《恶魔的樱桃》夫妻编导、夫妻主演 寻找夫妻迷失的灵魂

《恶魔的樱桃》的联合编剧和导演是夫妻档瑞宝罗和陈丽经，他们结合旅澳体验和婚姻生活，创作这出剧，并由夫妻演员林继修和梁瑞玲扮演主角。这出美丽、日常又恐怖的幻境戏剧，将在新加坡国际艺术节上演。

两个迷失的新加坡灵魂，在澳大利亚穿越魔鬼之路。当他们直面各自心境中的恶魔，又与路途上的鬼魂相遇时，他们会很容易被恶魔捕猎，还是成为恶魔难对付的对手？

在新加坡国际艺术节上演的戏剧《恶魔的樱桃》（Devil's Cherry），剧情框架设置在都市生活与丛林交汇之处，讲述一对夫妇的欲念、承诺、逃脱、梦想。

日本作家石川达三曾说：“年轻时代的夫妻吵架是爱情的纠葛，而上了年纪之后的夫妻吵架则令人心灰意冷。”《恶魔的樱桃》中，黛比和莫又是怎样一对夫妻呢？

他们一方面寻找自己，一方面又在逃离彼此。被澳洲广袤天地吸引，他们二人已在路上行进了好几个月。当这两个迷失的灵魂无意间走上恶魔之路时，他们好像很容易就成为恶魔的猎物。但事实并非如此，这次恶魔棋逢对手，尽管恶魔的樱桃按时成熟，亟待采摘，这对夫妇会对樱桃动心吗？

日常系诗歌和极简风格

《恶魔的樱桃》代表着陈丽经（Kaylene Tan）和瑞宝罗（Paul Rae）这对剧场人的回归，他们是本地戏剧团体“第七咒”的创办人，这次，他们将把标志性的日常系诗歌和极简（bare-bones）风格的戏剧，带到巴西班让发电厂（Pasir Panjang Power Station），上演一场美丽、日常又恐怖的幻境戏剧。

《恶魔的樱桃》由夫妻档瑞宝罗和陈丽经联合创作并执导。（Arts House Limited提供）

作为本剧的联合编剧和导演，同时也是夫妻的瑞宝罗和陈丽经，接受《联合早报》采访，谈到实际婚姻生活对剧中夫妻角色塑造的影响。

二人说：“黛比和莫的角色是许多长久相处的夫妻范例。我们对长期关系中的内在冲突感兴趣，尤其是夫妻间的相互依赖和对自由的渴望。剧中这对夫妻是由现实中的夫妻扮演的——林继修和梁瑞玲，我们挺喜欢让夫妻扮演夫妻这个主意。他们在一起很久，真实体现了我们想传达的东西。”

剧中，黛比和莫试图以一场澳大利亚的远足之旅，来挽救婚姻和自身，还以为广阔的空间和新鲜的空气会是一剂良方，但遇到风景中的“鬼”时，即使是置身于这个看起来像天堂的地方，这对夫妻心底的恶念和隐藏的怨怼依然慢慢浮出水面。

瑞宝罗和陈丽经说：“当然，我们也从个人经历中汲取经验，我们在一起27年了，经历各种起落和挑战，也有了孩子，感受过兴奋和寻常生活的无聊。因此，剧中有相当多非常平凡的家庭场景，但当这对夫妻碰到另外两个角色时，他们一天中的经历发生了神奇的转变。”

用发电站传达背景空旷感

《恶魔的樱桃》背景设定于澳洲旷野，澳洲本以葱郁的绿色景观和美丽的户外地貌而闻名，而演出场地位于巴西班让发电厂，在这种比较工业的环境中，发展这部作品又是怎样的感觉？

两位主创说：“该剧的背景是城市边缘的公园，有自然与工业的相遇，可说是一片无人之境。所以在某些层面上，海边的发电厂是完美的位置。用发电站来传达澳洲的空旷感，是我们很有兴趣探索的。舞台设计可以在深度、规模、比例上试探，我们将这与耳机剧场（headphone theatre）所带来的亲密感两相对比。观众将沉浸在音景（soundscape）中，听演员的对话，与巨大的空间相照，更能揭示人与自然的关系。”

瑞宝罗和陈丽经在澳洲生活多年，旅澳实地体验也影响了《恶魔的樱桃》的创作。

他们两人说：“我们在澳洲快八年了，当我们搬到那里时，我们被优美风景和新鲜物产所吸引，但也意识到对澳洲的黑暗历史知之甚少，比如殖民主义的残忍，原住民的可怕境遇，以及种族主义性质的白澳政策（White Australia Policy）。作为移民，也作为这片土地上的旅人，我们仍在接受这一切。我们对这里的地形和风光感到敬畏，有很多东西是我们没看到的，但同时我们的感受又沾染上了一丝忧郁。澳大利亚是一个古老的地方，有六万年的悠久历史，而《恶魔的樱桃》是我们与所居住的这个国家建立关系的一种方式。”

当个人心中的恶魔与风物中的鬼魂相撞时，会发生些什么呢？《恶魔的樱桃》是一部关于我们忧虑的过往、不安的现在和必要的未来的亲密史诗。

《恶魔的樱桃》

6月3日至5日（星期五至星期日）

晚上7时30分

巴西班让发电厂（27 Pasir Panjang Road, S117537）

票价：48元

购票及详情：bit.ly/37wsdv7