黄佳俊明年出任 日本爱乐首席指挥

去年3月日本爱乐首次与我国青年指挥家黄佳俊合作，旋即擦出火花。明年出任首席指挥后，黄佳俊料将推出更多亚洲作曲家与具有东方色彩的欧洲作曲家的作品。

站在交响乐团前的指挥家没有演奏任何乐器，要仅凭肢体语言把纸面上的音符化成音乐；而更神奇的是，同一支乐团在不同指挥家的挥棒下却能产生截然不同的音响风格，这正是指挥这门艺术的魅力所在。

在昨天下午举行的新闻发布会上，日本爱乐交响乐团（下简称日本爱乐）宣布委任我国青年指挥家黄佳俊为下任首席指挥，首个任期为从明年起的五个乐季（即五年）。乐团理事长平井俊邦告诉《联合早报》：“五个乐季的合约对于一个日本乐团来说是比较长的，因为我们热切期待与黄佳俊指挥在许多方面有更充足的合作时间。”

平井俊邦认为黄佳俊的指挥充满想象力，能给观众和乐手带来源源不断的惊喜。（乐团提供）

一见钟情的合作

黄佳俊与日本爱乐首次合作是去年3月，临时替补因故无法登台的首席指挥因卡宁（Pietari Inkinen）。双方瞬间擦出火花，默契感情直线升温：黄佳俊去年8月出任首席客卿指挥，明年将继任首席指挥。

平井俊邦说：“在因卡宁指挥的合约即将到期之际，乐团对于下任首席指挥求贤若渴。我们很幸运能够请到黄佳俊这样优秀的指挥。他的指挥充满来自乐谱的想象，即使是像贝多芬这样耳熟能详的经典作品，他的乐句处理和音响设计还是给我们的听众和乐手们带来源源不断的惊喜。”

“日本爱乐是具有高演奏水准的国家乐团，第一次合作我就深深感受到他们的匠人精神。”黄佳俊说，“我看到很多乐手的口袋里都揣着袖珍版的交响总谱，而不是只关心自己演奏的部分，这种钻研的精神放眼世界都很难得。

“另一个让我无法拒绝的理由是乐团在艺术发展上给我很大的空间。”黄佳俊透露，下来他会推出武满彻、伊福部昭、谭盾等亚洲作曲家与雅纳切克、巴托克等具有东方色彩的欧洲作曲家的作品。“管理层告诉我无须太顾虑票房的压力，这让我可以放开手脚拓展乐团的曲目，丰富乐团的艺术风格。”

与日本爱乐录制马勒全集

作为乐团的首席指挥，黄佳俊每年要在东京三得利音乐厅、横滨港未来音乐厅等地标性场所指挥12场常规演出；此外，他也会参与乐团在日本社会和学校中普及音乐的活动。

平井俊邦说：“日本爱乐是非常具有社会责任感的乐团。自2011年东日本大地震后，我们每年都会把音乐带到灾区的社区和学校里。我们也很振奋地看到，黄佳俊指挥对于这些‘音乐厅之外’的艺术活动同样抱有热忱。”

黄佳俊上任后的另一个“大项目”是与日本哥伦比亚唱片公司（Nippon Columbia）出版马勒的全套交响曲录音，共九部交响曲。

本科毕业于新加坡国立大学杨秀桃音乐学院的黄佳俊曾在德国深造，2016年摘夺国际顶级“古斯塔夫·马勒指挥大赛”桂冠后进入事业上升期，出任德国纽伦堡交响乐团的首席指挥，并与欧美各大乐团保持密切合作。就在上个月，黄佳俊刚刚赴美指挥“美国五大团”之一的克利夫兰交响乐团以及底特律交响乐团。

让乐手期待的指挥

作曲家古斯塔夫·马勒的孙女玛丽娜·马勒得知黄佳俊即将出任日本爱乐首席指挥的消息后非常兴奋，亲自录制视频表达祝贺。她说：“我为你的每一步成长感到骄傲，不仅因为你是我的朋友，也因为我相信你的未来：你会是一位出色的指挥，一位出色的马勒作品的诠释者。”

日本爱乐的小号独奏家克里斯托弗里（Ottaviano Cristofoli）与黄佳俊是老相识，在日本之外与黄佳俊有过多次合作。他说：“佳俊在排练中十分精准，并且对排练法有很好地掌控力，从不浪费时间。除了在排练前做足准备，他对乐手的尊重也是如今行业内少见的优秀品质。”

克里斯托弗里自2009年加入日本爱乐，他说：“从去年开始，佳俊每次来指挥日本爱乐都让我们充满期待，是十分宝贵的时刻。得知他即将出任首席指挥后，我们都感到很兴奋，并期待在长期的合作中共同进步。”

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乐团首席圆号信末硕才说：“黄佳俊是一位杰出的指挥家，他非常清楚知道自己想要什么样的声音，并且能够用表情、肢体等方式明确地表达。他在指挥台上的身姿闪烁着光芒——通过肢体语言创造音乐，难道不是件很奇妙的事情吗？也就是说，在他的指挥下，我们奏出的是超出语言所能描述的天籁之音。我十分期待与他更深入的音乐交流，并建立长久的友谊和关系。”