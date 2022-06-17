书写南洋与南洋书写 书展本地场讲座

2022年新加坡书展给读者们带来许多不同种类的书目，其中一些书籍与南洋息息相关。

叶孝忠认为，美食与历史分不开。 （新加坡书展提供照片）

叶孝忠的《食遇》用图文讲述新加坡小贩中心的美食，余云的《如果我变成一朵鸡蛋花》《在南洋小城荡来荡去》用散文讲述与南洋有关的人物和风景，梁海彬的《大海的人》用小说讲述孕育于南洋似真似幻的故事。每一位作家都用自己不同的视野，看见了南洋不同的风物，并将南洋书写成为了不同的文学体裁。

叶孝忠展示美食背后的文化

叶孝忠在《食遇》新书发布会上说，新加坡人对美食有足够的热爱，但或许不够理解。《食遇》展示美食背后的文化、历史和个人回忆，让新加坡人对小贩中心食物的理解，不仅仅停留在哪个档口好吃，吃什么上。

他也谈到不同地域食物的起源，同一种食物来到新加坡后呈现的不同口味，还有小贩中心不同身份背景的小贩们，让人真实地感受新加坡食物的多元化和混杂性。这种多元特质近年来越来越明显，人们在新加坡的小贩中心，可以方便地找到世界各地的美食。

叶孝忠说：“Cham（掺）是新加坡的美食特色。”也许因为新加坡人没有包袱，想做什么就做什么，才产生诸如咖喱鱼头、辣椒螃蟹之类本地人的创意美食。

他认为，美食与历史分不开，美食文学让人看了更想要了解美食背后的历史。

余云书写南洋丰富文化意蕴

余云本次讲座的题目为“在南洋听雨看云”。如果说《食遇》是以美食为线索在新加坡进行一次旅行，余云的两本新书讲述的，则是她如何带着她读过的书行走在南洋。《如果我变成一朵鸡蛋花》的书名来源于泰戈尔的一句诗，在书中你能看到张荔英、张爱玲、老舍等人眼中的南洋，《在南洋小城荡来荡去》更多的是与她自己在南洋的旅行相关。

在讲座中，余云分享她对南洋的看法，她认为南洋是矛盾且多面的，并且从来不是文化沙漠。许许多多的人都在对南洋书写，她也是其中的一员。文化经验能改变人对一个地方的旅行体验，不断的南洋书写，也会丰富南洋的文化意蕴。

梁海彬（左）呼吁大家忙里偷闲，去阅读、写作，去与世界相爱。右为主持人陈宇昕。（新加坡书展提供照片）

梁海彬写作绕不开情

《大海的人》是梁海彬的第一本小说集，自出版以来就颇受关注。林高说，梁海彬的语言里潜伏着情感。梁海彬自己也写到，《大海的人》是一封情书，献给迷失的人。可见他是离不开“情”的。因此，他的讲座主题充满情感，是他到现在的年纪已经会觉得肉麻的程度——“写作是与世界相爱的絮语”。

他在阅读和写作背后发现的，是无论如何也绕不开的“情”。他说，相爱是一场迷失，为了忘我，为了意乱情迷。世界中的一草一木都能触动人心的情感，他以全部的身体感觉去看这世界，关心世界，倾听世界，回应世界，诉说世界。

他也呼吁大家要忙里偷闲，去阅读，去写作，去与世界相爱。因为“与世界相爱，需要整个世界的扶持”。需要更多的人看到我们生活中的世界，将自己对世界的观察记录下来，也关注别人记录下来的世界。

他说：一翻书，我就和世界连接；一落笔，我就和世界拥抱