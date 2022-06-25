歌剧纪录片关注失智症 《萱草忘忧》将放映

失智症至今没有医学上的特效药，而音乐或许是缓解和改善失智症的有效途径。受启发于一部记述本地画家的纪录片和一项用音乐干预失智症的医学研究，本地作曲家陈长毅、女高音王素珊、制作人林杰栋和导演林姿羽联合创作歌剧纪录片，提升公众对失智症的关注与认知。

本月29日，国家博物馆将播出歌剧纪录片（docu-opera）《萱草忘忧》（A Day, A Lily），以一名罹患失智症的女高音（王素珊饰）的视角叙事，其间穿插患者、医生和音乐家的采访视频。

“剧中女主角是世界著名的女高音歌唱家，但她近来发现自己有些健忘，甚至忘记出国巡演当天的航班。”王素珊说：“失智症的发展是分阶段的，很多人一开始以为自己健忘，是衰老的表现，但失智症本质上是一种疾病。”

音乐为失智症患者创造奇迹

在第二幕中，女高音在儿子（本地作曲家沈子扬饰）的钢琴伴奏下做康复治疗，她本人以为自己是为上台前彩排。陈长毅说：“音乐对于失智症患者来说是一个奇迹，很多患者不记得自己的过去，甚至不认识家人，但音乐旋律往往能唤起他们深处的记忆。”他提及近日在网上流传的一段视频：一名患有阿尔兹海默症的年长女士，在耳机里听到柴可夫斯基的芭蕾舞音乐《天鹅湖》后，目光矍铄，展开双臂翩然起舞——她想起自己年轻时曾是纽约的一名芭蕾舞者，场面让人动容。

2016年至2019年之间，国大杨潞龄医学院的封磊医生和热爱合唱的谢喾璧珍医生在杨秀桃音乐学院的支持下，对一群有高风险罹患失智症的群体进行音乐干预，做比较研究。在歌剧纪录片中，两位医生和杨秀桃音乐学院的长笛演奏家何思颖将在采访中分享他们的实验发现。

歌剧纪录片中的另一名受访者是林淑连，她虽然罹患失智症，却自己开发出一套自理生活的办法。她还成立非营利组织“Dementia & Co.”，与病友分享复健经验。她认为，失智症患者如果能准确告诉家人如何帮助自己，会大大提升生活质量。

为确保剧情合理与医学知识的严谨，歌剧纪录片还邀请国大医学组织思维科学中心的柯以煜教授担任顾问，由他任主编的书籍《有尊严地变老》上月刚刚出版。

剧中的女高音虽然忘记了大多事情，却依然记得自己常在谢幕返场时用华文母语演唱的歌曲《萱草忘忧》，王素珊说：“我的母亲患有失智症，在她晚年时就常常在英语、华语、海南话等方言中无意识地切换。”

《萱草忘忧》是陈长毅为白居易的唐诗《酬梦得比萱草见赠》谱曲，诗云：杜康能散闷，萱草解忘忧。其中萱草的意象是“花期只有一天的美好”，就像失智症患者转瞬即逝的记忆。萱草英文又名day-lily，因此这部歌剧纪录片得名“A Day, A Lily”——《萱草忘忧》。

歌剧的音乐为钢琴四重奏而作，即小提琴（许思涵演奏）、中提琴（陈春吉演奏）、大提琴（陈国平演奏）和钢琴（沈子扬演奏）。这部歌剧纪录片中仅收录歌剧的剪辑片段，陈长毅希望未来有机会可以在舞台上完整呈献这部歌剧。

《萱草忘忧》歌剧纪录片本月29日将在国家博物馆放映，第二场放映后会有现场提问环节，封磊等医生也会在场解答有关失智症的问题，中英文皆可提问。

“萱草忘忧”放映会

国家博物馆

Gallery Theatre

6月29日（星期三）

下午5时45分

报名表格：bit.ly/3QuPeA9

晚上7时30分（预约已满）