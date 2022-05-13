华乐界元老郑朝吉 获颁新加坡华族文化贡献奖

本地华乐先锋郑朝吉博士和青少儿广播演艺组获颁第五届新加坡华族文化贡献奖个人奖和团体奖，以表彰他们为新加坡华族文化的传承、推动和发展做出的卓越贡献。

“华彩2022”艺术节开幕典礼暨颁奖礼今晚在新加坡华族文化中心举行，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉为获奖者颁奖。

华族文化贡献奖成立于2017年，本届评审委员会收到60份来自多个领域的提名，是历来收到最多提名的一届。此外，来自非华族的被提名者，以及来自表演艺术以外的领域如武术、设计等领域的被提名者数量也有所增加。

郑朝吉获奖后说：“我是同辈中不少对华族文化有贡献者中的幸运者，非常荣幸获得华族文化贡献奖评委会的青睐。我认为只要是热爱、欣赏华族文化的新加坡人，都为华族文化在本地的传承做出了贡献。”

郑朝吉博士（75岁）是本地华乐界的元老级人物，现任新加坡华乐总会会长。他成立并栽培多个在本地具有影响力的华乐团，包括狮城华乐团、鼎艺团以及德明政府中学华乐团。

郑朝吉于1993年获颁新加坡文化奖，是首个获此殊荣的华乐人。他持有北京师范大学的博士学位，曾以指挥和评委身份走遍中国大江南北。1985年，郑朝吉受邀指挥上海民族乐团，是第一位指挥中国专业民乐团的新加坡人；他也曾带领德明政府中学华乐团、狮城华乐团多次到访中国巡演。

他透露自己文化奖的奖金还没使用，希望和贡献奖的奖金一起为明年即将举办的新加坡华乐节做点事情。

文化、社区及青年部长唐振辉（左三）与华族文化贡献奖评委会主席郭振羽（左起）、新加坡华族文化中心主席蔡天宝、青少儿广播演艺组艺术总监马业仙、本地华乐先锋郑朝吉、青少组创作者刘智彬和陈伟德在颁奖典礼后合影。（陈斌勤摄）

青少儿广播演艺组获奖未来路上不孤单

青少儿广播演艺组艺术总监马业仙（64岁）说：“这个奖项对我们来说也是精神上的奖项，让我们在未来的路上不感到孤单，脚步更加轻快。”

青少儿广播演艺组成立于1973年，是一个为青少年而设的华语表演艺术团体，致力于华语戏剧、相声及合唱等表演艺术的研究和实践，尤其是为学童提供一个学习标准华语和接触儒家文化的平台和环境。

马业仙说青少儿广播演艺组秉承有教无类的理念，不搞精英主义。教学目的是让孩童在学习中受到传统华族文化与价值观的熏陶。她说：“今日青少年文化艺术发展，是未来国家的文化底蕴。”

新加坡华族文化中心总裁刘思伟说：“今年的贡献奖由一位对本地华族文化发展贡献重大的音乐元老，和在培育新一代戏剧表演人才辛勤耕耘的团体获得。他们对艺术的热忱和奉献让我们感动，也丰富了一代代新加坡华人的生活。”

华族文化贡献奖得主可各获一座奖座和现金一万元，以及项目资助金。个人奖得主可获得项目资助金一万元，团体奖得主则能获得两万元。

从即日起，新加坡华族文化中心开始接受第六届华族文化贡献奖的提名，非盈利和盈利组织皆可被提名。