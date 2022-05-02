《被讨厌的勇气》教你成为自己想要的模样

延伸阅读

进入叛逆期的青少年与父母渐行渐远，良好的亲子互动能拉进彼此的关系。一本可以共同阅读、讨论的好书，对家长与孩子的心理健康与发展都有益处。《被讨厌的勇气》深入浅出，涵盖了有关心理健康、成长、社交等多方面议题，适合青少年与父母一同阅读。

《被讨厌的勇气》由日本作者岸见一郎与古贺史健合著，曾是日本亚马逊年度冠军书籍，连续300天长踞畅销榜，目前已被翻译成多种语言。中文繁体与简体版分别在2014与2015年出版后，广受两岸三地读者欢迎。

该书的副标题是“自我启发之父阿德勒的哲学课”，作者用对话体的形式，通过青年与哲人的问答，阐述了奥地利心理学家阿德勒的核心思想。但内容不是复述阿德勒的理论，而是通过哲人对青年的解惑答疑，灌输其思想精神。

阿德勒的个体心理学

阿德勒的名气或许没有弗洛伊德大，但对当代人的影响可不小。阿德勒曾追随弗洛伊德在维也纳精神分析协会研究精神病问题，但两人后来因观点分歧而决裂。

简单来说，弗洛伊德基于潜意识理论的精神分析，强调一个人幼时的性本能、性作用决定了一生的发展，因此成长环境与父母的影响起着决定性作用；阿德勒则侧重个体的自由意志与决心，认为人可以有目的性地超越自卑感，激发内在潜力，成为自己想成为的模样。

《被讨厌的勇气》前几页就挑战了弗洛伊德的思想：“如果过去决定一切而过去又无法改变的话，那么活在今天的我们对人生也将会束手无策。结果会如何呢？那就可能会陷入对世界绝望、对人生厌弃的虚无主义或悲观主义之中。以精神创伤说为代表的弗洛伊德式的原因论就是变相的决定论，是虚无主义的入口。”

书中有句话可以概括阿德勒的思想以及全书的主旨：“心理创伤并不存在！决定我们自身的不是过去的经历，而是我们自己赋予经历的意义。”

看到改变现状的希望

不难看出，阿德勒的思想强调个体的能动性。他的理论与《被讨厌的勇气》如此受欢迎，主要是因为其对个人赋能，让人们看到改变现状的可能性与希望。

对于青少年读者与他们的家长来说，此书能激发行动，对看待自己、发掘自我有积极正面意义。如果孩子有社交障碍，或者感到自卑，书中也有不少相关内容可参考。

《被讨厌的勇气》的问答形式，也能让家长与孩子在一同阅读时扮演书中不同角色，以对话的方式促进互动交流。

可到国家图书馆，或登录其电子资源网站eresources.nlb.gov.sg借阅《被讨厌的勇气》及其他相关书籍。