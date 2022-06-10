传统媒体的筛选如专业认可 ——记《文字现象2021》发布与座谈会

《文艺城》年度文选《文字现象2021》举行发布与座谈会，年轻作者陈珮文认为，传统媒体有筛选过程，作品获刊登就像专业认可。如今在社交媒体发表任何文字，要得到点赞非常容易，“意义远远不会比刊登之后给你的认可”。

如果说文学处理的是距离与时差，那么一本文集可以做的就是给它们对话的机会。

早报副刊《文艺城》的年度文选《文字现象2021》6月6日在新加坡书展发布，主编林高与年轻作者陈珮文、贺倩茹、牛油小生座谈“传统媒体与文学新面貌”，台下本地作家也回应台上提出的文学议题，在疫情阻断两年后，大家重返现场，交流碰撞。

《文字现象2021》发布与座谈会出席嘉宾与作家包括希尼尔（左起）、陈志锐、联合早报副总编辑兼副刊主任胡文雁、柯思仁、谷衣、新报业媒体信托华文媒体集团社长李慧玲、联合早报前总编辑林任君与林高。

日常反省的珍贵

林高说，陈珮文的诗作展现了“平实的幸福感”。他说：“写诗其实是反省日常生活；反省是高贵的品质，体现在一个年轻人的身上，非常珍贵。”

在林高眼里，贺倩茹的作品代表新移民戮力感受本地生活的代表，作品让人耳目一新。牛油小生则展现后现代趣味，“叙事细细碎碎，各种各样情绪，快乐、紧张、滑稽全部短时间一起来，我们的生活形态就有这种倾向。”

不同世代表现方式不同，林高说：“老一辈的写作，包含传统美学与现代美学，老一辈的坚持，坚持表达自己。传统美学在老一辈这边比较看得到。现在科技变化快，生活急速变迁，但是我们的美学不能只朝现代美学走，应该想办法把古典的美都带回来。”

每个人都可以是作家

陈珮文是本地剧场工作者，她投稿是经同行、本地作家梁海彬鼓励，于疫情期间尝试投稿。

《文字现象2021》现已出版。（张荣／摄）

入选文集并受邀对谈，她受宠若惊，说：“一如林高所说，每个人都可以是作家，只要坚持创作、思考，只要我们意识到，谁都是作家。我是剧场工作者，常跟学生说，谁都可以是演员。熟悉剧场的人知道，基本演出的架构，就是一个人意识到另一个人在观看他在做的东西，在同一个空间里，演出就成立。”

来自中国四川绵阳的贺倩茹来新加坡深造修读硕博，如今研究新华文学。对她来说，新加坡让她摆脱中国社会给她制定的系列“时间表”，来到新加坡的这种“时差感”，使她自由。

传统媒体是一分荣耀

陈珮文说，投稿传统媒体需要勇气，这引来诗人非心提问，《文艺城》对新一代写作人还有什么意义？陈珮文认为，传统媒体有筛选过程，作品获刊登像专业认可。如今在社交媒体发表任何文字，要得到点赞非常容易，“意义远远不会比刊登之后给你的认可”。贺倩茹则说，传统媒体是一分荣耀，像奖状。她认为爱写作的人都有点怀旧，珍惜作品被印刷出来的真实感。

贺倩茹最近接触四名本地年轻写作者，“告诉他们可以投稿《文艺城》，他们反问可以吗？会有敬畏感。”

她从蓬勃的中国网络文学中，看到网络生态的浑浊状态，许多恶意评论甚至谩骂，想必会影响写作者的心情。“我更怀念五四文学时期，是在深思熟虑后才写一篇‘檄文’，在刊物上一篇篇争论，那是有利于文学发展的。”

牛油小生则从白先勇《孽子》因课题敏感，转而在《南洋商报》连载；金庸避难来新加坡创办《新明日报》并连载《笑傲江湖》等文学事件中，看到作品发表过程的传奇性。

如今作品发表的管道特别多，本地作家希尼尔指出，新华文学杂志可能是“华人世界里最多的”，本地有超过20种。新华文学的特色就是杂志和团体多，还有《文艺城》这样的传统平台，加上新媒体就更多了。诗人周德成说，这是时代的幸与不幸，更容易发表也更容易被忽视，所以需要一个编选选集的机会，发掘作品。在他看来，各种媒介都能产生传奇性。

主流媒体的可容纳性

牛油小生提出疑问：本地文字作品似乎不如剧场作品尖锐，没能迅猛回应当代课题。

在剧场界工作的陈珮文反倒认为，本地剧场还可以再尖锐一点，突破框框。台下的剧场研究者、本地作家柯思仁则回应，本地剧场界的小众性质，可以容纳更大的叛逆内容。“早报一直都是主流媒体，不是另类媒体，必然因为媒介影响到可容纳的内容。新媒体或另类媒体可以有更大的空间和弹性，为什么不去发挥和开拓？”

对报社而言，经营一个版面需要成本，经营者不时也会自我质疑持续下去的意义。

林高感慨：“你问华文文艺版的象征性还在吗？你觉得它在，它就在。《文艺城》如果拆掉了，我是会受到冲击……再怎么艰难都要维持下去。”

林高最后以陈珮文的诗作总结：

下一个红绿灯

稻田在那

日落在那

百年岩石在那

他认为看似简单的几句话，其实也可以是对现实尖锐的批评，他相信文学也可以用温柔之力回应当