梁海彬与世界相爱的絮语

本地作家、剧场工作者梁海彬，去年出版的小说集《大海的人》受到高度评价。作家林高认为，《大海的人》创造了文学的语言，并且“不高调不呐喊”。流苏形容，阅读这本书的时候，“思绪如潮汐起伏流动，那来自心海的声音，确有巴特在《文本的乐趣》中所言的‘文本给读者带来的狂喜’（jouissance）。”

《大海的人》也入选早报书选2021。

梁海彬接受《联合早报》访问时坦言，《大海的人》受欢迎让他惊讶。他说：“书里的作品是几年前写的，大家喜欢，也许是作品探讨的课题、作品描述的世界现象，依然引起共鸣。很期待读者们到底有什么样的阅读体验。”

来临新加坡书展，梁海彬将分享他写作背后的故事。

他认为写作是与世界相爱的絮语。

作家到底是博爱才写作还是自恋才写作？这个课题值得玩味。对此，梁海彬的回答是：“有时相爱会让人忘我。与人相爱时，会愿意为对方奉献你的全部；与世界相爱时，你会愿意付出全副身心，去倾听这个世界，去关心它，去在乎它，去继续对它感觉好奇。”

梁海彬说，因为两年来经历疫情的种种，开始有了觉悟：我们应该多关怀这个世界。

而写作就是思考与实践这种关怀的最佳途径。

写作是与世界相爱的絮语

主讲：梁海彬

日期：6月10日（星期五）

地点：下午4时30分

国家图书馆大厦16楼The POD

报名：event.singaporebookfair.sg/neohaibin