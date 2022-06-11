本地女艺术家从洋娃娃身上获取灵感 出版灵异故事

本地女艺术家，只在晴天做洋娃娃，而因手工精雕细琢，让世界各地买家愿意掷重金购买，有的出价高达3万元。

近来天气闷热多云，本地洋娃娃制作达人Janice Yong 受访时说，近来天气是她艺术创作上最大的瓶颈。她对手工洋娃娃有极高的标准，只选择在蓝天艳阳下创作，不仅要天蓝少云，连阳光照射的角度和方向，都会影响她的创作，创作条件十分苛刻。

她解释说：“手工洋娃娃是很细致的作业，在雕刻完后会有粗糙的角度，这时候就需要打磨，有时打磨会出现粗糙的划痕，我必须确保洋娃娃的表面没有任何划痕，所以阳光真的特别重要。”

育有两女一儿的Janice Yong自小儿子出生后，便萌生手工制作洋娃娃的念头，2014年更通过自学成功在四天内做出第一个洋娃娃。从基础Blythe娃娃模型，再通过巧手塑造每个洋娃娃不同的性格和外貌特征，手工作业包含雕刻、打磨、上色等等繁杂的程序。至今，她制作了超过180个娃娃，而每月的数量是两到三个，慢工出细货。

Janice Yong更补充，每个人的外貌会根据性格而改变，所谓“相由心生”，而她认为，自己的洋娃娃受到收藏家的喜爱，很大一部分是因为不论她的洋娃娃是调皮、淘气或深思的表情，总能传递关爱、善良和温暖。

由于洋娃娃具备收藏意义，Janice Yong设立网站“Umami baby dolls”售卖洋娃娃，其价格不菲，从最低售价从3000元起，甚至高达3万元，同时也接受定制洋娃娃。买家更是来自世界各地，包括美国、澳洲、日本、韩国和欧洲等地。

出版灵异故事

从洋娃娃身上获取灵感，写下有关勇气和关爱的灵异故事，本周末在新加坡书展展出。

Janice Yong成为全职妈妈和手工洋娃娃艺术家之前，曾担任编辑也喜好写作，她曾经落笔写下有关小女孩误入奇幻世界的灵异故事，之后灵感不再便中断成为“抽屉”未完之作。

Janice Yong透露，两年前买家分期付款买下她制作的洋娃娃Josie，不料遇到疫情而无力支付，Josie最后留在Janice Yong家中直至今日。

Josie的“遭遇”令她突然灵光一闪，觉得就是多年前作品中的小女孩，因此，以洋娃娃Josie为原型，透过文字，赋予她人物生命，展开Josie误入灵异世界的奇幻之旅，名为“The Lost Children Of Gloam's End”，如今黑白版本已经在各大网络售卖。

彩色版本将于6月12日在书展发布，有兴趣参加Janice Yong分享会的公众，可上网报名参加。