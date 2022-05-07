“跨界”演出与免费特展 “华彩2022”文化节邀你赴盛会

跨文化、跨领域、跨时代的艺术盛会！ 以“跨界”概念为主题的文化节——“华彩2022”将从5月13日起一直举行到6月19日，一连38天透过14个实体和数码节目呈献不同的精彩。

新加坡社会融汇多种文化、习俗和族群，形成了如今独特的文化面貌。本地的华族文化无论是80年代兴起的新谣歌曲，抑或是本地艺术文化团体的近期作品，还是本地新锐导演的电影，皆散发丰富多元的色彩，洋溢浓浓的本土气息。

为欢庆五周年，新加坡华族文化中心将与本地多个知名的文化艺术团体携手在今年的“华彩”带来多个精彩的音乐剧、舞蹈表演、音乐会和互动展览！

六个精彩亮点 不容错过

（1）欣赏融合新谣音乐和神话故事的舞台剧

在新谣歌曲中演绎神话故事中的《月背》。（图／PLAYInc）

由王祚森编剧，何和鸿执导的《月背》，以“嫦娥奔月”及“逢蒙杀羿”神话为灵感，讲述嫦娥和逢蒙这对冤家经过多次轮回后，化解了千年爱恨情仇的故事。

演员有潘嗣敬、罗美仪、温伟文、罗宝玲及游惟杰，观众将能重温多首八九十年代创作的新谣歌曲。

演出日期： 5月14日（下午3时和晚上8时） 5月15日（下午3时）

演出地点：新加坡华族文化中心表演厅（9楼）

门票于SISTIC发售

（2）通过华乐室内乐及当代舞蹈 认识消逝中的文化遗产

由现代舞和华乐相互融合的《绕梁七姐诞》音乐会。（图／鼎艺团、化生艺术团）

新加坡有许多珍贵的文化遗产，但随着时代的变迁逐渐被遗忘。

新加坡华族文化贡献奖得主鼎艺团与化生艺术团携手合作，以华乐室内乐和当代舞蹈精心制作《绕梁七姐诞》音乐会，让即将熄灭的新加坡华人传统火焰，在悠悠乐曲中重燃。

故事从新加坡牛车水开始，观众将跟随舞蹈员一起穿梭时空，探寻本地逐渐消逝的华人传统节日——“七姐诞”的起源。

演出日期：5月22日（下午3时30分和晚上7时30分）

演出地点：新加坡华族文化中心表演厅（9楼）

门票于SISTIC发售

（3）陶醉在爵士音乐演绎的华语经典歌曲中

《爵士也华彩》展现爵士音乐的无限魅力。（图／Norhendra Ruslan/Syarfique）

《爵士也华彩》系列音乐会向来座无虚席。今年，新加坡华族文化中心与新加坡爵士乐团第三度合作，邀请本地华语乐坛知名音乐人叶良俊、获奖无数的双语创作歌手龚芝怡及新生代歌手李俊纬参与，为观众演绎多首华语经典歌曲和现代曲目。

在新加坡爵士协会执行董事兼音乐总监蒙特罗（Jeremy Monteiro）与副音乐总监陈伟祥的带领下，一起感受爵士音乐的无限魅力！

演出日期：5月28和29日（晚上7时30分）

演出地点：新加坡华族文化中心表演厅（9楼）

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（4）欣赏印度舞蹈诠释经典爱情故事《梁山伯与祝英台》

融合印度和华族舞蹈诠释的《化蝶》。（图／Bhaskar’s Arts Academy）

已故先驱舞蹈家Santha Bhaskar的代表作《化蝶》（Butterfly Lovers）将在本届“华彩”再度登场。这部作品的灵感来自中国古代民间爱情故事《梁山伯与祝英台》。

观众除了可以欣赏到印度传统舞蹈和华族舞蹈相结所擦出的火花，还能欣赏精致的服装以及本地阮演奏家蔡为仲的音乐，绝对是一场不能错过的多元文化体验。

演出日期：6月3日至5日（晚上8时）

演出地点：新加坡华族文化中心表演厅（9楼）

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（5）体验特定场域演出带来的惊喜

《山的迎风面》彩排照片。（图／九年剧场）

“仨”、“九年剧场”以及“人·舞团”首次联手打造特定场域演出《山的迎风面》。观众将跟随表演者到新加坡华族文化中心的不同地点欣赏演出。

《山的迎风面》讲述一群当代亚洲城市的旅者们毅然暴走的故事；他们经历多重时空的起伏跌宕，仍坚持往无形之地前进，渴望走出一条生活之道。演出巧妙地结合了当代音乐、剧场和舞蹈，碰撞出一场触及人性温度、力量和信念的艺术旅程。

演出日期：6月9日至12日（晚上8时）

演出地点：新加坡华族文化中心

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（6）在讲座音乐会中认识不同籍贯的音乐

以讲座和音乐会形式呈现的《承古扬新》。（图／鼟乐团）

你知道潮州琵琶和南音琵琶有什么不同吗？以本地方言音乐和传统为灵感，鼟乐团精心制作的《承古扬新》，结合讲座和音乐会的形式，重塑古老的传统以及向新加坡华乐先驱致敬。

据悉，为呈献这作品，鼟乐团特别访问了第一代音乐大师、制琴师、乐器经销商和学徒。根据广东、福建、潮州、客家和海南的音乐，他们重新编曲，为传统的音乐注入创新的现代元素。这场沉浸式的讲座音乐会可说是他们四年的研究成果。

演出日期： 6月17日（晚上8时） 6月18日（下午3时）

演出地点：新加坡华族文化中心表演厅（9楼）

门票于SISTIC发售

更多精彩节目 等你来发掘

除此之外，今年的“华彩”亮点，还有结合诗词、书法和音乐的特别展览——《诗琴画疫》。展览从5月27日至6月19日在该中心六楼创意室举行，入场免费。

另一项与新加坡宗乡会馆联合总会联办的《会馆精粹展》中，公众也有机会一窥超过80幅收藏于各大会馆的墨宝和画作，其中包括出自名家徐悲鸿和林子平之手的大作。从6月3日至7月31日在中心七楼的多功能礼堂举行，入场免费。

新加坡国家青年华乐团的前团员也将在5月29日带来免费音乐会《炫彩狮城》，呈献多首耳熟能详的华语流行歌曲。

喜欢电影的朋友也别错过6月19日的《与时“剧”进 —— 华彩’22迷你电影节》，免费欣赏17部精心挑选的本地短片，其中包括中心委托“第七艺术工作室”制作，由资深演员韩雪卿领衔演出的崭新短片《一辆脚车两个轮》。

点击查询更多“华彩2022”的节目。

【本文由新加坡华族文化中心呈献】