【开卷】诗歌《居家隔离日志》

这几年出现不少写疫情的文学作品，但好作品却未必常见，原因之一或许是离叙述主体太近，缺少了一种距离、一份沉淀。潘正镭这组诗写来冷峻，表现染疫情绪外，还寄托生死的思辨和大思考，难能可贵。
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 0:30 作品分享
- 5:40 赏析
《居家隔离日志》 作者：潘正镭
1
对楼天台的盆树
欲言又止。天上吊颗
类感冒的星星
树。我。
互描轮廓
摆摆一直摆手
明白了
风从武山那边捎信来
2
把人
含口中
把树移植
井里，包括
飞鸟
3
万足虫
在咽管嬉戏
咳咳咳
我咳
喂它们吃糖
尝完又背义
4
毒花寄宿
裹在末世轻装的
我的身体
O 领
绑架我干煸
四季豆的脖子
5
始知我原来
离书神既近且远
天花板传真
古今精灵
聚首邻室诘辩
壁虎不染疫的道理
6
头之重 身之寒 手之麻 眼之花
喉之痛 骨之僵 药之摆渡
无非西亦无非中
无法之法以战
T-细胞之
总之
……追加剂之
总之加强之必要
7
昨日的双眼
遇上今朝的眼睛
互不认同
勉强睁开眼帘的
我，自来定夺：
都是本主的当下
8
听见哪家小孩练钢琴
噢，进步了
听见邻居训话
该是跟她那我久违的白花狗
听见斑鸠
咕咕 咕
雨下了下
得如此无心
打开窗
打开邻里周遭
音和音的和音
9
你微信：物离乡贵
我微信：人离乡累
你微信：疫烤人性
我微信：疫考人心
10
前此遇见久未开档
菜头粿阿嫲
她说：这时还能有什么理由！
朋友来电阿Q ：
“中奖，19千”
11
手机提醒
虾皮来的念珠
平躺楼下公共物箱里
12
虫尸集结
成棱石
守关隘
13
我之二川深深
丝之二川迟缓而浅
咱家艺之河
用变异的颜色
勾勒
隐在空气中的鬼魅
14
有人开门出去
有人开门
从此没有回来
没人是偶然
没人是必然
你的呼吸
我的呼吸
任何即使不被称着
生命的呼吸
阴阳轮盘上
日常无常相交手
15
清清喉咙
轻轻吹散
脑雾
我
扭开门把