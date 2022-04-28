【开卷】散文诗《我和孤独的星球》

《我和孤独的星球》让人想起“人是一座座孤岛”，我们不过是在这宇宙暂居、飘泊和旅行的过客。

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03:11 赏析

《我和孤独的星球》 作者：语凡

一、硝烟

我看着纪录片里历史人物的脸，他们有和我一样的幸福和忧伤。他们走过的路织成故事，编成历史，让我重温那些文明和智慧，野蛮与愚蠢。

战火和硝烟冒了上来，人们来不及灭火，从电视里溢出烟尘和死亡的气味。我被烟火呛着，我的房间收藏已久的焦躁刹那被引爆。所有的生命都死了，除了死亡占据和我悲伤的灵魂。

二、护士

我看见猫懒懒地走来，不料她环抱我的手就躺在沙发上，下午就悄悄地来了。我的生命有一部分被她环抱着，从恶里救了回来，随着软体动物的呼吸，在安静的时光洗涤自己的伤。

她在一个下午就为我治好哀伤，如一个美丽的护士小姐。黄昏来了，她轻轻地离开我，到房子的另一个角落，治疗我留在那里的孤单。

三、鞋子

我看见鞋子有一张脏兮兮的脸，好像什么时候自己偷偷跑到哪里沾了土灰。它现在安静装着什么也没发生，仿佛这些泥土是我为它招惹来的。

我一直怀疑它走过比我知道的还要多的路，尝过比我更多的艰辛和苦难，它当然了解比我更多的人事与忧伤。它总是在我爱上它时就崩坏，分解成残败颓废的样子，真像一个诗人在角落迷恋失去的阳光。

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