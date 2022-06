访客来到金沙艺术科学博物馆第四层的虚拟实境展厅(VR Gallery),观赏最新沉浸式体验之旅“我们在空气之海”(We live in an Ocean of Air)之前,须在工作人员的协助下全副武装上场——配备包括头戴装置、移动定位器与背心式电脑主机等,虽然方便移动,但是重达5公斤,有点沉,观影前需要一些时间忘记自己身上的背包“枷锁”。