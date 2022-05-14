金色巨猴现身勿拉士峇沙

勿拉士峇沙迎来新“居民”——一只14米高的巨型充气雕塑《金猴》攀爬在Lazada One大厦外墙上，离地面五层楼以上。

这是澳大利亚艺术家和生态学家丽莎·罗特（Lisa Roet，54岁）的公共艺术品，坐落在明古连街（Bencoolen street），就在明古连街地铁站上方，展至8月21日。

《金猴》原型取自金丝猴，特征为鼻孔上仰、长尾，在风雨天会打喷嚏。它们生长在中国南部和越南、缅甸北部，是珍稀濒危保护动物。

过去的30年里，丽莎一直在世界各地的动物园和研究中心研究灵长类动物。她的艺术实践，从雕塑、摄影、录像到珠宝设计，都基于猿和灵长类动物。通过在都市空间里出现的野生动物，旨在提醒野生动物环境保育的重要性。

丽莎说：“在冠病疫情锁城期间，许多人体验到狂野的美妙，也意识到都市环境中看到一部分野性的重要性。新加坡的一位朋友告诉我，她看到一只犀鸟飞落在市中心住家阳台上时感到很惊讶。同样的，我希望人们视金丝猴为奇妙的体验。”她还说：“人类实际上是科学界的猿类。我认为这是人们经常忘记的——我们是动物世界的一部分”。

20多年来，丽莎前往婆罗洲部分地区、东南亚和亚洲其他地区，观察到热带雨林被大量砍伐，城市化的加速，特别是在大城市里。她指出，婆罗洲大火以及热带雨林的破坏，不仅是对动物和栖息地生物多样性的破坏，也对环境和福祉产生更大的影响。婆罗洲的大火导致新加坡空气污染。热带雨林是世界的肺，全球变暖是与森林砍伐直接相关的，所有人都在受苦，未来受苦会更多，而她认为艺术能够引发讨论和辩论。

《金猴》在世界各地展过，包括香港、北京、成都、荷兰。本地版《金猴》展后会捐给拉萨尔艺术学院，循环使用。《金猴》所在的Lazada One大厦以其可持续性实践与绿色特征而获建设局颁发绿色标志白金奖。