规划，一路勇往向前，今年5月17日，老当益壮的她迎来80岁的生日。

人生海海，人各有志，世上既有像真一博谛这样老而弥坚、精神奕奕的老奶奶，也有像稻垣惠美子（Inagaki Emiko）那样特立独行，满溢着“女子力”的日本女性，和我们认知里的一般日本女性的温顺隐忍，似乎大相径庭。自大学毕业后，惠美子顺利进了朝日新闻社，开始浸濡在刻板而严谨的“公司型社会”体制里。像许多上班族，她渴望得到上司的肯定，确保职场上的攀升，梦想一辈子过着高薪入息、幸福无忧的日子，也因此成了“一列想下却下不来的列车”里的一员，认定拼命工作赚钱，就是人生美丽的“华彩”的。38岁时，她来到人生的转折点，从大阪版编辑部主任调到四国香川县高松总局的编辑部。

稻垣惠美子实现50岁辞职的人生选项。（互联网）

起初，每天从早到晚，她依然卖命的工作，甚至过着“凌晨以后，我骑着自行车，摇摇晃晃地穿行在深夜的住宅区”的日子。后来，她在光顾当地的农产品直销点后，才察觉自己对蔬菜瓜果的时令季节一无所知，现在才知道“不到天冷，萝卜绝对不会出现”。她体会到现代社会，尤其是大都会，无论何时任何东西都不缺，几乎已经没有人觉得“有”是件奢侈的事，反倒是“无”显得更奢侈的真实。有一次休息日的山中漫步，惠美子和一位70多岁的遍路朝圣老者擦肩而过，自己一句随口的问候：“您好！”让她掩埋在心中、长久被压抑的强烈情感袭上心头。老人脸上“干净透明的笑脸”，俨然无欲无求，顿时让她反思：“或许只有舍弃什么，才是真正通往幸福之路。”

日本311大地震引发福岛县核泄露事故后，更让长年卖命工作的她彻底转换思维，认真落实“只在最需要的时候最低限度地用电”，生活因此进入一个与此前完全不同的境界。更重要的是，她看清过去自己的人生，完全被金钱与物质所支配，心灵已陷入空虚与坠落的险境。在认真探寻并掌握“不花钱也可以开心的生活方式”后，最终实现50岁就辞职的人生选项。她单身，无子女，无工作，坚持过着崇尚纯自然的简朴生活。据说，她家里不用电，上楼爬楼梯，2016年还把辞职的心路历程写成《魂的退社》这本奇葩之著，2020年中文版的书名被译成通俗易懂的《五十岁，我辞职了》。

其实，当年从一桥大学社会学专业毕业之后，惠美子就顺利地进入朝日新闻社工作，还历任大版总社社会部、《周刊朝日》编辑部的社论委员及编辑委员等要职。辞职后，她靠着积蓄，虽然暂时衣食无虑，但并非从此就躺平堕落，浑噩度日，因为从不论是通过中介租房，到申请银行卡或失业保险，甚至是签订手机配套，已经不再有庞大的公司体制做她的靠山和后盾。她并不气馁，选择过简朴的生活，并想从事自己认为有意义的工作，带给人们喜悦和帮助。比如，她想做一个“做饭阿姨”，让饥肠辘辘的酒窖工人，能吃上她亲手做的饭菜，过个暖冬；还试着向建筑公司的熟人打听，如何学得当木匠的技术，就可以自己改造房子，不必再为房租发愁。她又想到自己喜欢老人，因此也想尝试做有关护理的工作。总之，一想到这些梦想和愿望，她就觉得“辞掉工作的我，人生一片光明”，说“明天的事无法预知”，但“人生就是一瞬间一瞬间的积累。帮助别人，并得到别人的帮助，只要瞬间能联系到一起，又夫复何求呢”？真是既洒脱又自恃。可以肯定的是，这位一头茂密蓬松的圆形非洲爆炸头的独居阿姨，在辞职之前或之后，都从未放弃过写作，已经出版《想知道死亡的方式》《开始于地震那天早晨》《不要食谱！爆炸头惠美子的四季餐桌》，以及《人生处处有出路》等著作。

说回精神矍铄、思路清晰的真一博谛。她说，如果每天不做规律锻练的话，人就会失去活力和耐力，协调和平衡感，甚至连骨力、心血管和呼吸功能，也会每况愈下。一个人如果经常久坐不动，慢性疾病和衰老羸弱就会如影随形。人像任何一部机器，如果想要维持最佳状态，身体当然需要优质的燃料。像她们这些能活到80岁以上的人，大多数都不会喜欢垃圾食物，到餐馆用餐，只是她偶尔为之的事，多数是在家吃家庭式的料理。至于速食，也许偶尔会骑车到几里外的可尼岛 （Coney Island），或者是去看一场布鲁格林道奇队的棒球赛（Brooklyn Dodgers game）庆祝她的生日时，才会来一客热狗。

