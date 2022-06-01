李国梁：寻找1949再告别

1949年是影响无数华人的历史转捩点。政权更换带来的不确定性，迫使老百姓作出影响一生的抉择。本地文史工作者、作家李国梁的父亲，决定从广东南下新加坡。

李国梁接受《联合早报》访问时说，当年家族四散于两岸三地，只有父亲走得最远，这个决定影响家族的命运与他的轨迹。作为在新加坡出生的移民第二代，他对自家的迁移史颇感兴趣，用了十余年时间访问新中两地的亲友，综合历史资料，最终完成《告别1949》。

《告别1949》承载李国梁的家族史，描写父亲告别广东省江门市鹤山县，南下新加坡闯荡的故事，内容涉及李国梁与亲友对两地的观察，以及他在新加坡成长生活的点滴。

记录平凡人的故事

小人物的声音往往被磅礴的历史进程淹没。李国梁说，他的家族虽然都是平凡人，但生活精彩，值得记录下来。

虽然本书内容是非虚构的，却极富故事性。李国梁在书中说：“我尝试突破传统‘新闻写作’报告性质，融入个人的观察和体会，归纳出线条与脉络，梳理平凡人的一生。”

《告别1949》也穿插几篇李国梁发表在《联合早报》的文章，内容主要涉及本地的历史与文化。他认为，这些文章与全书一脉相承，都是与寻根有关。

书写《告别1949》，以及为此多次前往中国，对李国梁而言都是寻根之路。他说：“在中国，我有一种莫名的亲切感，但寻根之路结束后，我发现我的根还是在新加坡。”

因此，李国梁解释书名时说：“完成此程后，我告别1949，追逐生命的下一程，继续打造未来的人生。”

新加坡的寻根之路

李国梁在新加坡与伦敦接受理工科教育，后来在国防部服务。虽然学历与工作都和文史哲没有太多关联，但他中学时期便开始对文史与社会科学产生浓厚兴趣，也经常在报刊上发表文章。

李国梁已离开国防部，全身心投入文史工作，并通过国家博物馆与国家美术馆的义务导览、个人博客、传统媒体等平台结交同好。

除了《告别1949》新书分享会，李国梁在来临书展还有导览活动“历史文化漫步之旅：小坡二马路至五马路的古与今”。李国梁将导览市中心的一些标志性建筑，与参与者穿越历史长廊，回看本地的文化发展。

李国梁说，从二马路到五马路，有很多场景都与新加坡的各族人士有关，很多为理想而奋斗、努力为新加坡作出贡献的人，都在这里留下足迹。

他认为，这次导览与《告别1949》都是寻根，不同的是，导览寻找的是新加坡的根。

《告别1949》新书分享会

主讲：李国梁

日期：6月9日（星期四）

时间：上午11时

地点：国家图书馆大厦16楼The POD

报名：event.singaporebookfair.sg/leekokleong（导览活动已额满）