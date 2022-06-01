感受独属新加坡烟火气 叶孝忠新书《食遇》

本地旅游作家叶孝忠出版新书《食遇》，图文并茂书写新加坡美食。《食遇》不是美食指南，而是从美食的角度书写新加坡的文化、历史和个人回忆。在新书里，作为独立出版人的叶孝忠，能够不受外界干扰和商业因素影响，真诚地通过文字和图片，与读者交流那些关于新加坡美食的故事。

疫情让大家目光回到本地

《食遇》封面是疫情期间人们堂食就餐时，使用的彩色圆点贴纸。叶孝忠说，这样的封面一是为了纪念这几年大家共同经历的抗疫时光，二是因为疫情期间大家不能出国，才会更加关注本地生活，让自己的目光回到本地。也因为疫情，许多人离开原本的工作岗位，成了新一代的小贩。《食遇》封面同它暗示的疫情一起，成为打开、看见新加坡美食的一把钥匙。

在《食遇》中，读者能看到椰浆饭、海南鸡饭、酿豆腐等，贴近新加坡人生活的食物，作者也会根据自己的口味爱好，推荐两三家相应的店铺。但更多是讲述新加坡人与美食的关系和故事，或者美食本身的故事。叶孝忠认为，本书重要的是记录食物承载的集体记忆。

他说：“你在哪里长大，就会觉得哪里的食物天下第一。新加坡人认为，新加坡的食物最好吃，马来西亚人可能认为马来西亚风味更好，中国人刚来新加坡，也肯定吃不惯本地黑乎乎的食物，这很正常，陪着你长大的美食，才是最打动人的。”

叶孝忠希望《食遇》引起本地人的共鸣，也让其他文化中的人更了解新加坡。许多人来新加坡首先想尝尝肉骨茶，其实本地人不常吃肉骨茶，也很少在小贩中心看到肉骨茶的摊位，新加坡人日常吃海南鸡饭比较多；还有中国人吃油条配豆浆，本地人吃油条却配咖啡。

《食遇》用图文带领读者走进新加坡的日常生活和小贩中心，在欧南园的炒粿条、竹脚巴刹的545黄埔虾面、东陵福面煎糕、樟宜村小贩中心的椰浆饭中，感受独属于新加坡的、陪本地人长大的烟火气。这是《食遇》要写的。

对吃和食物，新加坡人永远怀抱热情，但食物又不只是饱腹之物，更是文化历史的沉淀，也是个人和集体回忆的栖息之所。

《食遇》新书发布会

主讲：叶孝忠

日期：6月12日（星期日）

时间：上午11时

地点：国家图书馆

16楼The POD

报名：event.singaporebookfair.sg/foodbook