嗯，这么一想，我们也有个Coney Island，就在岛国东北部榜鹅新镇的滨海之处，和乌敏岛隔海相望，只不过这个也叫实龙岗岛（Pulau Serangoon），状似一条小香蕉的小岛，我们把它译为“科尼岛”，几年前我曾经和老伴去过一次。那天早上，从西门入口踏进那绿色铁栅门之后，一路沿着小路漫步前行，途中还特地循着小径绕去海边，听海浪轻拍沙滩的涛声海韵，看到两旁的灌木丛中，有数不尽的赘网劳蛛。骄阳似火，日影移动，八卦型网状的缕缕银丝，正悄无声息地蔓延扩散，演绎着生命的厮杀与挣扎，诉说着每一阵狂风过后的执著与不屈。

然后，汗流浃背的我们终于来到靠近东门的小凉亭里，坐在用树干切割成的长凳上，稍息片刻。午后的海风，掠过蓄水池的堤坝，吹过灼热的东门，穿过充满野性的丛林，朝旅人向往的天涯海角，呼啸而去。一阵铃声响起，年轻小伙子的脚车队，不知何时已停靠在亭子外附近，一个个车轮正散发着蒸腾的热气。从每一张汗水淋漓的笑脸上，似乎传来了生机勃勃的吐纳之气，我那已然有点疲累的身心，瞬间好像有了一丝温暖的慰藉。

当然，那时不论老少，我们都不知道，这人世间已潜藏着冠状病毒的阴影和踪迹！

出东门后，是一段短短的细长堤坝，正直无私的把河海相隔。放眼望去，另有一番朴拙宜人的景致。天高水阔，水波荡漾；四下无人，只有天上自由的飞鸟，依旧逸乐翱翔。走过堤坝，继续前行，路两旁有僻静的荒野，野花开得随性随意。再往前走，从一个又一个的热带养鱼场门前走过，好像就要一直走到地老天荒，迎来酡红老去的落日。但就在此刻，从附近的空军基地，有轰然而起的战机，英姿飞扬，掠过蓝天，如一匹飘逸不羁的云豹，撼动了天际，也牵动了我朦胧的记忆。

哦，是想起了多年前那个勤勉好学的少年，前些日子在几秒钟的新闻短片里，那么匆匆一瞥，已是个英伟稳重的青年。记得当年高中他修读的不是CLA，主修的是数理化，更是化学老师的“掌上明珠”。如今已是空军部队里的一员要将，仍能用流利的中文，轻松自在地接受访问，令人感到欣慰。那日，在科尼岛东门外不远处的河堤上，看到有挺立成排的椰树，昂扬地瞅着水天一色，偶有风雨雷电来袭，也处变不惊地婆娑起舞。于是，回家之后，就有了《科尼岛十行》的抒写，记得最后五句这么写：

我们喜欢儿时破晓的鸡鸣

不刺耳、不煽情

我们更喜欢科尼岛上卑微的野菌

洁身自爱地沐浴在春风里

不怕风雨雷电

那年圣诞节过后，女儿女婿特地从欧陆飞回狮城，共度阳历农历两个新年，也算是人生的一桩小确幸。春节过后不久，我们陪他们做了一次“故地重游”，年轻人当然是租脚踏车，无拘无束的轻松骑行，一路曲径寻幽；两老仍是漫步游衍，听树上的虫鸣不绝于耳，看岛上犄角旮旯都写满绿意。其实，当时我心中还想着那些卑微的野菌，此刻，可都长出可爱的新株？

或许，该向真一博谛以及她那位50多岁友人看齐，当她知道真一将要庆祝80岁生日时，难掩兴奋之情，大声惊叹：“现在80岁是新60岁，你给我们树立一个了不起的好榜样！”嗯，你如果有读过莎翁十四行诗集，当会明了为何第二首诗歌，就有如斯的喟叹：

四十个冬天将围攻你的额角

将在你美的田地里挖浅沟深渠

你青春的锦袍，如今教多少人倾倒

将变成一堆破烂，值一片空虚。

那时候有人会问：你的美质——你少壮时代的宝贝，如今在何方？

回答是：在你那双深陷的眼睛里，只有贪欲的耻辱，浪费的赞赏。

诚然，如果活在莎士比亚的那个年代，一个人若能度过40个寒冬，已是年华渐老，当时人的寿命比起现今的我们，肯定衰老得更早更早。

其实，在一年之前，美国经历医疗系统近乎崩溃，冠病患者一床难求、救助无门的悲痛日子，如今因冠病而丧命的人也已超过60万。但80岁的真一博谛，和她那些即将步入老年的友人，都没有因为前任领导人的刚愎自用、不听劝告，酿成疫情失控，死亡病例节节攀升，就心灰意冷，一蹶不振。他们反而是更积极地面向充满未知和挑战的暮年，时刻提醒自己要照顾好身体健康，才能实现人生晚年的梦想，堪称勇气可嘉。

想起了诗人兼翻译家屠岸先生的译著，莎翁十四行诗集里的第18首，最后的几行，真有一股砥砺辟易之气啊。美哉！壮哉！

每一样美啊，总会失去美而凋落，

被时机或自然的代谢所摧残；

但你永久的夏天决不会凋败，

你永远不会失去你美的形象，

死神夸不着你在他影子里徘徊，

你将在不朽的诗中与时间同长。

只要人在呼吸，眼睛看得见，

我的诗就活着，使你的生命绵延。