【开卷】诗歌《居家隔离日志》

赏析 / 周德成

发布 / 2022年6月30日 6:00 PM

图 / 陈敏怡
图 / 陈敏怡

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这几年出现不少写疫情的文学作品，但好作品却未必常见，原因之一或许是离叙述主体太近，缺少了一种距离、一份沉淀。潘正镭这组诗写来冷峻，表现染疫情绪外，还寄托生死的思辨和大思考，难能可贵。

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《居家隔离日志》  作者：潘正镭

1
对楼天台的盆树
欲言又止。天上吊颗
类感冒的星星

树。我。
互描轮廓

摆摆一直摆手
明白了
风从武山那边捎信来

2
把人
含口中
把树移植
井里，包括
飞鸟

3
万足虫
在咽管嬉戏
咳咳咳
我咳
喂它们吃糖
尝完又背义

4
毒花寄宿
裹在末世轻装的
我的身体
O 领
绑架我干煸
四季豆的脖子

5
始知我原来
离书神既近且远
天花板传真
古今精灵
聚首邻室诘辩
壁虎不染疫的道理

6
头之重 身之寒 手之麻 眼之花
喉之痛 骨之僵 药之摆渡
无非西亦无非中
无法之法以战
T-细胞之
总之
……追加剂之
总之加强之必要

7
昨日的双眼
遇上今朝的眼睛
互不认同
勉强睁开眼帘的
我，自来定夺：
都是本主的当下

8
听见哪家小孩练钢琴
噢，进步了
听见邻居训话
该是跟她那我久违的白花狗
听见斑鸠
咕咕 咕

雨下了下
得如此无心
打开窗
打开邻里周遭
音和音的和音

9
你微信：物离乡贵
我微信：人离乡累
你微信：疫烤人性
我微信：疫考人心

10
前此遇见久未开档
菜头粿阿嫲
她说：这时还能有什么理由！
朋友来电阿Q ：
“中奖，19千”

11
手机提醒
虾皮来的念珠
平躺楼下公共物箱里

12
虫尸集结
成棱石
守关隘

13
我之二川深深
丝之二川迟缓而浅
咱家艺之河
用变异的颜色
勾勒
隐在空气中的鬼魅

14
有人开门出去
有人开门
从此没有回来

没人是偶然
没人是必然

你的呼吸
我的呼吸
任何即使不被称着
生命的呼吸

阴阳轮盘上
日常无常相交手

15
清清喉咙
轻轻吹散
脑雾

扭开门把

《开卷》由《联合早报》副刊和早报播客制作，与海内外读者和听众一起走入新加坡文学的世界。每逢星期四新加坡时间6时更新。

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