儿童教育工作者徐海娜：家长要避免“阅读焦虑症”

如何培养孩子阅读兴趣？从事儿童教育工作的徐海娜上周五（6月3日）在悦读@NLB讲座上，指出一般家长常犯的错误，通过实例为读者指引方向。

徐海娜指出，不少家长存在“阅读焦虑症”。她以自己住在北京的朋友为例，某天给她打电话，希望她能给孩子推荐书单。这个朋友很害怕孩子会输在起跑点，当徐海娜问他孩子几岁，对方说14个月大，徐海娜还以为自己听错了，再问一次，才确定朋友不是开玩笑的。

徐海娜说：“儿童阅读其实要处理的是家长的阅读焦虑症……太焦虑就会用错方法，反而会伤害孩子的初始阅读的动机。”

除了焦虑，徐海娜还指出一般家长走入的误区：外在奖励，大量购书甚至使用强迫的方式，其实这样做会弄巧成拙。

徐海娜以“德西效应”（Westerners effect）概括外在奖励的危害：本来孩子喜欢阅读，但经过家长外在追加奖励之后，反倒削弱了原来的吸引力。本来阅读是愉快的，但因为奖励机制变成功利的事情。

大量购书未必有效

大量购书的家长会误以为家里书籍多，就会提高触发孩子阅读的概率，但如果人与书无法发生关系，“无论大人或小孩，书本就只是背景或装饰性的东西。要营造阅读氛围，不是有书就行。”

徐海娜鼓励家长自己也阅读，以身作则。如果家长能从阅读得到愉悦，那么孩子自然也会感受到，自然被吸引。她说，以前朋友见面会问彼此最近读了什么书，可是现在都不会这么做了。其实，要营造阅读氛围，家长可以主动提起阅读的话题。

最忌家长展现威权

最后，最忌家长展现威权，逼迫孩子阅读，这会破坏孩子与阅读之间的关系。

徐海娜认为家长不应该干预孩子的阅读，任何读物都可以作为起点，重点是让孩子从阅读中得到愉悦。

徐海娜举了一个例子：一个10岁小男生爱玩电子游戏，不过他的父母习惯每晚睡前给他讲个故事，某天家长选了一本关于电玩玩家的绘本，小孩非常感兴趣，从此走上阅读之路。读完绘本之后，家长给孩子买游戏攻略书，孩子要破关，自然废寝忘食地钻研，在这个过程中，他的阅读能力已经有了飞跃。接着，这对父母循循善诱，看孩子喜欢电玩，问他为何不学习编程自己设计游戏？孩子尝试了，很投入但慢慢地就碰到困难，母亲顺势指出编程背后的原理是数学基础，结果孩子就投入数学的怀抱。

当孩子的求知欲在书中得到满足，这种正面的阅读体验会在他未来的生活扮演积极角色。

别小看无用的书

徐海娜说：“有些书，孩子很喜欢，但从大人角度看是无用的，其实它的最大用处是让小朋友从阅读中感受到快乐。如果我们说电子游戏给孩子创造了很多快乐，那么如果书籍无法给孩子快乐，阅读要如何去竞争呢？不要小看这些无用的书。”

徐海娜也建议家长不拘一格，因为阅读的范围可以很广，可以是读一本实体书，也可以看电子版，更多时候可以在我们的生活中找到阅读的关联，比如一件衣服上的文案，或一项书的周边活动。

阅读就在我们的生活中。

延伸阅读：登录国家图书馆电子书平台Hyread借阅《教出阅读力》、《亲子共熬一锅故事汤》、《绘本给你教养力》及其他相关书籍。

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