本地首个国际青年歌剧比赛 邀年轻人一同玩转歌剧

除了歌剧比赛，青年歌剧节还有工作坊、大师班、音乐会等，培养歌剧人才，也培养歌剧受众。

歌剧作为古典音乐艺术的集大成者，往往给人高不可攀的错觉。为打破偏见，本地新歌剧团（New Opera Singapore）举办首届“YOC国际青年歌剧节”，呈献一连三天的大师班、工作坊和歌剧比赛，邀年轻人一同玩转歌剧，体验歌剧的无穷魅力。

YOC（Youth Opera Comique，字面意为“青年喜歌剧”）是新歌剧团旗下的青年部。YOC国际青年歌剧节比赛的部分今年3月开跑，吸引来自本地和区域内超过60人参赛。新歌剧团艺术总监郑艾莉说：“全世界各个年龄层的歌唱比赛有很多，但面向青少年，以歌剧曲目为内容的比赛则很少，在本地还是首例。”

YOC青年歌剧比赛分为初级组（16岁及以下）和高级组（21岁及以下）。受疫情影响，初赛和复赛皆通过上传视频，以全球评委线上计分的形式进行；不过总决赛将于6月4日在维多利亚音乐厅举行，共有四名初级组和六名高级组选手参与奖项角逐。

郑艾莉透露，优胜者将受邀参与YOC未来的演出。她说，成立青年部有两个初衷。其一是为了培养歌剧人才——众所周知，歌剧制作费用不菲，很多声乐专业的学生都未必有登台独唱的机会。YOC的设立，希望让更多年轻人有机会作为独唱者登台，积累舞台经验。新歌剧团还特聘编剧，把一些选自不同歌剧的经典咏叹调编织成一台短小精悍的制作。

其二是培养歌剧的受众。郑艾莉说：“听歌剧虽然没有门槛，但想完全沉浸享受歌剧，其实需要一定的熟悉度。因此向年轻人普及有关歌剧的基本常识，比如耳熟能详的咏叹调等，对于未来的歌剧市场很重要。”

自2015年以来，剧团推出“歌剧谁怕谁”（Who's Afraid of Opera）系列，以简短的篇幅浓缩经典曲目，在民众俱乐部、商场和学校等地做普及性表演，反响颇佳。青年部也常年欢迎声乐学习者、歌剧爱好者的加入。

歌剧节不只有表演

除了6月4日的决赛，青年歌剧节还包括工作坊、大师班、音乐会等节目。6月3日下午，歌剧学者Raminta Lampsatis将在旧国会大厦艺术之家举办声乐大师班；同天傍晚，郑艾莉、大峠彰子（Akiko Otao）等活跃在本地歌剧舞台的歌唱家，将分享歌剧演员的职业生涯。

郑艾莉说：“很多家长对学声乐的孩子的前途感到隐忧，借此机会，我们会开诚布公地和大家谈谈行业现状和未来事业发展的可能性。”

6月2日，资深戏剧工作者Dwayne Lau和大峠彰子将分别举行工作坊，畅谈歌剧演员如何掌控舞台和把自己的身体当作乐器驾驭。晚上，Youth Opera Comique将呈献歌剧节的开幕音乐会。

职业生涯讲座入场免费；工作坊、大师班、开幕音乐会和歌剧比赛决赛，每场门票8元；作为学员参加大师班收费为85元。观众三天通票为35元；学员三天通票为120元。

6月2日（星期四）

下午2时：Owning The Stage工作坊

下午4时：Your Body is Your Instrument工作坊

晚上8时：Youth Voices Arise!

开幕音乐会

6月4日（星期六）

晚上7时30分：YOC青年歌剧比赛决赛暨颁奖礼

地点：维多利亚音乐厅

售票：yoc-opera-festival-2-4june.peatix.com

6月3日（星期五）

下午2时：Raminta Lampsatis

声乐大师班

晚上7时：High Notes歌剧职业生涯奖座

地点：旧国会大厦艺术之家

售票：yoc-opera-festival-3june.peatix.com

或联络：94781786（New Opera Singapore）